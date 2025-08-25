Redescoperă toamna cu piesele favorite de la bonprix

Pe măsură ce lumina aurie a verii lasă loc dimineților răcoroase și în aer se simte mirosul toamnei, e timpul ca garderoba ta să capete un nou ritm. bonprix prezintă cea mai recentă colecție de materiale tricotate, unde stilul clasic întâlnește cele mai noi tendințe.

E TIMPUL PENTRU TRICOTAJE!

Foto: bonprix

Tricotajele pastelate sunt una dintre tendințele preferate ale it-girls scandinave – fie că vorbim despre pulovere moi, cu guler înalt, sau rochii, ele se regăsesc pe străzile din Copenhaga și Stockholm. Demonstrează că un total look tricotat poate fi la fel de sofisticat ca o ținută de seară. Încearcă să combini un pulover oversized cu pantaloni largi din aceeași textură sau să porți un cardigan lung peste o rochie midi mulată. În colecția bonprix vei găsi toate elementele necesare pentru astfel de look-uri – de la pulovere simple sau cu împletituri speciale, până la rochii versatile, perfecte pentru sezonul rece.

JOACĂ-TE CU FORMELE

Toamna aceasta, experimentează cu croieli noi! bonprix propune seturi tricotate din două piese care îmbină eleganța atemporală cu spiritul modern. Bluza cu eșarfă aduce un aer chic franțuzesc – iar adăugând un pardesiu scurt la modă, obții un look de care niciun parizian stilat nu s-ar rușina.

PIESE CLASICE DE TOAMNĂ

Ce nu trebuie să lipsească din garderoba sezonului? Piesele de exterior elegante! În noua colecție bonprix găsești croielile-vedetă ale toamnei – geci matlasate și paltoane scurte. Călduroase, dar ușoare, sunt perfecte pentru zilele de tranziție. În nuanțe clasice de bej vanilie, gri grafit sau negru intens, aceste piese favorite de la bonprix sunt extrem de versatile și îți permit să creezi combinații multiple. Se integrează perfect în tendința “quiet luxury”, apreciată de iubitorii de minimalism rafinat.

NU UITA DE ACCESORII

Detaliile fac diferența. Bijuteriile aurii adaugă o notă sofisticată tricotajelor simple, curelele din piele evidențiază frumos talia unei rochii, iar eșarfele voluminoase în nuanțe de măsliniu sau gri grafit oferă un plus de căldură și stil. La capitolul încălțăminte, alege clasicele care nu se demodează – cizmele până la genunchi sau modelele de cowboy. Pentru un look casual urban, sneakerșii moi în tonuri de grafit sunt alegerea ideală.Descoperă întreaga colecție pe www.bonprix.ro și completează-ți garderoba de toamnă cu piese și accesorii must-have.

Foto: bonprix

