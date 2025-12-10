Prin joacă devin eroi: cum îi ajută jocurile de rol pe copii să se descopere

Imaginația copiilor aduce mereu surprize, mai ales atunci când se implică în jocuri de rol. Acest tip de joacă îi ajută să se exprime, să își regleze emoțiile și să înțeleagă lumea care îi înconjoară. Dacă ai observat bucuria copilului tău când devine supererou, doctor sau bucătar, ai deja o idee despre cât de importantă este această joacă. Jocurile de rol nu aduc doar distracție, ci contribuie la formarea identității, oferind șansa de a exersa abilități sociale, cognitive și emoționale.

1. Ce reprezintă jocul de rol și cum îl poți organiza

Jocul de rol presupune ca cel mic să își asume un personaj: poate devine medic, șofer, profesor, explorator sau zână. Nu ai nevoie de reguli stricte. Lasă-l să se conducă după propriile reguli, să își imagineze scenarii și să inventeze dialoguri. De multe ori, joaca începe spontan: copilul ia un obiect sau pune un costum și pornește în aventura preferată.

Creează un mediu sigur acasă sau la grădiniță, cu spațiu liber și câteva materiale la îndemână: costume vechi, o pătură, jucării de pluș sau accesorii simple. Poți iniția jocul, dar lasă-l pe cel mic să aleagă ce personaj vrea să fie.

Evită intervențiile dese și nu te concentra pe corectitudine. Regulile pot deveni fluide și adaptate vârstei. Dacă are sub 4 ani, asigură-te că recuzita e sigură și simplă, fără piese mici. Pentru copiii mai mari, extinde scenariile și adaugă roluri mai complexe sau accesorii suplimentare.

2. Tipuri de jocuri de rol potrivite pentru copii

Copiii imită cu ușurință lumea adulților și preiau roluri precum medic, pompier, bucătar sau profesor. Poți folosi seturi tematice, de exemplu bucătăria de jucărie, setul micului doctor sau papuși de mână, pentru a stimula jocul și pentru a crea o atmosferă autentică. Nu contează cât de elaborate sunt accesoriile, ci câtă implicare are copilul în poveste.

Jocurile inspirate de supereroi sau de personaje din filme și povești devin rapid favoritele celor de peste 3-4 ani. Un costum, o mască sau o baghetă de zână pornesc rapid imaginația. Când nu ai costume la îndemână, inventează soluții rapide: o pătură devine mantie, o cutie se transformă în navă spațială. Exemplele acestea funcționează pentru copii de la 3 la 10 ani, important este să adaptezi complexitatea la vârstă.

Dacă vrei inspirație pentru acasă sau în grup, consultă o gamă largă de jocuri de rol pentru copii care să te ajute să alegi recuzita și activitățile potrivite.

3. Cum îi ajută jocurile de rol pe copii să se descopere

Prin jocurile de rol, copiii exersează:

colaborarea și negocierea, pentru că stabilesc cine ce rol ia, cine conduce povestea, ce reguli respectă;

imaginația, când construiesc relații între personaje, rezolvă conflicte și modelază finalul jocului după preferință;

abilitățile de comunicare, pentru că formulează întrebări, dialoguri și explicații.

Când copilul se joacă de-a doctorul, de exemplu, analizează starea unui pacient imaginar și propune remedii. În acest proces, exersează empatia, gândirea logică și inițiativa. Totodată, își dezvoltă capacitatea de a asculta, de a observa reacții și de a adapta răspunsurile la context. Acest exercițiu contribuie la formarea unei stime de sine solide, pentru că își asumă succesul și responsabilitățile poveștii create.

Joaca de rol devine și un instrument pentru învățarea gestionării emoțiilor. Prin personajele create, copilul exteriorizează frici, furii sau bucurii, fără să se simtă judecat.

4. Implicarea părinților și educatorilor în susținerea jocurilor de rol

Prezența ta ca părinte îl ajută pe copil să se simtă în siguranță și apreciat. Pentru a susține joaca de rol:

Creează un spațiu liber în casă, cu materiale la îndemână – poți recicla haine vechi, păpuși, cutii mari, perne sau chiar obiecte de bucătărie de plastic. Fii deschis să joci roluri alături de copil, dacă te invită, dar nu prelua conducerea poveștii. Lasă-l să decidă cum evoluează jocul. Încurajează-l să îți explice alegerile făcute (“De ce ai ales să fii pompier?”, “Ce face doctorul când pacientul e trist?”). Aceste întrebări stimulează gândirea critică și îi cresc încrederea în propriile idei. Nu corecta sau întrerupe des. Greșelile sau scenariile “imperfecte” reprezintă surse de învățare. Privește joaca ca pe o explorare, nu ca pe o lecție formală.

5. Integrarea jocurilor de rol în educație și terapie

Jocurile de rol se pot folosi cu succes în predare, pentru a face lecțiile atractive și memorabile. În loc de explicații abstracte, propune ca fiecare copil să “joace” un animal, un explorator sau chiar o planetă, stimulând memoria și lărgește orizonturile copiilor.

Utilizarea păpușilor și marionetelor în terapie oferă copiilor un mediu sigur și creativ pentru a explora și a gestiona emoțiile dificile, facilitându-le exprimarea și depășirea fricilor. Această metodă contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare și la îmbunătățirea sănătății emoționale a copiilor.

Foto: Shutterstock

