Record mondial și aur, la sărituri de la mare înălțime, obținute de sportivul român Cătălin Preda, la Paris!

Cătălin Preda a doborât un record mondial la sărituri de la mare înălține și a obținut aurul la competiţia seria mondială a Red Bull Cliff Diving. Sportivul român s-a lansat de pe platformă de la 27 de metri, montată în Portul Debilly din Paris şi a plonjat în Sena, în apropierea Turnului Eiffel, echivalentul unui bloc de 8 etaje.

Cătălin Preda e printre cei mai buni săritori de la mare înălţime din lume, care au sărit, în premieră, în fluviul Sena, având ca decor celebrul Turn Eiffel. Românul şi-a adjudecat victoria a doua oară la Red Bull Cliff Diving.

Desfășurată în fața a peste 20.000 de spectatori, competiţia desfăşurată la Paris a fost locul perfect pentru săritorii români să-și confirme statutul de favoriți în lupta pentru titlu. După clasarea pe podium de la Boston, Cătălin Preda a început în forță la Paris și a primit din partea juriului o notă de 10 pentru prima sa săritură din concurs. Cu note bune și pentru a doua săritură, Cătălin Preda era pe doi la general, la doar 6,4 puncte în spatele favoritului local Garry Hunt.

Cu un grad mare de dificultate la ultimele două sărituri, Cătălin Preda a avut o evoluție perfectă și cu alte două note de 10, pentru săritura din marea finală, a reușit nu doar să câștige etapa de la Paris ci, cu un total de 470,50 de puncte, să stabilească și cel mai mare punctaj cumulat din istoria competiției pentru cele patru sărituri, un nou record mondial.

Cătălin Preda se află la a doua victorie din carieră în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, după cea obținută în prima etapă din 2021, desfășurată tot în ape franceze, la Saint-Raphaël.

“Este greu să-mi găsesc cuvintele acum. M-am simțit la fel ca anul trecut în Franța. Cred că am o conexiune specială cu locurile din Franța și mă bucur că am avut o susținere atât de mare din partea publicului. În plus, faptul că familia mea a fost prezentă aici a fost ceva special pentru mine. Sunt extrem de fericit acum și aș vrea să profit de acest moment să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să ajung până aici și să obțin această victorie în fața Turnului Eiffel. Ceea ce s-a întâmplat acum la Paris este clar unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea”, a spus Cătălin Preda, care a ucat pe prima poziție și în clasamentul general cu un total de 330 de puncte.

Cătălin Preda a început săriturile în apă la vârsta de 8 ani, iar la nivel de juniorat a făcut parte din echipa națională. În primul an de seniori, a terminat liceul și a plecat să studieze în străinătate, în Marea Britanie.

„Îmi spun de fiecare dată: dacă lași frica să te copleșească, încrederea o să se disipe. Cred într-o armonie minte-corp. La fel ca și săriturile în apa de la 10 metri, este foarte important ca abdomenul și spatele să fie solide. Impactul cu apa e dur. Riscul de accidentare este mult mai mare ca săritura de la 10 metri. Intrările în apă nu sunt în cap, doar în picioare, e o alta linie de impact, iar mușchii picioarelor sunt foarte importanți, la fel și mușchii din jurul coloanei vertebrale. Orice unghi pe verticală, de intrare în apă, în care deviezi, se simte amplificat la intrarea în apă.” – Cătălin Preda.

