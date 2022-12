Primul an ca freelancer: cum să ajungi la succes?

Primul an nu e ușor…mai ales atunci când renunți la un job stabil, cu un salariu constant și sigur, în favoarea vieții de freelancer. Visezi la o scenă de Sarah Jessica Parker scriind în cafenea, te gândești că vei avea controlul asupra programului tău, că vei putea dormi mai mult, că vei lucra doar cu oamenii care îți plac, că vei câștiga banii pe care îi meriți conform competențelor tale. Reality check: constați că proiectele nu vin constant (nici banii), că în loc să te gândești la proiectele creative, ești nevoit să faci și munca de vânzări și promovare, că uneori deadine-urile sunt… mâine (și nu le poți refuza, că ai nevoie de proiecte noi). Și că niciunul dintre prietenii care sunt freelanceri de ceva vreme nu ți-a spus că, de fapt… timpul nu-ți mai aparține, că trebuie să fii mereu în mișcare și că, uneori, trebuie să lucrezi și cu oameni pe care nu-i placi, ca la oricare alt job. Cum faci ca, după ce ai trecut cu bine peste primul an, să oferi sfaturi utile celor care vor să devină freelanceri? Și să le împărtășești din experiența ta? Practic, să fii tu … the senior you needed when you were a junior?

Ce poți face să depășești cu bine primul an de freelancing?

1. Să-ți faci un plan. Și un program. Da, da, freelancing (indiferent că vorbim despre o muncă creativă sau despre programare IT sau meserii liberale) înseamnă tot un program, cu ore de trezit, cu bugete, întâlniri și ședințe. Așadar, nu confunda antreprenoriatul de acest gen cu viața boemă și stabilește-ți un program de lucru, cu task-uri și deadline-uri bine punctate în calendarul tău electronic. Nu uita! În acest calendar introdu și orele libere, orele în care să faci ce vrei (sport, să citești sau… să te relaxezi).

2. Dacă lucrezi de acasă, încearcă să-ți definești, cumva, spațiul de lucru. Altfel, vei fi tentat fie să prelungești micul dejun în pat, fie să lucrezi prea mult, până în miez de noapte. Alarmele și reminderele de pe telefon funcționează perfect!

3. Dacă activezi în domeniul creativ și ai nevoie de imagini, video-uri și social media pentru a-ți face proiectele, atunci cu siguranță ai nevoie de niște device-uri performante. Poți lăsa pentru mai târziu investiția în camere foto sau camere de filmat mega-profesionale; un telefon care să aibă funcții excelente de video & foto este perfect pentru început.

4. Chiar dacă vei angaja un contabil, încearcă să îți ții o socoteală a veniturilor și cheltuielilor și să-ți faci planuri pe o perioadă mai lungă. Există multe aplicații de gestionare a bugetelor care, odată descărcate pe telefon, îți fac viața mai ușoară.

5. Informează-te cât mai bine asupra legilor, taxelor și specificațiilor legale din domeniul în care activezi. La o simplă căutare pe www găsești site-uri juridice, știri, forumuri de discuții.

HONOR te ajută să-ți îndeplinești rezoluțiile

HONOR celebrează primul an în România și provoacă oamenii să își amintească de primul lor an de activitate: job, pasiune, business. Ce provocări au întâlnit în primul an și cum le-au depășit? Da, vorbim despre noi începuturi chiar acum, la final de an. #honortobewithyou

Îți spunem un secret: uneori, un telefon performant este exact acel lucru de care ai nevoie ca să depășești provocările primului an… pe cont propriu. Încearcă HONOR 70. Iată de ce.

* HONOR 70 este disponibil în trei nuanțe, Midnight Black, Emerald Green și Crystal Silver, ceea ce îl face perfect atunci când ești o persoană căreia îi place ca instrumentele de lucru (a se citi aici laptop sau telefon) să-i stimuleze creativitatea.

* HONOR 70 are un ecran super-curbat și generos, de 6.67 inchi, cu linii netede, grațioase și naturale, care se potrivesc perfect în mâna ta. Poți tasta ușor la el în timp ce mergi pe stradă în drum spre întâlnire, poți verifica rapid e-mailul să vezi feedback-ul clienților și, dacă jobul tău implică multe spreadsheeturi cu cifre, atunci le poți vedea pe un ecran mare, rapid, fără să fii nevoit să alergi în căutarea laptopului.

* Telefonul HONOR 70 are doar 178 de grame, și asta contează enorm pentru că îl poți purta cu tine mereu – ca freelancer trebuie să fii mereu conectat cu clienții, colaboratorii și social media. Avantajul suplimentar al acestui telefon: chiar dacă telefonul este subțire și ușor – și ți-e frică să nu-l scapi din mână – este bine să știi că pachetul inițial conține o husă transparentă pentru protecție și display-ul vine cu folie aplicată de producător. Prin urmare, fără zgârieturi atunci când, în focul filmărilor, îl scapi din mână tocmai pe asfalt!

* Camera foto este una perfectă pentru orice proiect creativ ai avea. Telefonul are un ansamblu de camere pe spate, care include trei senzori – un wide de 54MP, care utilizează tehnologia Sony IMX800, un ultrawide de 50MP și unul de adâncime de 2MP. În față, smartphone-ul are o cameră selfie de tip hole-punch, de 32MP. Ce înseamnă asta? Că vei putea obține fotografii impecabile atât ziua, cât și noaptea, cadre ultrawide excelente și imagini macro impecabile. Cum spuneam, cu acest telefon, investiția în echipamente profesionale de filmat sau fotografiat mai poate fi amânată un pic.

* HONOR 70 nu îți oferă doar imagini absolut spectaculoase, ci și clipuri video de o calitate net superioară. Camerele de pe spate pot filma full HD la 60FPS, iar smartphone-ul dispune și de un mod de filmare numit Solo Cut. Această particularitate te ajută să filmezi concomitent atât un cadru general, cu un grup de 4-5 persoane, cât și un cadru apropiat, cu o singură persoană din acel grup. HONOR 70 oferă și Dual Video Streaming, posibilitatea de a filma simultan un video cu camera principală (cu mediul înconjurător) și un video cu camera frontală care să-l surprindă pe cel care filmează. Niște funcții extraordinare când proiectul tău de freelancer se bazează pe imagine.

* Știm cu toții cât de frustrant este să rămâi fără baterie fix în momentele în care aveai cea mai mare nevoie de telefon. Să nu uităm: poți încărca bateria smartphone-ului HONOR 70 la maximum în doar 45 de minute sau până la 60% în doar 20 de minute. Așadar, super-eficient pentru un antreprenor mereu în mișcare.