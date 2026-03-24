PRIMA TV și PRIMA SPORT – Progam special dedicat meciului Turcia – România

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Totul se decide acum. România joacă unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani, iar miza este uriașă: câștigătoarea confruntării merge mai departe spre duelul decisiv cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, iar victoria finală înseamnă calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Partida este în direct și în exclusivitate la Prima TV, joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Program special Prima TV & Prima Sport – transmisiuni dedicate din Istanbul și din țară

Ziua de 26 martie este acoperită integral de echipele Prima TV și Prima Sport, cu transmisiuni speciale, intervenții live și ediții dedicate:

13:00 – FOCUS (Prima TV) – intervenție live din Istanbul, cu Alex Rădulescu și Edi Cîrjaliu

15:00 – Exclusiv VIP (Prima TV) – ediție specială din Piața Sfatului din Brașov

16:30 – 17:00 – Fotbal Show (Prima Sport) – cu Silviu Tudor Samuilă, Vaiscovici și Cosmescu, plus intervenții live din Istanbul

17:20 – Finala noastră (Prima TV) – emisiune live din Istanbul, studio amplasat la stadion, cu Alex Rădulescu, Emil Grădinescu și Costi Mocanu

18:10 – Studio UEFA (Prima TV) – transmisie live din Istanbul, cu Alex Rădulescu, Basarab Panduru și invitați

19.00 Partida TURCIA-ROMANIA ( Prima TV)

21:00 – 22:30 (sau după prelungiri) – Studio UEFA (Prima TV) – analiză post-meci, live din Istanbul

Meciul decisiv Turcia – România ajunge pe marele ecran, în toate cinematografele Cinema City din țară. Pe 26 martie, de la ora 19:00, partida care poate duce România mai aproape de calificarea la Campionatul Mondial se vede altfel: ca un adevărat spectacol cinematografic. Nu este doar un meci – este o finală pentru tricolori, iar suporterii sunt invitați să o trăiască la intensitate de blockbuster. Într-un proiect unic în România, Prima TV și Cinema City aduc fotbalul în cinematograf, transformând vizionarea partidei într-un eveniment colectiv, cu emoție amplificată și atmosferă electrizantă.

În premieră, meciul va fi difuzat simultan în 29 de cinematografe din 21 de orașe. Sălile de cinema se transformă în tribune, iar ecranul devine stadion.

Finala noastră se vede și în aer liber, la Brașov

Pentru suporterii care vor să trăiască emoția în aer liber, meciul Turcia – România va fi transmis live pe un ecran gigant în Piața Sfatului din Brașov. Pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, mii de fani sunt așteptați să susțină împreună Naționala, într-o atmosferă de sărbătoare. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Consiliul Local Brașov și Prima TV.

Urmărește-ne pe Google News