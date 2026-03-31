Primăvara aceasta, pielea ta intră în lumina reflectoarelor – cu CeluStoper® HOME

Primăvara nu este doar un nou sezon, ci un nou început, inclusiv pentru ritualul nostru de îngrijire corporală. Odată cu primele zile însorite, garderoba devine mai lejeră, pielea este din nou expresia feminității, iar dorința de a ne simți bine în propriul corp revine în prim-plan.

Pielea netedă și fermă începe cu un ritual consecvent și cu instrumentele potrivite. Inspirat din tratamentele profesionale, CeluStoper® HOME de la Mia Calnea aduce performanța anticelulitică în confortul propriei case, redefinind îngrijirea corporală printr-un gest simplu, dar cu impact vizibil.

CeluStoper® HOME – Mia Calnea aduce tratamentele anticelulitice mai aproape ca oricând, direct în confortul casei tale.

Instrument inovator pentru îngrijire completă

CeluStoper® HOME este un dispozitiv special conceput pentru:

Exfoliere fină și eficientă

Combaterea aspectului de celulită

Stimularea microcirculației

Îmbunătățirea tonusului și fermității pielii

Facilitarea absorbției cremelor anticelulitice

Suprafața sa cu tije mici și flexibile realizează un micromasaj intens, contribuind la îndepărtarea celulelor moarte și la revitalizarea pielii.

Mai delicat, dar eficient

Varianta HOME este mai delicată decât versiunea profesională, fiind ideală pentru utilizare regulată, în rutina personală de îngrijire. Membrana antibacteriană SILD® și certificarea produsului oferă un plus de siguranță, iar caracterul impermeabil îl face ușor de utilizat și întreținut, fiind produs in UE.

Ideal și pentru firele de păr crescute sub piele

CeluStoper® HOME este un aliat eficient și în prevenirea firelor de păr crescute sub piele după epilare sau bărbierit. Prin exfolierea naturală realizată de tijele flexibile, se îndepărtează pielea care blochează firul de păr, se previne creșterea acestuia în profunzime, pielea rămâne mai netedă și uniformă

Ritualul tău de primăvară

Integrează CeluStoper® HOME în rutina ta de îngrijire de 2–3 ori pe săptămână:

masaj delicat pe pielea curată

aplicarea ulterioară a cremei anticelulitice

consecvență pentru rezultate vizibile

Primăvara nu înseamnă perfecțiune.

Înseamnă consecvență, grijă și încredere.

Cu CeluStoper® HOME – Mia Calnea, ai la îndemână un instrument eficient pentru o piele mai netedă, mai fermă și mai bine îngrijită. CeluStoper® HOME – Mia Calnea este disponibil in drogherii si farmacii: Farmaciile Dr Max, Farmaciile Tei, Bebe Tei, eMag, Trendyol si Douglas.ro.

Mia Calnea – Îngrijire inteligentă, rezultate vizibile.

