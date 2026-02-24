Radio ZU transformă Tucano Coffee – Academiei  în ZU CAFE

Între 2 și 6 martie, radioul se mută în mijlocul orașului

În perioada 2 – 6 martie, Radio ZU iese din studio și intră în cafenea. Pentru prima dată, radioul se mută în mijlocul orașului, iar Tucano Coffee din Academiei 11 devine ZU CAFE. Este un takeover dedicat Săptămânii Femeii și o invitație deschisă pentru ascultători: veniți să ne auziți mai bine, de aproape.

Timp de cinci zile, una dintre cele mai cunoscute cafenele din centrul Bucureștiului se transformă în cea mai ascultată cafenea din oraș. Microfoanele, DJ-ii ZU și atmosfera emisiunilor se mută la mese, lângă espressor, în fața celor care vor să trăiască experiența pe care doar un ZU live o poate produce.

Cafea GRATUITĂ pentru doamnele și domnișoarele care ajung la Tucano Coffee – Academiei în timpul emisiile live

Campania începe pe 2 martie cu o ediție specială a matinalului Morning ZU, difuzată în direct din Tucano Coffee, Academiei 11, între orele 7:00 și 10:00. Pentru trei ore, studioul devine spațiu deschis, iar energia dimineții se mută în mijlocul orașului.

Pe 5 martie, takeover-ul continuă cu Tea, Popescu și Cuza care transmit live tot din Tucano Coffee, Academiei 11, între orele 16:00 și 19:00.

Toate acestea pentru că, nu-i așa, Săptămâna Femeii merită a fi marcată cum se cuvine. Și, pentru că tot am pomenit despre asta, în perioada 2 – 6 martie, toate doamnele și domnișoarele care ajung la Tucano Coffee, Academiei 11, în intervalele orare în care DJ-ii Radio ZU sunt live din cafenea, vor primi cafea gratuită.

Oferta este valabilă exclusiv în timpul transmisiunilor realizate din locație. Practic, atunci când microfoanele sunt deschise și emisiunile sunt transmise live din ZU CAFE, femeile prezente în cafenea primesc cafeaua din partea organizatorilor.

Este modul prin care ZU CAFE le invită să fie parte din această experiență.

„În perioada 2 – 6 martie, trezim România cu radio și cafea, mutăm radioul în cafenea, iar fetele fericite au cafele gratuite. Tucano Coffee din Strada Academiei 11 devine #ZUCafe. Deschidem luni, la 7 dimineața.”, anunță Mihai Morar.

Pe toată durata campaniei, între 2 și 6 martie, spațiul Tucano Coffee din Academiei 11 capătă identitatea ZU CAFE. Brandingul, atmosfera și activările din locație reflectă colaborarea dintre radio și cafenea.

Takeover-ul nu înseamnă doar transmisii speciale, ci o prezență constantă a brandului în locație. ZU CAFE devine, pentru câteva zile, extensia naturală a studioului. Ascultătorii nu mai sunt doar la distanță, ci în mijlocul acțiunii.

O invitație deschisă către ascultători

Campania aduce împreună două obiceiuri zilnice: ascultatul radioului și băutul cafelei. Mesajul este direct: ascultă Radio ZU și hai la o cafea. Ca să ne auzi mai bine.

Pentru cei care ascultă în fiecare dimineață sau după-amiază, experiența se mută din mașină, din birou sau din căști, într-un spațiu real, unde vocea din difuzor prinde contur. Pentru cei care trec prin zonă, este o ocazie de a descoperi ce se întâmplă în spatele unei emisiuni live.

Detalii esențiale ale campaniei

– 2 – 6 martie: Tucano Coffee, Strada Academiei Nr. 11, devine ZU CAFE

– 2 martie, 7:00 – 10:00: Morning ZU, transmis live din cafenea ZU CAFE

– 3 martie, 16:00 – 19:00: Tea, Popescu și Cuza se aud live din cafenea ZU CAFE

– 2 – 6 martie: toate doamnele și domnișoarele prezente în cafenea ZU CAFE în timpul orelor de emisie live primesc cafea gratuită

Evenimentul are loc la Tucano Coffee, str. Academiei nr. 11, București.Cele mai importante momente vor fi difuzate pe Facebook și Youtube Radio ZU, precum și pe conturile de Instagram și Tik Tok Radio ZU si pe visual radio https://radiozu.ro/live.

Sursa foto: Radio Zu

