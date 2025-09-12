Prima zi a Unforgettable Festival 2025: cel mai mare amfiteatru cultural din România și un concert memorabil susținut de Nikos Vertis

Unforgettable Festival și-a deschis porțile pentru o nouă ediție, transformând Piața Constituției în cel mai mare amfiteatru cultural din România. Mii de oameni au înfruntat vremea capricioasă pentru a fi alături de artiștii lor preferați și pentru a trăi o seară în care muzica a fost mai puternică decât ploaia.

Momentul central al primei seri i-a aparținut lui Nikos Vertis, care a oferit un concert plin de emoție și energie. Cu vocea și carisma care l-au consacrat, Vertis a reușit să creeze o conexiune specială cu publicul, cântând hituri cunoscute și piese care au adus bucurie fanilor săi din România. Atmosfera a atins punctul culminant atunci când artistul a invitat-o pe Andra pe scenă pentru a interpreta împreună „Aseară ți-am luat basma”. A fost un moment în premieră absolută, pe care întreaga piață l-a trăit cu emoție, cântând la unison alături de cei doi.

Dacă artiștii au adus spectacolul pe scenă, adevăratul erou al serii a fost publicul, care a rămas pe poziții în ciuda vremii nefavorabile. Energia și devotamentul lor au confirmat că Unforgettable Festival există prin și pentru oameni.

Organizatorii adresează mulțumiri speciale publicului pentru curajul și entuziasmul de a participa la festival, în ciuda vremii capricioase. Pentru ziua de astăzi, spectatorii sunt invitați să se pregătească corespunzător, deoarece sunt posibile noi episoade de ploaie. Recomandăm purtarea pelerinelor de ploaie, umbrelele fiind interzise din motive de siguranță – pot reprezenta un risc în zonele aglomerate și obstrucționează vizibilitatea celorlalți participanți.

Pentru a evita cozile, accesul în zona de festival se face de la ora 15:00, iar intrarea în zona de scaune este permisă de la ora 16:00. Concertele vor începe în jurul orei 16:30, însă ora cea mai aglomerată rămâne în apropiere de ora 18:00, motiv pentru care recomandăm sosirea din timp.

Următoarele două zile promit spectacole de excepție, cu artiști precum Andrea Bocelli, Gheorghe Zamfir, José Carreras, Katherine Jenkins, Loreen, Subcarpați Symphonic și mulți alții.

Unforgettable Festival 2025 continuă și demonstrează, încă o dată, că muzica poate transforma ploaia într-un aliat și o seară obișnuită într-o amintire care va rămâne pentru totdeauna.

