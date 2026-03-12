Primăvara, la Lidl, înfloresc ideile de cadou: buchete și flori la ghiveci, disponibile zi de zi

Noul sezon aduce nu doar zile mai însorite, ci și bucuria de a-i face pe cei din jur să zâmbească cu gesturi simple, dar pline de însemnătate. Fie că vrei să surprinzi pe cineva drag, să aduci un strop de culoare în locuință sau să marchezi o ocazie specială, florile rămân una dintre cele mai apreciate alegeri. Iar la Lidl, ideile de cadou prind viață printr-o selecție variată de buchete proaspete și flori la ghiveci.

Primăvara aceasta, găsești în magazinele Lidl flori alese cu grijă, la cel mai bun raport calitate – preț, potrivite pentru orice ocazie sau pentru a aduce pur și simplu mai multă primăvară în casă.

Printre ofertele disponibile începând de joi, 12 martie, până duminică, 15 martie, se numără:

Buchete de lalele – 7 fire , o alegere clasică și elegantă, perfectă pentru sezonul primăverii;

, o alegere clasică și elegantă, perfectă pentru sezonul primăverii; Buchet de trandafiri – 9 fire , ideal pentru momentele în care vrei să faci un gest romantic sau o surpriză rafinată;

, ideal pentru momentele în care vrei să faci un gest romantic sau o surpriză rafinată; Buchet mixt de primăvară – 7 fire, o combinație veselă de flori care aduce culoare și prospețime.

Pentru cei care preferă plantele în ghiveci, oferta include:

Bulbi de zambilă în ghiveci – 3 bucăți , parfumul lor fiind unul dintre simbolurile primăverii;

, parfumul lor fiind unul dintre simbolurile primăverii; Bellis în jardinieră , perfecte pentru balcon sau pervaz;

, perfecte pentru balcon sau pervaz; Mușcată englezească în ghiveci , apreciată pentru florile sale bogate și decorative;

, apreciată pentru florile sale bogate și decorative; Crizantemă mix de culori în ghiveci, o alegere vibrantă pentru orice spațiu.

Fie că alegi un buchet delicat sau o plantă în ghiveci care să înfrumusețeze locuința, primăvara poate fi celebrată prin gesturi simple și pline de culoare.

Descoperă întreaga ofertă în catalogul săptămânal Lidl și lasă primăvara să înflorească în fiecare zi.

