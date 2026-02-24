Produse de machiaj potrivite pe timp de iarnă

Iarna abia pare că și-a intrat în drepturi și în unele locuri o face așa cum nu s-a mai întâmplat de câțiva zeci de ani încoace. Și, până acum, au mai fost temperaturi joase, însă zăpada mare ne duce automat cu gândul la copilărie.

În aceste situații este bine să folosești produse de machiaj potrivite sezonului, atât pentru a oferi tenului un strat de protecție, cât și pentru a te asigura că make-up-ul va rezista bine în orice condiții te-ai afla. Acum este momentul potrivit pentru a merge pe pârtii la ski, deci machiajul trebuie să fie adaptat și pentru astfel de ocazii.

Produse de machiaj pentru iarnă

Produsele de îngrijire potrivite acestui sezon rece sperăm că le folosești deja și că pielea ta este bine tratată înainte de a începe să aplici produsele de machiaj despre care îți vom povesti. Știi prea bine că o bază bună pentru machiaj este importantă pentru un rezultat de excepție și care să dureze atâta timp cât ai nevoie.

Temperaturile scăzute au un efect asupra pielii și anume faptul că o usucă, iar dacă ai parte și de vânt, situația se mai complică un pic. De aceea este foarte important să folosești produse adaptate vremii.

Baza pe care o aplici machiajului trebuie să fie una hidratantă, asta pe lângă hidratarea pe care o faci cu apă, pentru întreg corpul. Primerul pe care îl aplici trebuie să fie unul hidratant pentru a pregăti pielea pentru machiaj. La fel îți recomandăm să folosești chiar înainte de primer, mai ales dacă ai pielea uscată în general, și un ser sau o cremă hidratantă. Cele mai bune ingrediente în acest caz sunt acidul hialuronic și ceramidele pentru o hidratare cu adevărat intensă.

Fondul de ten trebuie să aibă și el o formulă hidratantă și bogată indiferent de tenul pe care îl ai. Așadar, atunci când alegi un fond de ten pe care să îl folosești iarna, optează pentru unul cu un finisaj natural și luminos și cu formule cremoase și hidratante. Evită pe cât posibil fondurile de ten mate sau ultra mate, mai ales dacă ai un ten uscat.

Dacă este nevoie să folosești un concealer, alege unul hidratant și care nu intră în ridurile fine. Aplică-l în zona ochilor și întinde-l bine pentru a nu avea efecte pe care nu ți le dorești, și anume să se vadă cum accentuează ridurile în loc să le ascundă.

Fixarea machiajului pe timp de iarnă se face cu o pudră translucidă fină care nu încarcă tenul. Alege formulele lejere și aplică doar dacă este neapărat nevoie pe zonele unde simți că este nevoie de o matifiere ușoară.

Fardurile de obraz cremoase și formulele lichide sunt perfecte pentru a nu accentua uscăciunea pielii și a arăta cât mai natural. Acestea vor avea un aspect natural împreună cu restul machiajului și vor oferi tenului un aspect fresh, în special dacă alegi culori precum piersică sau roz cald.

Pentru machiajul ochilor alege iarna formule cremoase sau pe cele care au o textură satinată. Iar, dacă vine vorba despre mascara, de această dată o recomandăm pe cea waterproof, deși ideal este să nu o folosești foarte des deoarece usucă genele. Pentru definirea ochilor, îți recomandăm să alegi un eyeliner de tip gel sau creion pentru o fixare mai bună.

Iarna buzele sunt cele mai afectate de frig, așa că pentru machiajul buzelor îți recomandăm produse hidratante și de această dată și neapărat trebuie să folosești un balsam de buze hidratant, chiar și înainte să aplici rujul.

Ca să te asiguri că machiajul va rezista schimbărilor de temperatură de la cald la rece și invers îți recomandăm să folosești un spray pentru fixarea machiajului, dar alege unul fără alcool, pentru a nu-ți usca pielea și mai mult.

Pe timp de iarnă menținerea hidratării pielii este deosebit de importantă, așa că îți recomandăm să alegi produsele cu caracteristicile de mai sus. Astfel te vei asigura că tenul tău este corect îngrijit și că machiajul va rezista pentru o perioadă mai lungă de timp.

Credite foto: unspash.com

