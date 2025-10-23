  MENIU  
Home > Advertorial > Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo – o radiografie a adolescenței în era digitală

Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo – o radiografie a adolescenței în era digitală

Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo – o radiografie a adolescenței în era digitală
.  Actualizat 23.10.2025, 12:50

Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, anunță premiera pe țară a spectacolului Dark Play de Carlos Murillo, în traducerea și adaptarea regizorului Radu Apostol. 

Primele reprezentații vor avea loc vineri, 31 octombrie și sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în Sala „Ion Lucian” a teatrului, marcând debutul unei montări care își propune să exploreze cu profunzime și curaj una dintre temele cele mai presante ale prezentului: identitatea tinerilor într-o lume dominată de mediul online.

Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală

Dark Play este, înainte de toate, o poveste despre Nick – un adolescent prins într-o rețea complexă de minciuni și jocuri de rol virtuale. Nick își creează mai multe identități online, își construiește realități alternative și îi atrage și pe alții în această spirală a manipulării, fără a mai distinge între ceea ce este real și ceea ce este inventat. Într-o lume în care granița dintre real și virtual se estompează, iar anonimatul pare să ofere protecție, Nick și cei din jurul său sunt puși față în față cu consecințe neașteptate, uneori dramatice.

Subiectul textului atinge direct teme majore pentru generațiile tinere: alienarea, singurătatea, fragilitatea emoțională, dar și nevoia acută de apartenență și de interacțiune umană. Spectacolul devine astfel un prilej de reflecție asupra modului în care mediul online modelează relațiile interpersonale și redefinește conceptele de identitate și autenticitate.

S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
Recomandarea zilei

Jocurile întunecate sunt acele jocuri în care unii jucători cunosc regulile, iar ceilalți nu. Cu alte cuvinte – unii dintre jucători sunt pe deplin conștienți că participă la un joc, în timp ce toți ceilalți sunt complet în întuneric…  Ați jucat vreodată un asemenea joc?

Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală

Dark Play de Carlos Murillo

„Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și...” La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a povestit detalii intime, neștiute până acum, din relația ei cu regretatul afacerist
„Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și...” La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a povestit detalii intime, neștiute până acum, din relația ei cu regretatul afacerist
Recomandarea zilei

Relevanța piesei lui Carlos Murillo depășește explorarea adolescenței ca etapă de viață. Ea vorbește despre noi toți – despre felul în care trăim din ce în ce mai mult într-o realitate augmentată de tehnologie, despre tentația de a ne reinventa identitatea și despre riscul de a pierde contactul cu propriul adevăr interior. 

În același timp, spectacolul ridică întrebări despre responsabilitatea colectivă: ce înseamnă să trăiești într-o societate unde limitele dintre real și virtual dispar, unde fiecare gest online poate avea consecințe profunde în viața reală? Dark Play nu oferă răspunsuri facile, dar provoacă spectatorul să caute propriile răspunsuri și să conștientizeze dimensiunea etică a interacțiunilor digitale.

Montarea aduce pe scenă o combinație de realism emoțional și tehnici contemporane de teatru vizual, folosind elemente multimedia și un limbaj scenic care se adresează direct spectatorului tânăr, dar care provoacă deopotrivă și publicul adult.

Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală

Distribuția este formată din actorii Teatrului Excelsior Matei Arvunescu, Alex Călin, Mihaela Trofimov, Ioana Niculae, iar echipa de creație formată în jurul regizorului Radu Apostol aduce împreună nume importante ale scenei contemporane: Gabi Albu (scenografie), Dragoș Silion (interactive media design), Florin Fieroiu (coregrafie), Cristian Șimon (lighting design), Sebastian Androne Nakanishi (muzică și spații sonore), Oana Pușcatu (pregătire muzicală), Mihaela Michailov (dramaturgie și consultanță), Bogdan Slăvescu (director de imagine filmare live), Larisa Popa (asistent regie), într-o experiență teatrală complexă, care îmbină expresivitatea corporală, muzica originală, tehnologia digitală și profunzimea dramaturgică. 

Radu Apostol este regizor de teatru și conferențiar universitar doctor la UNATC „I.L. Caragiale”, unde coordonează programele de licență pentru studenții la specializarea Regie Teatru. Activitatea sa artistică și pedagogică se desfășoară în paralel cu o implicare constantă în proiecte educaționale și comunitare. Este co-director artistic al Centrului de Teatru Educațional Replika, un spațiu independent și interdisciplinar, descris adesea ca o „capcană artistică” pentru problemele comunității. Centrul promovează dialogul între artiști profesioniști și membri ai grupurilor vulnerabile și a fost distins cu Premiul British Council (2018) și Premiul AFCN (2016) pentru Incluziune Socială și Dialog Intercultural.

