Recâștigați-vă unul pe celălalt. De ce este importantă terapia de cuplu

Atunci când te căsătorești, deci alegi să fii cu cineva întreaga viață, cel mai adesea, undeva în adâncul sufletului, există viziunea, și fantezia totodată, cu care se termină basmele: „Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.” Nu spunem că nu există asemenea povești, însă realitatea poate surprinde de foarte multe ori.

O relație de cuplu se construiește cu efort și răbdare aduse de ambii parteneri, în spațiul dintre ei. Eforturile unuia mai mari decât ale celuilalt pe o perioadă foarte lungă de timp va dezechilibra dramatic balanța. Da, iubirea este importantă, însă ea nu este totul. Este nevoie de încredere, comunicare asertivă, înțelegere și multe altele. Și ce faceți atunci când acestea sunt ciobite, dar nu vreți să renunțați la relația voastră? Terapia de cuplu este o modalitate prin care vă puteți reconecta, regăsi și recâștiga toate acele componente care au făcut posibilă relația voastră în tot acel timp.

3 motive pentru care terapia de cuplu este cea mai bună opțiune

Deși există persoane care nu cred în terapie de cuplu, sau în orice altă formă de terapie, această cale este una sigură spre salvarea relației de cuplu. Iar dovezile științifice adunate timp de zeci de ani, dovezi care stau la baza acestei afirmații, sunt de necontestat. Terapia, fie ea individuală, de cuplu, de grup, este locul și spațiul în care toate trăirile emoționale negative devin mai ușoare, te simți înțeles, nu judecat, și ai alături un psihoterapeut precum cei de la psihart.ro care să te îndrume în tot procesul tău și al vostru, totodată. Așadar, iată care sunt 3 motive pentru care terapia de cuplu este utilă.

· Îmbunătățirea abilităților de comunicare. Comunicarea este un factor esențial pentru construirea și menținerea relației de cuplu. Cu toate acestea, nu toată lumea știe cum să își exprime în mod corect emoțiile – supărări, frustrări etc. Există cel puțin două tipuri de comunicare: eu-comunicare și tu-comunicare. În timp ce tu-comunicare aduce note de acuzare în replicile pe care le avem („Iar nu ai spălat vasele cum te-am rugat. Nu m-ai ascultat când am vorbit cu tine mai devreme.”) – îl acuz pe celălalt în mod direct cu foarte mare convingere, eu-comunicare ne învață să ne exprimăm prin raportare la noi, nu la celălalt („Observ că vasele nu sunt spălate așa cum am discutat mai devreme. Mi se pare că nu am fost ascultată atunci când am menționat despre asta mai devreme.”). În acest fel, partenerul nu se mai simte acuzat și sunt diminuate considerabil șansele ca acesta să intre în defensivă și să apară certurile. Despre aceste tipuri de comunicare, și multe altele, puteți afla împreună la ședințele de terapie de cuplu.

· Reconstruiți empatia și înțelegerea în relație. Terapia de cuplu vă ajută să vă înțelegeți mult mai bine unul pe celălalt. Multe dintre relații ajung, la un moment dat, într-un punct critic ce se numește „lupta pentru putere”. Acela este momentul în care nu mai contează nimic. Nu mai contează iubirea, nu mai contează motivele pentru care s-a întâmplat o situație sau alți factori externi. Nu mai contează altceva decât ca fiecare partener să aibă dreptate. Acesta este motivul pentru care multe cupluri ajung să aibă foarte multe conflicte care duc la despărțire. Urmând câteva sesiuni de terapie de cuplu, aceste probleme se vor rezolva pentru că veți înțelege și veți învăța cum să fiți mai atenți unul la celălalt.

· Învățați cum să gestionați situațiile dificile din viața voastră. Împreună. Orice cuplu se poate afla în situații dificile de viață: infertilitate, pierderea unui copil, probleme financiare, o tulburare afectivă (ex. depresie) dezvoltată de unul dintre parteneri etc. Un psihoterapeut relațional va știi cum să vă ajute să rămâneți împreună într-un moment de grea încercare.

În concluzie, terapia de cuplu nu reprezintă doar niște sesiuni în care mergeți să discutați cu un psihoterapeut. Sunt sesiuni ținute într-un spațiu sigur în care o persoană specializată vă ajută să redeveniți cine și cum ați fost cândva prin învățarea unor abilități specifice. Pentru îmbunătățirea relației de cuplu, nu ezitați să alegeți terapia. Beneficiile vor merita tot efortul.

