Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după o pauză de 10 ani

Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după o pauză de 10 ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 24.04.2026, 17:08

Foto: Red Bull Romania

Breakingul românesc își caută un nou campion! Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani de pauză! Anul acesta, finala națională are loc în Piața Operei din București, sâmbătă, pe 23 mai, de la ora 18:00, iar accesul este gratuit. 20 de dansatori se vor lupta pentru șansa de a reprezenta România în finala mondială, care va avea loc în Toronto, Canada. MC: Macanache.   

Breakingul, una dintre cele mai recognoscibile forme ale culturii hip-hop, s-a născut în anii ’70 pe străzile New York-ului și a crescut de la petreceri underground până la fenomen global și sport olimpic. Revenirea în România a competiției Red Bull BC One marchează un moment de referință pentru scena locală de breaking, aflată într-o creștere constantă în ultimul deceniu. Ultima ediție locală a avut loc în 2016, după o perioadă (2011–2016) care a definit scena: workshop-uri cu Lilou, cyphere în Kristal, Amfiteatrul Eminescu sau Street Delivery și o generație de campioni, precum B-Boy Franke, B-Boy China și B-Boy Marius. În 2025, România a mai marcat o premieră: B-Girl Carla a devenit prima româncă invitată la finala mondială a competiției, care a avut loc în Tokyo, Japonia. 

Macanache: „Simt că renaște mișcarea și în același timp se reactivează monștrii sacri ai acestui stil de dans! Mă simt ca un copil în prima zi de școală, abia aștept să înceapă și să nu se mai termine niciodată! Cei care vor fi martorii finalei naționale Red Bull BC One vor rămâne cu una dintre cele mai frumoase amintiri!” 

Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
Juriul finalei naționale reunește nume importante precum B-Boy Franke (câștigător Red Bull BC One România 2012), B-Boy Marius (câștigător Red Bull BC One România 2014, 2015, 2016) și B-Boy Lee (Red Bull BC One All Star & campion internațional).  

Cine va lupta pentru trofeupe 23 mai 

E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Există două moduri prin care poți ajunge să concurezi în finala națională Red Bull BC One. Primul este pe bază de invitație: în fiecare an, un număr de breakeri sunt selectați pe baza nivelului lor ridicat și-a performanțelor din competițiile de breaking locale și internaționale. Acești B-Boys și B-Girls, wildcards, primesc automat un loc pe scena finalei naționale. A doua variantă este să-ți câștigi locul prin battle, în etapa de calificare care va avea loc pe 22 mai la București, la Vertigo Dance School.  

Ziua calificărilor începe cu un workshop susținut de B-Boy Lee, membru al juriului, apoi fiecare concurent are la dispoziție un showcase de câte 1 minut pentru a-și demonstra talentul. Cei mai bine punctați, în număr de 16, intră în battle-uri 1 la 1. Dintre ei, doar 8 B-Boys și 3 B-Girls avansează în finală, unde li se alătură celor 9 wildcards deja desemnați: B-Girl Carla, B-Boy Cool A, B-Boy Noris by Nature, B-Boy Viky, B-Boy Soso, B-Boy Armand, B-Boy Crazy David, B-Boy Beat the Young Hustler, B-Boy Qal. Înscrierile pentru calificări se fac online, pe redbull.ro, în limita locurilor disponibile (50 pentru B-Boys și 20 pentru B-Girls). 

Cum se desfășoară competiția 

De la 20 la 2. Juriul alege câștigătorii. La București și peste tot în lume, finala Red Bull BC One se joacă unu la unu, în runde de câte 3 minute. Cei 20 de finaliști au la dispoziție doar câteva secunde înainte de fiecare battle să-și ajusteze mișcările pe piesele pe care le servește de la platane DJ Khanfu, responsabil cu muzica și la finala globală de anul trecut din Tokyo. 

Despre Red Bull BC One 

Red Bull BC One este cea mai importantă competiție globală de breaking 1 vs 1, dedicată b-boys și b-girls din întreaga lume. Lansată în 2004, la Biel, Elveția, competiția s-a extins treptat pe toate continentele, devenind un reper în cultura hip-hop. Finala globală aduce pe aceeași scenă cei mai buni breakeri din lume, într-un spectacol de forță, precizie și creativitate. În fiecare an, competiția reunește 16 b-boys și 16 b-girls de elită. 24 dintre aceștia sunt dansatori de top invitați, iar ceilalți opt își câștigă locul pe scenă în cadrul Red Bull BC One Last Chance Cypher, acolo unde campionii naționali se luptă pentru un loc în marea finală.  

În 2026, Red Bull BC One va ajunge la cea de-a 23-a ediție globală și la a șasea ediție în România, parte dintr-un circuit internațional care cuprinde peste 70 de evenimente în 27 de țări. Anul trecut, B-Girl Riko și B-Boy Issin au scris istorie, aducând Japoniei prima dublă victorie în finala globală Red Bull BC One. Fiecare ediție reunește an de an cei mai buni breakeri ai momentului, care se duelează pentru titlul mondial.  

