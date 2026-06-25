Pulchra. Declarație de stil.  

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Un brand tânăr din Cluj își face prima declarație de stil – o capsulă de vară din bumbac 100%, semnată de Diana Flore. Puține piese, niciun artificiu.

Albul e o alegere curajoasă pentru un început. La propriu – al brandului și a verii. Albul e culoarea verii. Nu ascunde nimic. Nu iartă o cusătură strâmbă, un material slab, o croială grăbită. Pune totul în lumină și așteaptă să fie privit de aproape.Exact de aceea l-a ales Pulchra. Pentru colecția capsulă de vară.

Brandul fondat la Cluj-Napoca de Anca Rusa și Ana Rus și-a lansat săptămâna trecută prima capsulă de vară: două din cele patru piese, integral albe, din bumbac 100% sustenabil. Nu o colecție mare, nu o defilare de variante. Câteva piese, atât – dar fiecare, o declarație de eleganță și feminitate.

E un gest care spune mult despre cum înțelege acest brand să se prezinte. Nu prin volum. Nu prin zgomot. Prin câteva lucruri făcute bine, cu cele mai bune materiale posibile. Semnătura capsulei îi aparține designerului Diana Flore, cea care semnează direcția creativă a brandului.

Diana Flore: Filozofia Pulchra se vede în detalii. Bumbacul nu e ales pentru efect, ci pentru felul în care se poartă o zi întreagă de vară fără să fie pretențios și să ceară atenție. Albul nu e decorativ, e o probă de încredere. Iar dimensiunea mică a capsulei nu e o limită, ci o declarație a brandului: Pulchra preferă să facă puțin și bine, nu mult și repede.

E o poziție rară într-o piață obișnuită să livreze mereu altceva, mereu mai mult. Brandul construiește exact pe dos. Colecții mici, gândite, produse local, în Transilvania. Accent pe materialul de la care nu se face rabat. O femeie care se regăsește în ceea ce poartă, nu una care epatează. Pulchra e un nume nou și nu se grăbește să pară mai mult decât este. Își construiește vocea altfel: prin ceea ce face. Pe piața din Cluj și, încet, din România, brandul devine cunoscut pentru un lucru simplu și greu de imitat – coerența. Știi ce găsești la Pulchra.

Pentru toamnă-iarnă, Diana Flore pregătește o colecție specială din mătase naturală, și amestecuri de lână și mătase. Integrate vor fi și două piese speciale, croite din materiale italienești consacrate – Ruffo Coli și Carlo Pozzi.

Bumbacul rămâne al verii; Materialele selectate, nobile rămân direcția pe termen lung a Pulchra. E o promisiune făcută discret, în felul brandului: fără anunțuri zgomotoase, doar un prim indiciu despre ce urmează.

Pulchra – propune piese vestimentare pentru femeia care există deja – și o aduce, pur și simplu, mai aproape de ea însăși. Brandul se găsește online pe www.pulchra.ro și în showroomul din Cluj str. Constantin Brâncuși nr 23.

PE SCURT

Brand: Pulchra

Fondatoare: Ana Rus și Anca Rusa

Made in: Transilvania

Capsula de vară: bumbac 100%, alb, semnată de designer Diana Flore

Unde: online și showroom Cluj, România

Sursă foto: pulchra.ro

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