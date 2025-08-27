Primark Back to School: Toate lucrurile esențiale, într-un singur loc

Cu toții ne amintim de prima zi de școală: un caiet nou, ghiozdanul proaspăt cumpărat, ținuta aleasă cu grijă și emoțiile unui nou început. Obiectele pe care le aveam cu noi nu erau doar simple lucruri, erau surse de încredere și sprijin în fața necunoscutului. Orice părinte își dorește ca cei mici să pornească la drum cu același sentiment de siguranță și entuziasm.

Noua colecție „Back to School” de la Primark pornește de la ideea că hainele sunt o formă de exprimare personală și un mod prin care cei mici capătă încredere în ei. Colecția include o gamă variată de articole potrivite pentru toate vârstele și stilurile, confortabile pentru întreaga zi și rezistente pentru un an întreg de aventuri școlare.

Back to school – Primark. Foto: Primark

De la seturi sport fără cusături, pantofi confortabili, șosete de bumbac și jachete pentru toate anotimpurile, până la tricouri simple, blugi, lenjerie și haine practice de exterior, totul este gândit pentru nevoile copiilor și așteptările părinților.

Indiferent dacă preferă un stil clasic sau unul modern, copiii pot găsi în colecția Primark ținute potrivite pentru orice zi de școală. Hainele sunt ușor de asortat, astfel încât fiecare copil să-și poată exprima stilul propriu, iar prețurile sunt accesibile.

Inspirate de cele mai noi tendințe, piesele din colecție îmbină culori vesele, imprimeuri jucăușe și croieli confortabile, pentru ca cei mici să se simtă bine și să arate grozav în fiecare zi.

Primark știe că hainele de școală trebuie să reziste în timp.Tocmai de aceea, colecția este creată să facă provocărilor unui întreg an școlar, de la primul clopoțel până la ultima zi de cursuri. Poți opta pentru geci matlasate, pregătite pentru orice vreme sau încălțăminte perfectă atât pentru joacă, cât și pentru orele de clasă. Totul e realizat cu atenție la detalii și materiale de calitate, pentru ca părinții să stea liniștiți, iar copiii să fie pregătiți pentru orice.

Iar partea cea mai bună? Prețurile sunt prietenoase. La Primark, calitatea nu vine cu un preț mare, ci cu o valoare reală, fără compromisuri.

Pregătirile pentru școală ar trebui să fie o experiență plăcută pentru toată familia, iar Primark e locul ideal pentru asta. Sub același acoperiș găsești nu doar haine, ci și ghiozdane colorate, rechizite utile, cutii pentru prânz, sticle de apă și penare pe placul tuturor copiilor, indiferent de vârstă.

Back to school – Primark. Foto: Primark

Fie că se pregătesc pentru ore, pauze sau sport, cei mici pot fi echipați din cap până-n picioare, simplu și cu stil. Cu articole esențiale, accesorii moderne și prețuri accesibile, începutul de an școlar devine mai ușor și mai plin de încredere, pentru copii și părinți deopotrivă!

Descoperă colecția în magazinele Primark din București (ParkLake Shopping Center și AFI Cotroceni) și Timișoara (Iulius Town). Verifică disponibilitatea produselor online și pregătește-te să îți reinventezi stilul pentru un nou început de an școlar.

Foto: Primark

