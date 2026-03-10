  MENIU  
Primăvara 2026 by Reserved – un sezon al culorilor, contrastelor și combinațiilor îndrăznețe

.

Colecția de primăvară 2026 de la Reserved este construită în jurul unui joc de contraste și culori. Este o garderobă gândită pentru autoexprimare, libertate și stil personal. Aici, lejeritatea întâlnește forța, delicatețea se îmbină cu îndrăzneala, iar materialele fluide se combină cu structuri clar definite.

Siluetele sunt inspirate din cele mai recente tendințe. Combinațiile gata create de stiluri și culori oferă multă inspirație: o rochie slip din dantelă galben-canary, realizată dintr-un amestec plăcut de lyocell și viscoză, este purtată alături de o jachetă din piele întoarsă în nuanță de nisip și cizme maro până la genunchi. În același timp, o rochie asimetrică în tonuri de nisip (tot dintr-un mix de lyocell și viscoză) se potrivește perfect cu o jachetă neagră din piele cu franjuri. Un look total burgundy, construit în straturi, demonstrează modul în care colecția echilibrează romantismul cu forța. Formele sculpturale și voluminoase apar alături de elemente asimetrice, drapaje și franjuri, precum și de finisaje din piele sau inspirate din piele.

Paleta cromatică a fost gândită pentru a face combinațiile îndrăznețe ușor de purtat zi de zi. Formula este simplă: pornești de la o bază neutră și o accentuezi cu o culoare puternică. Fundamentul paletei este alb-negru (albul fiind desemnat Culoarea Anului de Pantone), completat de nuanțe neutre precum nisip, maro nuc, verde olive și albastru delicat. Accentele puternice apar în tonuri de galben, celebrul millennial pink – mereu spectaculos în fotografii – portocaliu soft, roșu și cobalt.

Colecția include și numeroase piese perfecte pentru stylingul de zi cu zi, ideale de purtat cu o pereche preferată de jeans: topuri din dantelă (în galben și albastru) combinate cu o jachetă din piele cu rever larg sau modele care lasă umerii descoperiți, precum un top halter din viscoză cu decolteu drapat și un top asimetric maro. Denim-ul capătă, la rândul lui, o nouă interpretare prin silueta modernă barrel, disponibilă în mai multe variante de spălare.

Colecția este completată de detalii atent gândite: dantelă, franjuri, eșarfe, gulere înalte și croieli asimetrice. Accesoriile sunt moderne și inspirate din cele mai recente tendințe de pe podiumuri. Pielea întoarsă maro închis revine în cizme până la genunchi cu carâmb larg și în pantofi – ambele modele având tocuri joase tip „kitten”. Colecția include, de asemenea, un model de pantof cu toc înalt și vârf ascuțit din piele întoarsă, precum și pantofi albi și modele slingback. Printre genți se regăsesc modele din piele întoarsă: o geantă clasică maro cu clapetă și un nou model bucket în nuanță bej, alături de un shopper împletit, o geantă baguette și o geantă mică, extrem de moale, cu aspect catifelat. Accentele finale includ o eșarfă triunghiulară din dantelă purtată pe șold în acest sezon, bijuterii cu pietre mari maro – purtate singure sau combinate cu finisaje argintii – și ochelari de soare aviator supradimensionați.

Campania de primăvară 2026 a fost fotografiată de Mateusz Stankiewicz. Imaginile – pline de apă, cer și accente de arhitectură brută – arată cât de frumos prinde viață colecția în lumina primăverii.Colecția este disponibilă în magazinele selectate ale brandului, în aplicația Reserved și pe www.reserved.com.

Sursa foto: www.reserved.com