Semnificația revenirii în România 

Revenirea competiției în România oferă comunității locale oportunitatea de a concura la standarde internaționale și de a-și exprima stilul și originalitatea în fața unui juriu format din figuri de referință ale breakingului mondial. 

Evenimentul contribuie la consolidarea scenei naționale și la conectarea acesteia cu mișcarea globală de breaking, într-un moment în care fenomenul este în plină expansiune la nivel mondial. 

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Valentin Sanfira, mesaj tranșant pentru cei care își dau cu părerea despre viața lui personală, după divorțul de Codruța Filip: „Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo”
Valentin Sanfira, mesaj tranșant pentru cei care își dau cu părerea despre viața lui personală, după divorțul de Codruța Filip: „Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo”
Prima imagine cu rochia de mireasă a Andreei, iubita lui Dorian Popa. Cei doi se căsătoresc astăzi, într-un cadru restrâns
Prima imagine cu rochia de mireasă a Andreei, iubita lui Dorian Popa. Cei doi se căsătoresc astăzi, într-un cadru restrâns
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Avantaje
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Nu o mai recunoști! Fiica Anamariei Prodan a slăbit spectaculos și arată complet diferit. Schimbarea este uriașă și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Ce au observat imediat fanii
Nu o mai recunoști! Fiica Anamariei Prodan a slăbit spectaculos și arată complet diferit. Schimbarea este uriașă și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Ce au observat imediat fanii
Elle
Răspunsul perfect dat de Oana Moșneagu după ce a fost acuzată că „i-a furat” iubitul Cristinei Ciobănașu: „Când tu îl iei de bărbat…”
Răspunsul perfect dat de Oana Moșneagu după ce a fost acuzată că „i-a furat” iubitul Cristinei Ciobănașu: „Când tu îl iei de bărbat…”
Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit. Ce a răspuns artista: „În locul tău nu aș zice nimic că nici tu...”
Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit. Ce a răspuns artista: „În locul tău nu aș zice nimic că nici tu...”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Relația tensionată dintre Mihaela Rădulescu și Teo Trandafir. Mulți au uitat de războiul dintre cele două vedete: „Trebuia să mă salvez cumva”
Relația tensionată dintre Mihaela Rădulescu și Teo Trandafir. Mulți au uitat de războiul dintre cele două vedete: „Trebuia să mă salvez cumva”
Oana Ciocan, decizie neașteptată după ce s-a împăcat cu Jador. Ce a declarat soția cântărețului: „M-am gândit serios”
Oana Ciocan, decizie neașteptată după ce s-a împăcat cu Jador. Ce a declarat soția cântărețului: „M-am gândit serios”
Tudor Gheorghe, prima reacție după ce s-a spus că a ajuns în stare gravă la spital: „Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună!”
Tudor Gheorghe, prima reacție după ce s-a spus că a ajuns în stare gravă la spital: „Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună!”
Ion Ţiriac, despre viața de miliardar. Singurul „moft” care îl face fericit: „Este singurul meu lux”
Ion Ţiriac, despre viața de miliardar. Singurul „moft” care îl face fericit: „Este singurul meu lux”
Observator News
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Libertatea pentru Femei
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd”
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
3 zodii lovite de un val uriaș de fericire pe 24 aprilie. Începe o perioadă magică
3 zodii lovite de un val uriaș de fericire pe 24 aprilie. Începe o perioadă magică
Cât câștigă un medic rezident în România și la ce salariu va ajunge din 2027: de la anul I la ultimii ani de pregătire
Cât câștigă un medic rezident în România și la ce salariu va ajunge din 2027: de la anul I la ultimii ani de pregătire
Deficitul de vitamina D după 40 de ani ar putea provoca modificări în creier specifice bolii Alzheimer
Deficitul de vitamina D după 40 de ani ar putea provoca modificări în creier specifice bolii Alzheimer
O poștăriță din România a furat peste 45.000 de lei de la pensionari, copii și persoane cu handicap
O poștăriță din România a furat peste 45.000 de lei de la pensionari, copii și persoane cu handicap
TV Mania
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Libertatea
Un bărbat a câștigat 44.000.000 de euro la loto 6 din 49 în Germania, dar i-a spus soției abia după câteva zile: „Atâtea cifre, abia le puteam citi!”
Un bărbat a câștigat 44.000.000 de euro la loto 6 din 49 în Germania, dar i-a spus soției abia după câteva zile: „Atâtea cifre, abia le puteam citi!”
Un bărbat din Vâlcea s-a îndrăgostit de o femeie care era, de fapt, bărbat și căruia i-a trimis 13.000 de euro
Un bărbat din Vâlcea s-a îndrăgostit de o femeie care era, de fapt, bărbat și căruia i-a trimis 13.000 de euro
Ziua în care permisele șoferilor români vor fi suspendate câte o zi pentru fiecare 50 de lei neplătiți la timp din amenzile rutiere
Ziua în care permisele șoferilor români vor fi suspendate câte o zi pentru fiecare 50 de lei neplătiți la timp din amenzile rutiere
Cine e vedeta care iese la masă cu Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”
Cine e vedeta care iese la masă cu Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton