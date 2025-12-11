  MENIU  
Home > Advertorial > Prima ediție Romanian Diversity Awards redefineşte conversația despre diversitate și incluziune în România

Prima ediție Romanian Diversity Awards redefineşte conversația despre diversitate și incluziune în România

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 11.12.2025, 15:14

Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) a organizat prima ediție a Romanian Diversity Awards, un eveniment dedicat recunoașterii persoanelor, organizațiilor și inițiativelor care contribuie în mod exemplar la promovarea diversității, echității și incluziunii (DEI) în România.

Gala a fost găzuită de The Marmorosch Bucharest, cu sprijinul partenerilor Beiersdorf, Dentons, the European Investment Bank (EIB), Kaufland, Orange, SERVE şi The Marmorosch, evenimentul reunind lideri de business importanţi, reprezentanţi ai societăţii civile, antreprenori şi experţi care contribuie activ la crearea unui mediu de lucru mai incluziv, echitabil şi accesibil. 

Romanian Diversity Awards – gala care setează noi standarde pentru ecosistemul DEI în România

În deschiderea evenimentului, Perry V. Zizzi, membru în consiliul director RDCC şi Managing Partner la Dentons România, a subliniat rolul strategic al diversității în competitivitatea europeană, reamintind importanța păstrării acestor valori în centrul deciziilor de business și al politicilor publice. El a evidenţiat evoluţia RDCC în ultimii cinci ani – de la programe de certificare DEI şi parteneriate internaţionale, la servicii axate pe accesabilitate şi campanii naţionale de amploare – poziţionând RDCC ca un partener de încredere pentru companiile care privesc incluziunea ca fiind un factor generator de performanţă şi nu un cost.

Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Recomandarea zilei

În completare, Marius Cara, Șef al Biroului Grupului BEI în București şi Membru Onorific al RDCC, a evidențiat la rândul său necesitatea de a păstra valorile DEI (Diversitate, Echitate şi Incluziune) ca repere fundamentale, chiar și în perioade marcate de tensiuni geopolitice și presiuni economice:

“Într-o lume tensionată, devine foarte ușor să lăsăm principiile și valorile în plan secund, doar pentru că ne simțim copleșiți. Totuși, nu trebuie să alegem între valori și provocări. Tocmai valorile sunt cele care ne oferă resursele și sprijinul necesare pentru a merge înainte și pentru a depăși deficitele pe care le vedem în lume. Dacă avem încredere, dacă urmăm direcția și ne menținem cursul, aceste valori ne vor ghida și ne vor susține progresul. Ele nu se exclud reciproc — nu trebuie să renunțăm la una pentru a o urma pe cealaltă. Dimpotrivă, putem găsi modalități prin care să funcționeze împreună.”

Anunțul momentului. „Vă pot asigura!” Premierul Ilie Bolojan reacționează după la ancheta Recorder. Ce le promite clar românilor. E prima reacție oficială, care vine și cu un plan de acțiune
Anunțul momentului. „Vă pot asigura!” Premierul Ilie Bolojan reacționează după la ancheta Recorder. Ce le promite clar românilor. E prima reacție oficială, care vine și cu un plan de acțiune
Recomandarea zilei

Această primă ediție a Romanain Diversity Awards a avut o miză clară: crearea unui spațiu de recunoaștere autentică, în care inițiativele existente primesc vizibilitate, iar noile standarde de responsabilitate corporativă sunt împinse înainte. Totodată, implicarea unui juriu format din reprezentanți ai asociațiilor studențești din România a adus în centru vocea noii generații, esențială pentru viitorul pieței muncii.

Prima ediție Romanian Diversity Awards redefineşte conversația despre diversitate și incluziune în România

Câștigătorii Romanian Diversity Awards 2025

Premiile Romanian Diversity Awards au fost structurate în trei categorii principale, menite să reflecte diversitatea modurilor în care pot fi generate schimbarea și impactul în societate. Fiecare categorie recunoaște o dimensiune esențială a efortului pentru incluziune: inițiativele strategice ale organizațiilor, forța comunităților interne și a rețelelor de angajați, precum și contribuția individuală a celor care, prin curaj și dedicare, influențează direct viețile oamenilor. Împreună, aceste premii oferă o imagine de ansamblu asupra progresului real pe care România îl face în zona DEI.

  1. Organisational Excellence

Categoria Organisational Excellence a premiat organizațiile care au demonstrat un angajament ferm pentru incluziune, susţinut de programe cu impact structurat și beneficii reale pentru comunități.

Câștigători: 

  • Betfair Development Romania – “Techable” – pentru avansarea mobilităţii sociale prin tehnologie, oferind cursuri de formare IT şi oportunităţi de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi şi adulţii vulnerabili, inclusiv lucrătorii în vârstă care fac tranziţia către un sector cu cerere mai mare.
  • Prodlacta – pentru activitatea legată de etnii (incluziunea romilor) şi comunităţile rurale, creând oportunităţi pe termen lung de angajare şi dezvoltare în zonele rurale defavorizate şi sprijinind producătorii locali ca parte a unui lanţ valoric sustenabil.
  • Antibiotice S.A. – recunoscută pentru leadershipul în egalitate de gen şi incluziunea locală, cu un echilibru puternic între sexe în structura de conducere şi la nivelul întregii forţe de muncă, alături de un portofoliu de sănătate incluziv şi iniţiative axate pe comunitate. 
  1. Networks & Employee Groups

Categoria ce recunoaște acele rețele interne sau grupuri de angajați care mobilizează comunități, schimbă mentalități și construiesc dialog în organizații mari sau în structuri nonprofit.

Câștigători: 

  • Philip Morris – advantAGE – s-a remarcat prin angajamentul pentru incluziunea generațională, care abordează stereotipurile despre persoanele în vârstă şi promovează colaborarea intergeneraţinală ca sursă de inovaţie şi productivitate.
  • Lenovo – PRIDE Chapter – recunoscută pentru reţeaua sa de angajaţi LGBTQIA+, care stimulează susţinerea, sprijină politici incluzive şi promovează o cultură la locul de muncă în care angajaţii şi aliaţii LGBTQ+ sunt vizibili şi sprijiniţi. 
  • Banca Transilvania – Women’s Network – pentru contribuţia în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi mobilitatea socială pentru femeile antreprenoare, direct legată de programele BT de finanţare şi educaţie axate pe femei, oferind femeilor din mediul de afaceri acces la capital, competenţe şi sprijin din partea colegelor. 
  1. Individual Recognition

Categoria Individual Recognition onorează profesioniștii care, prin inițiativa personală și activitatea lor, schimbă paradigmele și construiesc punţi între comunități, autorități, companii și grupuri vulnerabile.

Câștigător: 

  • Arian Notreţu – recunoscut pentru promovarea accesului egal şi vizibilităţii în sport pentru persoanele cu dizabiliăţi. În calitate de sportiv paralimpic şi antrenor, Arian foloseşte performanţa, mentoratul şi implicarea publică pentru a combate stigmatizarea şi pentru a inspira schimbări sistemice în modul în care este percepută dizabilitatea în sportul românesc şi nu numai. 

Premii Speciale

Pe lângă categoriile principale, Romanian Diversity Awards a premiat şi două iniţiative cu impact social remarcabil: 

  • Proiectul Media al Anului – “Bursele de 10”, DIGI FM – programul identifică copii talentaţi din comunităţi vulnerabile şi le oferă burse ce le permit să îşi continue educaţia, indiferent de dificultăţile economice cu care se confruntă. Prin amplificarea poveştilor reale de talent şi perseverenţă, “Bursele de 10” demonstrează capacitatea mass-media de a genera mobilitate socială şi de a schimba percepţiile publice despre potenţial şi merit. 
  • Premiul Campionul Diversităţii al Anului a fost acordat companiei Apex Alliance pentru angajamentul său exemplar în ceea ce priveşte practicile de angajare incluzive în domeniul ospitalităţii, cu accent pe refugiaţi, minorităţi etnice şi români reîntorşi în ţară. Prin transformarea locurilor de muncă din ospitalitate în motoare de mobilitate socială, compania arată modul în care strategiile de resurse umane incluzive pot aborda atât deficitul de forţă de muncă, cât şi integrarea socială.

Evenimentul încununează şi cinci ani de activitate RDCC, iar organizarea primei gale de premiere dedicată diversităţii a demonstrat că DEI a evoluat de la o inițiativă periferică, la un pilon central al dezvoltării economice și sociale în România. Gala a scos în evidenţă parteneri şi campioni-cheie din ecosistemul RDCC, printre care: Andreea Baciu, Membru în Consiliul Director al RDCC şi Chief Culture Officer la UiPath, care a fost co-prezentatoare a premiilor alături de Lestat Monroe, Fondator şi Vicepreşedinte al RDCC; Alexandra Aur, E-Health & Healthcare Communication Specialist la Telios Care, care a primit Certificarea DEI de la RDCC în numele companiei; Marius Tudor, Sustainability & CSR Coordinator la Pluxee România, reprezentând unul dintre cei mai recenţi membri corporate ai RDCC. 

Pentru mai multe informaţii despre Romanian Diversity Awards: https://www.rdcc.ro/event/romanian-diversity-awards/

Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC)este o organizație orientată spre mediul de afaceri, dedicată promovării creșterii economice incluzive și inovației corporative. RDCC sprijină companiile în integrarea echității și a strategiilor de afaceri vizionare, pentru a rămâne competitive pe piețele globale și europene. Prin servicii de consultanță, programe de certificare și traininguri executive, RDCC oferă companiilor instrumentele necesare pentru a construi echipe reziliente, diverse și lanțuri de aprovizionare incluzive. În calitate de partener strategic al corporațiilor multinaționale, întreprinderilor locale și factorilor de decizie, RDCC face legătura dintre incluziune, conformitate și succes în afaceri. www.rdcc.ro

Foto credit: Romanian Diversity Chamber of Commerce

Cele mai vândute colecții!
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
General SS - Sven Hassel General SS - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Comisarul - Sven Hassel Comisarul - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Fanatik
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
GSP.ro
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Vila din Izvorani a lui Irinel Columbeanu și-a pierdut gloria de altădată. Imagini desprinse din filmele de groază cu fosta reședință a omului de afaceri
Vila din Izvorani a lui Irinel Columbeanu și-a pierdut gloria de altădată. Imagini desprinse din filmele de groază cu fosta reședință a omului de afaceri
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Ce spune tenorul despre fosta iubită: „Aș aprecia enorm”
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Ce spune tenorul despre fosta iubită: „Aș aprecia enorm”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
O mai recunoști? 20 de imagini rare cu Denise Rifai, de când nu era celebră. Acum toată lumea vorbește despre ea și Alexa, dar uite cum arăta în trecut! Blondă, cu buze și sprâncene mai subțiri, e regina schimbărilor de look 👇👇👇
O mai recunoști? 20 de imagini rare cu Denise Rifai, de când nu era celebră. Acum toată lumea vorbește despre ea și Alexa, dar uite cum arăta în trecut! Blondă, cu buze și sprâncene mai subțiri, e regina schimbărilor de look 👇👇👇
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Elle
Romanița Iovan a atras toate privirile la ELLE Style Awards 2025. Creatoarea de modă a ales o ținută fermecătoare
Romanița Iovan a atras toate privirile la ELLE Style Awards 2025. Creatoarea de modă a ales o ținută fermecătoare
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Laura Vicol, reacție virală după ce a aflat că e în top 5 cele mai căutate persoane pe Google din România. "Dacă deranjez, înseamnă că exist!"
Laura Vicol, reacție virală după ce a aflat că e în top 5 cele mai căutate persoane pe Google din România. "Dacă deranjez, înseamnă că exist!"
Maria Buză și George Pătrașcu se pregătesc pentru nunta de argint: „Acesta este secretul”
Maria Buză și George Pătrașcu se pregătesc pentru nunta de argint: „Acesta este secretul”
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, replică usturătoare pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Nu mai pot!”
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, replică usturătoare pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Nu mai pot!”
Horoscop 12 decembrie 2025. Schimbare de destin. O zodie are o revelație și ia o decizie neașteptată
Horoscop 12 decembrie 2025. Schimbare de destin. O zodie are o revelație și ia o decizie neașteptată
Observator News
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Libertatea pentru Femei
Tragedie! Moarte înfiorătoare, violentă, pentru una dintre cele mai iubite actrițe! Nimic nu putea prevesti așa sfârșit brutal!
Tragedie! Moarte înfiorătoare, violentă, pentru una dintre cele mai iubite actrițe! Nimic nu putea prevesti așa sfârșit brutal!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă cu corpul și mintea atunci când murim? Procesul morții și semnele care indică apariția morții
Ce se întâmplă cu corpul și mintea atunci când murim? Procesul morții și semnele care indică apariția morții
Alertă meteo! Vortexul polar amenință să lovească chiar înainte de Crăciun. Se anunță prăpăd de Sărbători
Alertă meteo! Vortexul polar amenință să lovească chiar înainte de Crăciun. Se anunță prăpăd de Sărbători
Concediile medicale în România. Presiune pe buget și costuri mai mari pentru companii
Concediile medicale în România. Presiune pe buget și costuri mai mari pentru companii
Gradul II de invaliditate: afecțiunile care îți dau dreptul la ajutor de stat
Gradul II de invaliditate: afecțiunile care îți dau dreptul la ajutor de stat
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
O mai ții minte? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la „Dansez pentru tine”
O mai ții minte? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la „Dansez pentru tine”
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
Abia s-a aflat că revine la TV, dar veștile despre Andreea Marin nu se opresc aici! Fosta Zână a Surprizelor, de nerecunoscut în noile imagini — iar reacțiile nu au întârziat
Abia s-a aflat că revine la TV, dar veștile despre Andreea Marin nu se opresc aici! Fosta Zână a Surprizelor, de nerecunoscut în noile imagini — iar reacțiile nu au întârziat
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton