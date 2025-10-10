  MENIU  
Home > Advertorial > Primii pași către o dezvoltare armonioasă: rolul consultului oftalmologic preventiv la copii

Primii pași către o dezvoltare armonioasă: rolul consultului oftalmologic preventiv la copii

Primii pași către o dezvoltare armonioasă: rolul consultului oftalmologic preventiv la copii
.

Sănătatea ochilor copiilor este un aspect pe care nu ar trebui să îl neglijezi. Consultul oftalmologic preventiv joacă un rol important în identificarea timpurie a problemelor de vedere, permițându-ți să iei măsuri prompte pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și o viață activă pentru micuțul tău. Acest articol îți va oferi o privire detaliată asupra importanței acestor controale și a modului în care ele contribuie la bunăstarea generală a copilului tău. 

Cuprins:

  1. De ce este important un consult oftalmologic preventiv?
  2. Importanța colaborării între oftalmolog și părinți
  3. Semne și simptome ale problemelor oculare timpurii
  4. Cum influențează sănătatea oculară performanța școlară?
  5. Tehnici moderne în diagnosticarea problemelor de vedere

 1. De ce este important un consult oftalmologic preventiv? 

Un consult oftalmologic preventiv pentru copii este foarte important, deoarece oferă o oportunitate unică de a identifica și trata problemele de vedere înainte ca acestea să devină severe sau să afecteze dezvoltarea generală a copilului. Întrucât copiii nu își dau întotdeauna seama că la ei ceva nu funcționează corect, este important să intervii proactiv. Un control de rutină poate detecta diverse afecțiuni, cum ar fi strabismul, ambliopia sau problemele de refracție, care pot influența negativ nu doar vederea, ci și performanța școlară și încrederea în sine. 

În plus, diagnosticarea timpurie oferă mai multe opțiuni de tratament, cu șanse mai mari de succes pe termen lung. Prin urmare, integrând consultul de oftalmologie pentru copii de la Infosan.ro în rutina medicală, te asiguri că beneficiezi de toate avantajele unei intervenții timpurii și că îi oferi micuțului tău un start solid pentru o viață sănătoasă.

„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
Recomandarea zilei

 2. Importanța colaborării între oftalmolog și părinți 

Colaborarea eficientă între oftalmolog și părinți este necesară pentru a asigura o abordare cuprinzătoare și coordonată a sănătății oculare a copilului tău. Părinții joacă un rol important ca observatori ai comportamentului și dezvoltării copilului, oferind oftalmologului informații valoroase despre semne precum strâmbarea ochilor, frecarea frecventă a acestora sau dificultăți în recunoașterea obiectelor la distanță. 

În același timp, medicul oftalmolog poate oferi îndrumări specializate despre măsurile preventive sau tratamentele necesare, sprijinindu-te în deciziile informate privind sănătatea vizuală a copilului. Discuțiile deschise și frecvente cu medicul cresc șansele de a detecta și corecta eventualele probleme din timp, minimizând impactul asupra dezvoltării educaționale și psihosociale. Astfel, o comunicare bună și o cooperare strânsă cu specialistul sunt cheia către menținerea unei vederi sănătoase pentru copilul tău.

Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Recomandarea zilei

 3. Semne și simptome ale problemelor oculare timpurii 

Identificarea timpurie a semnelor și simptomelor problemelor oculare la copii poate face o diferență semnificativă în corectarea acestora și în prevenirea complicațiilor ulterioare. Acordă atenţie unor manifestări precum strâmbarea ochilor pentru a focaliza mai bine, frecarea frecventă a ochilor, sensibilitatea la lumină, lăcrimarea excesivă sau ochii înroșiți. 

Alte indicii pot include apropierea neobișnuită de obiecte sau cărți, înclinarea capului pentru a vedea mai clar și coordonarea motorie deficitară. Observarea acestor semne la timp și consultarea unui oftalmolog sunt pași fundamentali către diagnosticarea corectă și inițierea unui tratament adecvat, asigurându-i copilului tău oportunitatea unei dezvoltări vizuale sănătoase.

 4. Cum influențează sănătatea oculară performanța școlară? 

Sănătatea oculară are un impact semnificativ asupra performanței școlare a copilului, influențând diverse aspecte ale procesului de învățare. Problemele de vedere pot determina dificultăți în citirea textelor de pe tablă sau de pe caiete, afectând capacitatea de a urmări și de a înțelege cerințele lecțiilor. Copiii cu afecțiuni oculare netratate pot întâmpina frustrări și oboseală vizuală, care le reduc capacitatea de concentrare și atenția în clasă. 

Totodată, dificultățile de acomodare vizuală pot determina copilul să evite activitățile care implică cititul, scrisul sau lucrul la calculator, ceea ce poate duce la scăderea performanțelor școlare. În plus, vederea neclară influențează negativ interacțiunile sociale și încrederea în sine, având consecințe asupra echilibrului psihosocial. De aceea, controalele oftalmologice regulate și corectarea promptă a problemelor de vedere sunt esențiale pentru a-i asigura copilului tău o dezvoltare armonioasă și un parcurs educațional de succes.

 5. Tehnici moderne în diagnosticarea problemelor de vedere 

Tehnicile moderne în diagnosticarea problemelor de vedere au evoluat considerabil, oferind oftalmologilor instrumentele necesare pentru a detecta cu precizie și a trata afecțiunile oculare la copii. 

Printre aceste tehnici se numără topografia corneeană, care creează „hărți” detaliate ale suprafeței corneene, esențiale în diagnosticarea keratoconusului și a altor deformări corneene. Evaluarea retinei prin tomografia în coerență optică (OCT) permite o analiză aprofundată a straturilor retiniene, fiind un instrument esențial în identificarea precoce a unor afecțiuni cum ar fi degenerescența maculară sau edemul macular. Autorefractometria este utilizată pentru a determina precis gradul de refracție oculară și necesitatea corecției optice. 

În plus, tehnologiile digitale avansate permit oftalmologilor să efectueze teste de acuitate vizuală interactive și adaptate vârstei, asigurându-se că micuții pacienți sunt confortabili și cooperează. Astfel, aceste tehnici moderne ajută la personalizarea tratamentului și monitorizării, asigurându-te că problemele de vedere ale copilului tău sunt gestionate eficient.

Prin urmare, conștientizarea rolului crucial al consultului oftalmologic preventiv în copilărie este fundamentală pentru dezvoltarea sănătoasă a vederii. De la depistarea timpurie a problemelor oculare și colaborarea strânsă dintre părinți și specialiști, până la influența directă a sănătății ochilor asupra performanței școlare, fiecare element are un aport esențial la formarea unei baze solide pentru bunăstarea vizuală a copilului. Prin utilizarea metodelor moderne de diagnostic, îi poți oferi celui mic șansa unei vederi clare și a unui viitor fără obstacole vizuale.

Sursa foto: pexels.com

Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Fanatik
Nu s-a văzut la TV! Ruptura din sânul naționalei: ce s-a întâmplat la gafa lui Ionuț Radu și golul lui Ianis Hagi
Nu s-a văzut la TV! Ruptura din sânul naționalei: ce s-a întâmplat la gafa lui Ionuț Radu și golul lui Ianis Hagi
GSP.ro
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Click.ro
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
TV Mania
Radu Vâlcan și Adela Popescu, secretul casei de la Șușani: „Casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță”. De ce nu s-au mutat la țară
Radu Vâlcan și Adela Popescu, secretul casei de la Șușani: „Casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță”. De ce nu s-au mutat la țară
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Giuly de la "Casa Iubirii", gest surprinzător după zvonurile despărțirii de Robert. Fanii au rămas surprinși: "Ce mai aveți de spus?"
Giuly de la "Casa Iubirii", gest surprinzător după zvonurile despărțirii de Robert. Fanii au rămas surprinși: "Ce mai aveți de spus?"
Oana Roman, vizibil deranjată de glumele la adresa ei din show-ul „La bine și la roast”. Vedeta a oprit comedianții ca să le dea replica: „Nici să mă plătești!”
Oana Roman, vizibil deranjată de glumele la adresa ei din show-ul „La bine și la roast”. Vedeta a oprit comedianții ca să le dea replica: „Nici să mă plătești!”
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Ce i-a șoptit Ben Affleck la ureche lui Jennifer Lopez pe covorul roșu, la premiera „Kiss of the Spider Woman”. A lăsat-o fără cuvinte!
Ce i-a șoptit Ben Affleck la ureche lui Jennifer Lopez pe covorul roșu, la premiera „Kiss of the Spider Woman”. A lăsat-o fără cuvinte!
Elle
Cum și-a sărbătorit Adela Popescu ziua de naștere. Actrița a fost surprinsă de soțul ei, Radu Vâlcan: „Mi-a făcut un cadou neașteptat.” FOTO
Cum și-a sărbătorit Adela Popescu ziua de naștere. Actrița a fost surprinsă de soțul ei, Radu Vâlcan: „Mi-a făcut un cadou neașteptat.” FOTO
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată. Ce a solicitat actorul, care este urmărit penal și în prezent se află în arest la domiciliu
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată. Ce a solicitat actorul, care este urmărit penal și în prezent se află în arest la domiciliu
DailyBusiness.ro
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Ryanair elimină 1,2 milioane de locuri din programul de zboruri cu destinația Spania pentru vara 2026
Ryanair elimină 1,2 milioane de locuri din programul de zboruri cu destinația Spania pentru vara 2026
A1.ro
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Marius Keseri, toboșarul Direcției 5, a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București. Oana Roman, prezentă și ea la funeralii
Marius Keseri, toboșarul Direcției 5, a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București. Oana Roman, prezentă și ea la funeralii
Bianca Drăgușanu, replică pentru cei care au întrebat-o ce e în neregulă cu fața ei și de ce are bărbia atât de lungă. Vedeta vrea să își mai facă o intervenție estetică
Bianca Drăgușanu, replică pentru cei care au întrebat-o ce e în neregulă cu fața ei și de ce are bărbia atât de lungă. Vedeta vrea să își mai facă o intervenție estetică
În ce relații au rămas Bursucu' și Teo Trandafir, după plecarea prezentatorului de la Kanal D: „În afara faptului că este un foarte bun profesionist, este...” / Exclusiv
În ce relații au rămas Bursucu' și Teo Trandafir, după plecarea prezentatorului de la Kanal D: „În afara faptului că este un foarte bun profesionist, este...” / Exclusiv
Adriana Bahmuțeanu, vizitată pe neașteptate de Maximus. "Și-a dorit să meargă în Vegas!" Intervenția lui Honorius Prigoană le-a schimbat planurile. "L-a sunat și s-a schimbat la față!"
Adriana Bahmuțeanu, vizitată pe neașteptate de Maximus. "Și-a dorit să meargă în Vegas!" Intervenția lui Honorius Prigoană le-a schimbat planurile. "L-a sunat și s-a schimbat la față!"
Observator News
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
Libertatea pentru Femei
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medic: Excesul de vitamina D este cel mai periculos pentru aceste organe
Medic: Excesul de vitamina D este cel mai periculos pentru aceste organe
Transplant de ficat de la porc la om. Cât a mai trăit pacientul?
Transplant de ficat de la porc la om. Cât a mai trăit pacientul?
Un consilier local a intrat cu pistolul în ședința Consiliului Local. Poliția a fost chemată de urgență
Un consilier local a intrat cu pistolul în ședința Consiliului Local. Poliția a fost chemată de urgență
Cum să scapi definitiv de condensul de pe ferestre cu un truc simplu din două ingrediente
Cum să scapi definitiv de condensul de pe ferestre cu un truc simplu din două ingrediente
TV Mania
Radu Vâlcan și Adela Popescu, secretul casei de la Șușani: „Casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță”. De ce nu s-au mutat la țară
Radu Vâlcan și Adela Popescu, secretul casei de la Șușani: „Casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță”. De ce nu s-au mutat la țară
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton