  MENIU  
Home > Advertorial > Reebok x Ewa Chodakowska – exclusiv pe MODIVO: activewear-ul care redefinește puterea feminină

Reebok x Ewa Chodakowska – exclusiv pe MODIVO: activewear-ul care redefinește puterea feminină

Reebok x Ewa Chodakowska – exclusiv pe MODIVO: activewear-ul care redefinește puterea feminină
.

Odată cu lansarea colecției complete Reebok x Ewa Chodakowska, disponibilă în exclusivitate pe MODIVO, povestea evoluează într-un manifest despre energie, autenticitate și forță. Nu mai este vorba doar despre sneakers. 

După succesul răsunător al sneakersilor – care au devenit rapid statement pieces pentru femeile ce caută echilibrul între stil și confort – noua colecție de activewear aduce un plus de atitudine și libertate. Gândită pentru femeia modernă, activă, care trăiește fără compromisuri, colecția este despre a-ți onora corpul, a-l susține și a-l celebra prin mișcare.

Reebok x Ewa Chodakowska – exclusiv pe MODIVO: activewear-ul care redefinește puterea feminină

Minimalism sofisticat, funcționalitate impecabilă și o paletă de culori cu adevărat atemporală– acesta este ADN-ul colecției. Nuanțele inspirate din natură – negru intens, ecru cremos și caramel cald – nu sunt simple alegeri estetice, ci simboluri: putere, echilibru și feminitate organică. Piese create să depășească trendurile și să devină repere esențiale în garderoba oricărei femei.

Highlight-urile colecției? Un top tehnic slim-fit în nuanțe de caramel, ce respiră odată cu tine, completat de leggings modelatori și elastici, croiți să ofere încredere la fiecare mișcare. Sutienul sport minimalist, în tonuri delicate de ecru, redefinește ideea de susținere și confort, iar bike shorts-ii negri aduc versatilitatea supremă – potriviți atât pentru sală, cât și pentru o apariție effortless-chic în oraș.

„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
Recomandarea zilei

Și, desigur, sneakerșii rămân centrul de greutate al colecției: de la clasicii Club C 85 până la Floatzig 1 în roz vibrant sau siluetele urbane Glide, fiecare pereche este o declarație de stil și performanță.

Pe MODIVO, colecția capătă însă o dimensiune aparte: un univers select, unde piesele semnate de una dintre cele mai inspiraționale figuri din wellness-ul polonez se transformă în atuuri vestimentare pentru femeile care aleg să trăiască viața în forță, cu grație și autenticitate. 

Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Recomandarea zilei

Alături de piesele iconice deja lansate, colecția surprinde și prin siluete urbane cu un twist sofisticat: CEO Press în contrastul alb-negru, Glide Low și Forte Lounger în nuanțe burgund rafinat. Toate inspirate de estetica streetwear-ului contemporan, dar reinterpretate prin prisma performanței și a confortului absolut. Sunt pantofi care nu doar completează o ținută ci dau tonul unei atitudini – cea a femeii sigure pe ea, în mișcare, dar mereu stilată.

Reebok x Ewa Chodakowska – exclusiv pe MODIVO: activewear-ul care redefinește puterea feminină

Până acum, Reebok x Ewa Chodakowska a însemnat o delcarație în materie de sneakers. Astăzi, exclusiv prin MODIVO, povestea se transformă într-un univers complet, unde activewear-ul devine uniforma modernă a puterii feminine. Un look complet gândit în cele mai mici detalii, coeziv și sofisticat, ce poartă semnătura uneia dintre cele mai inspiraționale voci ale wellness-ului din Polonia.

Aceasta nu este o colecție de sezon, ci o ediție limitată menită să rămână în garderobă ca reper – rară, rafinată, și disponibilă doar acolo unde exclusivitatea întâlnește stilul: pe MODIVO.

Reebok x Ewa Chodakowska în ediție limitată – acum, exclusiv pe MODIVO.

