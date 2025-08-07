Programe de loialitate ale companiilor aeriene care reduc costul biletelor de avion

Pentru cei care călătoresc frecvent, fiecare zbor înseamnă o nouă oportunitate de economisire. Una dintre cele mai eficiente metode de a reduce cheltuielile de călătorie este aderarea la programele de loialitate ale companiilor aeriene. Acestea nu doar că oferă reduceri directe, dar pot duce în timp la zboruri gratuite, upgrade-uri și beneficii exclusive.

Ce sunt programele de loialitate?

Programele de loialitate funcționează pe baza unui sistem de acumulare a punctelor sau milelor, în funcție de distanța parcursă, clasa aleasă sau chiar suma cheltuită. De exemplu, companiile aeriene mari precum Lufthansa, Turkish Airlines sau Qatar Airways oferă membrilor lor acces la bilete promoționale, check-in prioritar sau acces în lounge-uri. Unele programe permit chiar transferul milelor către membri ai familiei sau conversia acestora în vouchere de cumpărături.

Cum pot reduce aceste programe costul zborurilor?

Prin acumularea de mile sau puncte, pasagerii pot obține un bilet de avion la preț redus sau chiar gratuit. Secretul este consecvența dacă zbori constant cu aceeași companie sau cu partenerii acesteia din alianțele internaționale (precum Star Alliance sau SkyTeam), beneficiile se adună rapid. De asemenea, unele programe oferă bonusuri la înregistrare sau la achiziționarea biletelor în anumite perioade ale anului.

Sfaturi pentru a profita la maximum de loialitate

Pentru a obține cele mai bune rezultate, este important să-ți planifici călătoriile cu flexibilitate. Zilele de marți și miercuri sunt adesea mai accesibile decât sfârșitul de săptămână, când cererea este mai mare. În plus, nu te limita la o singură companie aeriană: folosește motoare de căutare a biletelor pentru a compara tarifele în funcție de dată, oră și escală. Cu cât ești mai deschis la alternative, cu atât ai mai multe șanse să găsești prețuri avantajoase, chiar și pentru destinații foarte căutate.

Caută promoții și folosește carduri de fidelitate

Abonează-te la newsletterele companiilor aeriene pentru a fi la curent cu promoțiile exclusive pentru membrii programelor de loialitate. De asemenea, multe carduri de credit partenere permit acumularea de puncte care pot fi transformate în reduceri pentru bilete de avion. Nu ignora nici ofertele limitate, valabile doar câteva ore- acestea pot aduce reduceri substanțiale.

Programele de loialitate nu sunt doar pentru cei care călătoresc în scop de afaceri. Oricine poate beneficia de ele, mai ales dacă își planifică inteligent călătoriile. Flexibilitatea datelor, compararea prețurilor cu ajutorul platformelor și abonarea la promoții sunt pași simpli dar eficienți pentru a zbura mai des, la prețuri mai mici. Profită de fiecare zbor și lasă fidelitatea să lucreze în favoarea ta.

Foto: zbor24.ro

Urmărește-ne pe Google News