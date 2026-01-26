Radio ZU este cel mai ascultat post de radio din România

„Deasupra radiourilor este ZU, deasupra tuturor este Dumnezeu!”. Acesta este mesajul primit în această dimineață de la unul dintre cei peste 2 milioane de ascultători care zi de zi fac din ZU cel mai ascultat post de radio din România.

Rezultatele obținute în valul III ale celui mai recent Studiu de Audiență Radio confirmă poziționarea solidă a Radio ZU în piața media din România: leadership clar în market share, atât urban, cât și național, timp de ascultare ridicat din partea publicului care se caracterizează prin două trăsături extrem de importante: este loial și numeros.

Radio ZU este lider de audiență comercială în București, la nivel national și la nivel urban

Pe publicul comercial 18–54 ani, Radio ZU rămâne lider absolut în București, atrăgând 13,3% din totalul sferturilor de oră ascultate. În același timp, Radio ZU conduce topul ca număr de ascultători unici, cu 142.900 ascultători unici, înregistrând o creștere de +6% față de valul anterior din 2025.

La nivelul publicului general 11+, Radio ZU este lider de audiență în București, cu 196.100 de ascultători unici. Această cifră confirmă o consolidare puternică într-o piață fragmentată, dinamică și extrem de competitivă.

În plus, în segmentul 11+ în București, Radio ZU este cel mai ascultat post din categoria CHR, cu o cotă de piață de 10,0%, poziționându-se clar în fața radiourilor comerciale din același segment.

În orașele din România, pe publicul comercial 18–54, Radio ZU este lider detașat în market share, cu 15,5% din totalul sferturilor de oră ascultate. Acest indicator este esențial: arată nu doar că Radio ZU este ales, ci că este ascultat intens și constant.

Creșterea de +8% față de valul anterior confirmă o dinamică pozitivă și o consolidare a poziției de lider, într-un context de piață matur și competitiv. Chiar dacă la nivel de ascultători unici Radio ZU ocupă poziția a doua, cu 910.600 ascultători, raportul dintre reach și timp de ascultare indică o loialitate superioară a ascultătorilor față de radioul de pe locul 2.

Pe targetul 11+ în mediul urban, Radio ZU este cel mai ascultat radio din categoria CHR, cu o cotă de piață de 11,9%, susținută de o creștere foarte puternică, +14% față de valul anterior.

Cu o medie zilnică de 1.264.500 ascultători unici, Radio ZU se află pe poziția a doua ca reach total, însă își consolidează statutul de brand dominant în segmentul său, cu o combinație foarte bună între volum și performanță pe ascultare.

La nivel național, pe publicul comercial 18–54 ani, Radio ZU este cel mai ascultat post de radio din România, cu 15,4% market share. Creșterea de +13% confirmă nu doar menținerea poziției de lider, ci și extinderea avantajului față de radiourile de pe locurile următoare.

Cu 1.576.200 ascultători unici, Radio ZU ocupă poziția a doua ca reach, dar domină clar indicatorul-cheie pentru piața comercială: cota de piață. Acest lucru arată că Radio ZU concentrează mai mult timp de ascultare pe un public extrem de valoros pentru advertiseri.

Pe targetul general 11+, Radio ZU este lider național, cu 11,6% din piață și o creștere solidă de +12% față de valul anterior. Zilnic, 2.077.100 români aleg Radio ZU, plasând postul pe poziția a doua ca număr de ascultători unici, dar pe prima poziție ca market share.

„Mulțumim, Doamne, că putem să facem cea mai frumoasă meserie!”

Emisiunile ZU pot fi ascultate pe radiozu.ro/live. Cele mai importante momente se regăsesc pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok și YouTube ale Radio ZU.

Și în acest val de măsurători, Romantic FMrămâne unul dintre cele mai apreciate și iubite radiouri din FM-ul românesc. Postul înregistrează 102.100 ascultători zilnic și o cotă de piață de 5.0%, confirmând stabilitatea unui brand cu peste 32 de ani de tradiție*.

Comparativ cu valul anterior din 2025, Romantic FM are o creștere de +11% a numărului de ascultători unici și de +2% a sferturilor de oră ascultate. Si pe segmentul de public comercial, numărul ascultătorilor unici a crescut cu +2%, Romantic FM ajungând în acest val la o medie de 37.900 ascultători unici (București 18-54).

Romantic FM își afirmă unicitatea în peisajul media datorită unei selecții exclusiviste, diverse și elegante, care reunește cele mai valoroase piese din muzica europeană și latino-americană, din toate decadele și genurile relevante. Postul se remarcă prin difuzarea celui mai original playlist din România și prin numărul excepțional de mare de piese difuzate fără repetiție, oferind o experiență sonoră premium și cultivând consecvent o identitate muzicală distinctă, rafinată și recognoscibilă.

În mediul digital, Romantic FM continuă să se dezvolte prin platforma Romantic PREMIUM, un spațiu online dedicat ascultătorilor care își doresc aceeași selecție muzicală unică, dar fără publicitate. Platforma este accesibilă pe https://romanticfm.ro/ și extinde experiența Romantic FM într-un format modern, adaptat nevoilor actuale de consum media și preferințelor unui public tot mai orientat către conținut personalizat și neîntrerupt.

Urmărește-ne pe Google News