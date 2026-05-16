Rămâi activă și păstrează-ți stilul unic, cu noua serie de ceasuri HUAWEI WATCH FIT 5

Există accesorii care doar îți completează ținutele și accesorii care te definesc cu adevărat. Din a doua categorie fac parte ceasurile din noua serie HUAWEI WATCH FIT 5, niște dispozitive cool în care vei regăsi un design modern, cu accente sport, inspirat de moda urbană. Spirit tânăr, culoare și energie bună, asta transmit noile ceasuri pe care le găsești acum în magazinul online HUAWEI Store.

Ceasurile care îți înțeleg exact stilul

Pentru seria WATCH FIT 5, HUAWEI a păstrat forma pătrată emblematică a generațiilor anterioare, cu linii precise și proporții echilibrate. Noua serie include modelele FIT 5 și FIT 5 Pro. Ambele ies în evidență prin nuanțe vibrante care îți vor reflecta exact personalitatea. WATCH FIT 5 este disponibil în variantele de culoare Purple, Silver, Green, Black și White, în timp ce pentru WATCH FIT 5 există opțiunile Orange, Black și White.

Ceasurile au fost concepute ca să se potrivească în orice context al vieții tale, prin urmare le poți integra foarte bine în ținute office sau sport-casual, dar și în outfituri mai relaxate de weekend.

Combinând stilul și funcționalitatea, smartwatch-urile oferă și o experiență plăcută de purtare, la care contribuie și curelele lor, fabricate din mai multe tipuri de materiale. Cele din fluoroelastomer au o textură fină și sunt prietenoase cu pielea, în timp ce modelele din nailon reciclat mizează pe sustenabilitate fără să compromită rezistența sau eleganța. Ediția Pro include curele țesute, care lasă pielea să respire, fiind gândite pentru utilizarea în aer liber, indiferent că este vorba despre viața urbană sau aventuri în afara orașului.

Practic, poți purta ceasurile pe tot parcursul zilei – când lucrezi, în timpul liber sau când faci sport – fără să simți vreun disconfort. Asta și pentru că smartwatch-urile sunt dispozitive ușoare, care se fixează exact pe încheietura ta: WATCH FIT 5 are 27 g și WATCH FIT 5 Pro cântărește 30,4 g.

Varianta Pro se distinge și prin materialele premium din care este fabricată: sticla de safir, aliajul de titan și aluminiul de calitate aviatică. O inovație deosebită este utilizarea stratului nanoceramic de calitate aerospațială, disponibil pe modelul WATCH FIT Pro White. Acest tratament avansat al suprafeței oferă un finisaj neted, asemănător ceramicii, care rezistă la zgârieturi și pete. Rezultatul este un ceas care își păstrează aspectul rafinat chiar și în fața uzurii cotidiene.

Claritate și control, pentru starea ta de bine

Atuurile seriei WATCH FIT 5 merg însă dincolo de design. Ceasurile îți susțin starea de bine pentru că monitorizează mai mulți indicatori fizici și emoționali. Noile smartwatch-uri HUAWEI nu sunt dispozitive medicale, însă pot măsura cu acuratețe ritmul cardiac, recunosc eventualele aritmii pe baza undei pulsului, iar modelul Pro are capacitatea de a face o analiză EKG, având această funcție certificată medical. Totul, ca să afli la timp dacă ceva nu funcționează în parametri normali și să ceri apoi părerea unui specialist.

Acordând atenție și stării emoționale, smartwatch-urile analizează un set de tipare prin care identifică nivelul tău de stres și îți propun soluții de relaxare, precum exercițiile de respirație ghidată.

Seria vine și cu o funcție dedicată sănătății femeilor. Pe baza temperaturii corporale, măsurată de un senzor special, este anticipată perioada menstruală și ovulația, ca să ai mereu o imagine clară asupra etapelor prin care trece organismul tău.

Mini-workout, funcția dedicată oamenilor care nu au timp să facă mișcare

La fel ca generațiile anterioare, seria HUAWEI WATCH FIT 5 pune un mare accent pe rolul sportului în viața utilizatorilor. De aceea, ceasurile sunt dotate cu funcții de ultimă generație pentru fitness.

O inovație este modul Mini-workout, prin care exercițiile fizice sunt transformate într-o rutină accesibilă oricui. Cu 30 de tipuri diferite de mișcări pentru 10 zone ale corpului, funcția te va inspira să alegi mini-antrenamentul cel mai potrivit nevoilor tale. Exercițiile durează de la 30 de secunde până la câteva minute și le poți face într-o pauză de la serviciu, acasă sau pe bancă, în parc, între două drumuri în oraș. Ceasurile îți oferă și un partener de mișcare – o animație panda amuzantă care te va ghida în timpul mișcării.

Iar în cazul în care sportul este deja parte din viața ta, seria HUAWEI WATCH FIT 5 te va susține să faci totul mai inteligent și mai controlat. Dacă iubești să alergi sau să mergi cu bicicleta, ai la dispoziție funcții speciale care te vor ajuta să îți monitorizezi mai bine efortul și să înțelegi ce ai de făcut ca să-ți îmbunătățești rezultatele. Pentru pasionații de golf sau trail running, modelul WATCH FIT 5 Pro vine cu opțiuni specifice, precum accesul la peste 17.000 de terenuri de golf din toată lumea sau date precise de navigare pentru traseul tău.

În plus, să faci sport în aer liber va deveni și mai ușor datorită nivelului ridicat de luminozitate a ecranului acestor smartwatch-uri, care îți oferă o claritate ridicată chiar și sub razele directe a soarelui.

Plăți contactless și baterie cu o autonomie de până la 10 zile

Cu seria HUAWEI WATCH FIT 5 ai la îndemână și serviciul Curve Pay, prin care poți face plăți contectless, instant, direct de la încheietura mâinii. Poți descărca aplicația din HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play sau Galaxy Store, iar după ce o instalezi, mai trebuie doar să o asociezi cu smartwatch-ul tău FIT 5 ca să o utilizezi în siguranță. Curve Pay vine cu opțiuni precum Go Back in Time®, pentru situațiile în care apar erori de plată, sau One Smart Wallet, prin care îți poți aduce toate cardurile importante într-o singură interfață.

Iar datorită bateriei cu un conținut ridicat de siliciu, ceasurile seriei WATCH FIT 5 au o autonomie de până la 10 zile de folosire mai puțin intensă și o săptămână de utilizare obișnuită.

Întreaga serie WATCH FIT 5, acum în magazinul online HUAWEI Store

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor oficiali. Modelul WATCH FIT 5 poate fi achiziționat la prețul de 749 lei, iar WATCH FIT 5 Pro, la prețul de 1399 lei. La cumpărarea direct din magazinul online HUAWEI, utilizatorii vor beneficia de o reducere de 250 de lei pentru WATCH FIT 5 Pro (în perioada 7 mai – 21 iunie 2026), vor primi 10X HUAWEI Points, precum și un abonament gratuit HUAWEI Health+ timp de o lună pentru modelul de bază și trei luni pentru modelul Pro, și abonament WATCH Face timp de o lună.

