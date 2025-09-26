Reebok x Ewa Chodakowska – exclusiv pe MODIVO: activewear-ul care redefinește puterea feminină

Odată cu lansarea colecției complete Reebok x Ewa Chodakowska, disponibilă în exclusivitate pe MODIVO, povestea evoluează într-un manifest despre energie, autenticitate și forță. Nu mai este vorba doar despre sneakers.

După succesul răsunător al sneakersilor – care au devenit rapid statement pieces pentru femeile ce caută echilibrul între stil și confort – noua colecție de activewear aduce un plus de atitudine și libertate. Gândită pentru femeia modernă, activă, care trăiește fără compromisuri, colecția este despre a-ți onora corpul, a-l susține și a-l celebra prin mișcare.

Minimalism sofisticat, funcționalitate impecabilă și o paletă de culori cu adevărat atemporală– acesta este ADN-ul colecției. Nuanțele inspirate din natură – negru intens, ecru cremos și caramel cald – nu sunt simple alegeri estetice, ci simboluri: putere, echilibru și feminitate organică. Piese create să depășească trendurile și să devină repere esențiale în garderoba oricărei femei.

Highlight-urile colecției? Un top tehnic slim-fit în nuanțe de caramel, ce respiră odată cu tine, completat de leggings modelatori și elastici, croiți să ofere încredere la fiecare mișcare. Sutienul sport minimalist, în tonuri delicate de ecru, redefinește ideea de susținere și confort, iar bike shorts-ii negri aduc versatilitatea supremă – potriviți atât pentru sală, cât și pentru o apariție effortless-chic în oraș.

Și, desigur, sneakerșii rămân centrul de greutate al colecției: de la clasicii Club C 85 până la Floatzig 1 în roz vibrant sau siluetele urbane Glide, fiecare pereche este o declarație de stil și performanță.

Pe MODIVO, colecția capătă însă o dimensiune aparte: un univers select, unde piesele semnate de una dintre cele mai inspiraționale figuri din wellness-ul polonez se transformă în atuuri vestimentare pentru femeile care aleg să trăiască viața în forță, cu grație și autenticitate.

Alături de piesele iconice deja lansate, colecția surprinde și prin siluete urbane cu un twist sofisticat: CEO Press în contrastul alb-negru, Glide Low și Forte Lounger în nuanțe burgund rafinat. Toate inspirate de estetica streetwear-ului contemporan, dar reinterpretate prin prisma performanței și a confortului absolut. Sunt pantofi care nu doar completează o ținută ci dau tonul unei atitudini – cea a femeii sigure pe ea, în mișcare, dar mereu stilată.

Până acum, Reebok x Ewa Chodakowska a însemnat o delcarație în materie de sneakers. Astăzi, exclusiv prin MODIVO, povestea se transformă într-un univers complet, unde activewear-ul devine uniforma modernă a puterii feminine. Un look complet gândit în cele mai mici detalii, coeziv și sofisticat, ce poartă semnătura uneia dintre cele mai inspiraționale voci ale wellness-ului din Polonia.

Aceasta nu este o colecție de sezon, ci o ediție limitată menită să rămână în garderobă ca reper – rară, rafinată, și disponibilă doar acolo unde exclusivitatea întâlnește stilul: pe MODIVO.

Reebok x Ewa Chodakowska în ediție limitată – acum, exclusiv pe MODIVO.

Sursa foto: MODIVO

