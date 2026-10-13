Reprezentanți ai New Museum din New York vin la București, la invitația EVA Foundation

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Vizita reunește reprezentanți și susținători ai muzeului newyorkez, într-un moment important de dezvoltare a instituției. Pe 17 octombrie, EVA Foundation găzduiește și o conversație despre Bienala de la Veneția, cu Massimiliano Gioni, Adina Pintilie și Magda Radu.

EVA Foundation primește la București, pe 17 octombrie, o delegație de reprezentanți și susținători ai New Museum din New York, una dintre instituțiile internaționale de referință dedicate artei contemporane. Vizita creează un nou context de dialog între scena artistică din România și comunitatea internațională a artei contemporane, aducând în prim-plan rolul instituțiilor culturale independente în dezvoltarea unor conexiuni dincolo de granițe.

Vizita are loc într-un moment important pentru New Museum, care și-a extins recent sediul din Manhattan, inaugurând o nouă clădire în martie 2026. Extinderea oferă instituției o capacitate expozițională mai mare și noi spații dedicate artiștilor, programelor publice și experimentului artistic, consolidându-i misiunea de a susține perspective inovatoare asupra artei contemporane.

O întâlnire între două instituții conectate prin arta contemporană

Programul vizitei include descoperirea colecției și a spațiului EVA Foundation, precum și o întâlnire cu reprezentanți ai comunității artistice și culturale din București.

Una dintre cele mai importante legături dintre New Museum și EVA Foundation este reprezentată de lucrarea Rainbow Man (1984) a artistei Judy Chicago, cea mai mare pictură realizată de aceasta și una dintre piesele fundamentale ale colecției care stă la baza EVA Foundation. Lucrarea, aflată deja în colecția Ecaterinei Aguiar-Lucander, a fost împrumutată de aceasta către New Museum pentru retrospectiva Judy Chicago: Herstory, organizată în perioada 2023–2024.

O altă conexiune artistică între cele două instituții este Marguerite Humeau, a cărei expoziție personală, Birth Canal, a fost prezentată la New Museum în 2018. Una dintre sculpturile expuse atunci face acum parte din colecția EVA Foundation.

Pentru Ecaterina Aguiar-Lucander, fondatoarea și directoarea curatorială a EVA Foundation, vizita are și o dimensiune personală, prin implicarea sa în Artemis Council, grupul de susținătoare al New Museum.

„Relația mea cu New Museum este una personală, construită și prin implicarea în Artemis Council, comunitatea de femei care susțin activitatea muzeului. Am admirat întotdeauna curiozitatea acestei instituții și deschiderea sa către artiști și perspective care depășesc granițele scenei artistice occidentale tradiționale. Massimiliano Gioni, fostul responsabil al direcției curatoriale și recent numit director, a manifestat un interes de lungă durată pentru Europa de Est și a inclus artiste precum Geta Brătescu și Andra Ursuța în cadrul Bienalei de la Veneția din 2013, The Encyclopedic Palace, curatoriată de acesta.

Vizita la București are o semnificație specială și pentru că vine într-un moment de extindere a muzeului, care are acum o capacitate mai mare de a prezenta artă contemporană și de a încuraja noi dialoguri transnaționale. Mă bucur că această vizită le oferă reprezentanților și susținătorilor muzeului ocazia să descopere EVA Foundation și scena artistică din România”, declară Ecaterina Aguiar-Lucander, fondatoare și directoare curatorială EVA Foundation

Despre Bienala de la Veneția, la EVA Foundation: o conversație despre artă și practică curatorială

Vizita este completată de conversația „Reflections on Venice: Making and Curating at the Biennale”, organizată de EVA Foundation.

Massimiliano Gioni, director al New Museum

Conversația îi reunește pe Massimiliano Gioni, director al New Museum și fost director artistic al celei de-a 55-a ediții a Bienalei de Artă de la Veneția (2013), Adina Pintilie, artista care a reprezentat România la Bienala de la Veneția în 2022, și Magda Radu, curatoarea Pavilionului României la ediția din 2017, dedicat artistei Geta Brătescu.

Adina Pintilie, artista

Pornind de la experiențele lor în cadrul uneia dintre cele mai importante manifestări internaționale dedicate artei contemporane, cei trei invitați vor explora relația dintre creația artistică și practica curatorială, provocările reprezentării naționale și felul în care Bienala de la Veneția influențează dialogul artistic internațional.

Evenimentul aduce împreună perspective complementare, din interiorul procesului de creație și al celui curatorial, oferind publicului ocazia de a înțelege mai bine cum se construiesc proiectele artistice prezentate într-un context internațional de asemenea amploare.

Magda Radu, curatoare

Despre EVA Foundation

Fondată în 2025 de Ecaterina Aguiar-Lucander, EVA Foundation găzduiește o colecție internațională de artă din secolele XX și XXI, dedicată creației artistelor. Fundația își are sediul în centrul Bucureștiului, într-o casă din anii 1930, restaurată și transformată într-un spațiu dedicat artei.

Despre New Museum

Fondat in 1977 la New York, New Museum este un muzeu dedicat artei contemporane, recunoscut pentru interesul acordat artistilor in viata, practicilor experimentale si perspectivelor artistice internationale. In martie 2026, institutia a inaugurat o extindere majora a sediului sau din Manhattan, dezvoltata de OMA.

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