Sursa foto: MODIVO

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Noile declarații ale președintelui despre eveniment
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Noile declarații ale președintelui despre eveniment
Fanatik
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
GSP.ro
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Click.ro
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
TV Mania
Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu la „Asia Express”? Suma te va lăsa fără cuvinte, iar Florin Stamin a primit mult mai puțin!
Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu la „Asia Express”? Suma te va lăsa fără cuvinte, iar Florin Stamin a primit mult mai puțin!
Redactia.ro
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Donald Trump și soția sa, Melania, surprinși în timpul unei conversații aprinse în avion. Cum au fost filmați
Donald Trump și soția sa, Melania, surprinși în timpul unei conversații aprinse în avion. Cum au fost filmați
Ce avere are Serghei Mizil. Câți bani primește din pensie lunar și care a fost onorariul de la Asia Express
Ce avere are Serghei Mizil. Câți bani primește din pensie lunar și care a fost onorariul de la Asia Express
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Elle
Este anunțul momentului despre Smiley! Ce surpriză fabuloasă le pregătește artistul fanilor săi: „O experiență unică și memorabilă”
Este anunțul momentului despre Smiley! Ce surpriză fabuloasă le pregătește artistul fanilor săi: „O experiență unică și memorabilă”
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Dana Rogoz a împlinit 40 de ani! Confesiunea emoționantă făcută de actriță de ziua ei de naștere: „Sunt extrem de norocoasă că am primit...” FOTO
Dana Rogoz a împlinit 40 de ani! Confesiunea emoționantă făcută de actriță de ziua ei de naștere: „Sunt extrem de norocoasă că am primit...” FOTO
DailyBusiness.ro
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
A1.ro
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Vica Blochina s-a reprofilat. A urmat cursuri de psihonumerologie în Rusia, iar acum predă în România
Vica Blochina s-a reprofilat. A urmat cursuri de psihonumerologie în Rusia, iar acum predă în România
Ce i-a spus Eva Maria, fiica Elenei Udrea, acesteia după eliberarea din închisoare. Confesiunile care au emoționat-o profund: „Și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în...”
Ce i-a spus Eva Maria, fiica Elenei Udrea, acesteia după eliberarea din închisoare. Confesiunile care au emoționat-o profund: „Și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în...”
Cum arată părinții lui Teo de la Insula iubirii. Imagini rare cu mama și tatăl fostei ispite
Cum arată părinții lui Teo de la Insula iubirii. Imagini rare cu mama și tatăl fostei ispite
Horoscop 27 septembrie 2025. Zodia care e la răscruce de destin. Trebuie să facă alegeri dificile
Horoscop 27 septembrie 2025. Zodia care e la răscruce de destin. Trebuie să facă alegeri dificile
Observator News
O nouă alertă cu drone în Danemarca. Încă un aeroport a fost închis pe timp de noapte
O nouă alertă cu drone în Danemarca. Încă un aeroport a fost închis pe timp de noapte
Libertatea pentru Femei
Doliu profund la vârful României! A murit unul dintre cei mai mari oameni ai țării, care a marcat întreaga națiune. Mesajul pios al lui Nicușor Dan
Doliu profund la vârful României! A murit unul dintre cei mai mari oameni ai țării, care a marcat întreaga națiune. Mesajul pios al lui Nicușor Dan
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Grupa de sânge necunoscută până acum. Ce au aflat cercetătorii
Grupa de sânge necunoscută până acum. Ce au aflat cercetătorii
Horoscop 26 septembrie. 3 zodii cu protecție divină. Află dacă ești printre ele
Horoscop 26 septembrie. 3 zodii cu protecție divină. Află dacă ești printre ele
Un compus din ceaiul verde și o vitamină comună ar putea sprijini protecția creierului împotriva Alzheimerului
Un compus din ceaiul verde și o vitamină comună ar putea sprijini protecția creierului împotriva Alzheimerului
CNAS anunță modificări la biletele de trimitere și internare. Reguli noi pentru pacienți
CNAS anunță modificări la biletele de trimitere și internare. Reguli noi pentru pacienți
TV Mania
Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu la „Asia Express”? Suma te va lăsa fără cuvinte, iar Florin Stamin a primit mult mai puțin!
Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu la „Asia Express”? Suma te va lăsa fără cuvinte, iar Florin Stamin a primit mult mai puțin!
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton