Psihologia din spatele parfumurilor unisex

Știm că cel puțin o dată-n viață ți-ai cumpărat sau cel puțin ai încercat un parfum unisex și chiar ți-a plăcut. Cu toate acestea probabil nu te-ai gândit neapărat de ce sau doar că îți plac notele pe care le are și cam atât.

În spatele oricărui parfum unisex stă o psihologie care a fost studiată mult timp și despre care o să îți povestim și noi. Astfel îți vei da seama de ce anume ți-au plăcut unele parfumuri unisex sau de ce ar fi bine să le alegi atunci când probabil ești într-o mică pană de idei, dacă trebuie să cumperi ceva pentru tine sau să faci cadou un parfum. Cu unul dintre acestea sigur nu vei da greș, chiar dacă nu cunoști neapărat care sunt gusturile persoanei căreia trebuie să îl oferi.

Foto: Unsplash

Psihologia parfumurilor unisex

Parfumurile unisex au apărut undeva în anii 90, când culturile din jurul lumii au început să fie mai deschise și să îmbrățișeze mai tare diferențele sau apropierile și sunt astfel un semn al emancipării am putea zice.

Iată câteva implicații psihologice care țin de parfumurile unisex pentru a înțelege mai bine acest concept și pentru a înțelege de ce să îl îmbrățișezi.

1. Eliberează de etichete și anume de cele care spun că parfumurile florale sunt pentru femei, iar cele lemnoase pentru bărbați. În parfumurile unisex, acestea se pot împleti armonios și folosind unul dai dovada că încurajezi libertatea și refuzul de a te limita la convențiile pe care ceilalți le pun. Este un mod de a spune că șabloanele predefinite nu sunt pentru tine și că preferi să nu ai niciunul sau să îl ai pe al tău.

2. Încurajează versatilitatea ca un stil de viață, deoarece acestea se pot folosi oricând și oriunde, nu trebuie neapărat să ții cont de ocaziile la care trebuie să le porți sau de un outfit anume. Versatilitatea este o caracteristică pe care o asociem cel mai des cu adaptabilitatea și deschiderea spre experiențe noi. Acest tip de parfum poți să îl folosești atât la birou, cât și la ieșiri alături de prieteni sau la petreceri mai fastuoase.

3. Pune în valoare autenticitatea, deoarece pe acesta nu poți să îl incluzi într-o anumită normă de tip floral = feminin și cedru = masculin. Este pentru cei care își doresc să își exprime stilul liber și care pun un mare accent pe deciziile pe care le iau și sunt încrezători în alegerile pe care le fac zi de zi pentru a deveni mai buni.

4. Este un limbaj comun pentru persoanele care nu doresc să fie închise în tipare, indiferent de genul pe care îl au și poate să fie o conexiune creată atât în cuplu, cât și între membri familiei sau prieteni. Poate fi considerat și o semnătură a celor care sunt diferiți, fiecare în stilul său.

5. Minimalismul este un trend care reiese în diverse domenii și este de la sine înțeles că intră și în acesta al parfumurilor. Acesta presupune mai puțin și mai bun, eliminând în domeniul parfumurilor categorisirea ”ea” și ”el”. Minimalismul în zilele noastre poate să fie asociat și cu modernitatea, care acum este identificată și cu calitate, autenticitate și sustenabilitate. Accentul nu se mai pune pe niște norme clasice, șabloane, ci pe a-ți pune în valoare personalitatea și tot ceea ce însemni.

A alege un parfum unisex înseamnă a ieși din normele cu care ai fost obișnuită și de a-ți pune în valoare trăsăturile și mai ales individualitatea. Stilul de viață simplu și practic este ceea ce te caracterizează, iar acest tip de parfum este cel care le scoate în evidență.

Alege să investești în ceea ce te scoate din tipare și te face să te simți bine în pielea ta.

Foto: unsplash.com