De-a lungul carierei, Radu Apostol a fost recompensat cu Premiul UNITER pentru Debut și Premiul Opera Prima al Ministerului Culturii (2002), pentru regia spectacolului Acasă – un proiect de teatru comunitar inovator, realizat împreună cu zece copii ai străzii și doi actori profesioniști. În 2002, a co-fondat platforma dramAcum, dedicată promovării dramaturgiei contemporane românești, iar în 2005 a beneficiat de o bursă CEC ArtsLink, desfășurând o rezidență artistică la The Cornerstone Theatre Company din Los Angeles (SUA).

Spectacolele sale explorează constant legătura dintre artă și societate și includ atât proiecte de teatru comunitar, cât și montări de teatru educațional sau piese contemporane românești și internaționale. Prin aceste inițiative, Radu Apostol și-a consolidat reputația de regizor profund implicat în realitățile prezentului și preocupat să aducă pe scenă teme de interes public și experiențe autentice de viață.

Teatrul Excelsior și-a asumat în mod constant rolul de a aduce în atenția publicului teme relevante pentru tineri, construind spectacole care îmbină divertismentul de calitate cu reflecția critică asupra lumii contemporane. Dark Play continuă această direcție, oferind un spectacol puternic și tulburător, recomandat adolescenților de peste 16 ani, dar și tuturor celor care își doresc să înțeleagă mai bine universul interior al noii generații.

Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului Excelsior și la casieria teatrului. Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail [email protected].

DARK PLAY

de Carlos Murillo

traducerea și adaptarea: Radu Apostol

cu: Matei Arvunescu, Alex Călin, Mihaela Trofimov, Ioana Niculae

regia: Radu Apostol

scenografia: Gabi Albu

interactive media design: Dragoș Silion 

coregrafia: Florin Fieroiu

lighting design: Cristian Șimon

muzică și spații sonore: Sebastian Androne Nakanishi 

pregătire muzicală: Oana Pușcatu 

dramaturgie, consultanță: Mihaela Michailov 

asistent regie: Larisa Popa

director de imagine, filmare live: Bogdan Slăvescu

durata spectacolului: 2h 45 minute (cu pauză)

recomandare de vârstă: 16+

*Spectacolul este realizat cu sprijinul  Centrului de Teatru Educațional REPLIKA https://teatrul-excelsior.ro/spectacol/dark-play/

Sursa foto: Teatrul Excelsior

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Când s-a despărțit, de fapt, Dan Alexa de Andrada, soția lui. L-a dat de gol momentul de la Asia Express
Când s-a despărțit, de fapt, Dan Alexa de Andrada, soția lui. L-a dat de gol momentul de la Asia Express
Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 s-a despărțit de logodnic: „Ne-am certat”. Aveau nunta programată pentru anul viitor
Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 s-a despărțit de logodnic: „Ne-am certat”. Aveau nunta programată pentru anul viitor
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Actrița noastră a publicat imagini INEDITE cu burtica de gravidă! Se pregătește să devină mamă pentru prima dată și așteaptă cu nerăbdare acest moment
Actrița noastră a publicat imagini INEDITE cu burtica de gravidă! Se pregătește să devină mamă pentru prima dată și așteaptă cu nerăbdare acest moment
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
Confesiunea neașteptată făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Toți cei care au dat foc vechii lor vieți…”
Confesiunea neașteptată făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Toți cei care au dat foc vechii lor vieți…”
DailyBusiness.ro
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
A1.ro
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Alexandru Ciucu îi atacă din nou pe părinții Alinei Sorescu și explică de ce nu i-a spus artistei că era divorțat atunci când s-au cunoscut: „Nu au făcut bine”
Alexandru Ciucu îi atacă din nou pe părinții Alinei Sorescu și explică de ce nu i-a spus artistei că era divorțat atunci când s-au cunoscut: „Nu au făcut bine”
Ce salariu are Cătălin Măruță. Prezentatorul a fost întrebat dacă se apropie de cel al Andreei Esca: „Să depășim momentul”
Ce salariu are Cătălin Măruță. Prezentatorul a fost întrebat dacă se apropie de cel al Andreei Esca: „Să depășim momentul”
Noiembrie aduce despărțiri dureroase! Zodiile care vor fi înșelate de parteneri
Noiembrie aduce despărțiri dureroase! Zodiile care vor fi înșelate de parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luiza are 26 de ani și este o tânără remarcabilă
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luiza are 26 de ani și este o tânără remarcabilă
Observator News
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Toată țara se roagă pentru el, dar și cele trei soții și cei doi copii. Cine sunt femeile din viața lui Doru Octavian Dumitru. Trecutul neștiut al comediantului, care azi trece printr-o mare cumpănă
Toată țara se roagă pentru el, dar și cele trei soții și cei doi copii. Cine sunt femeile din viața lui Doru Octavian Dumitru. Trecutul neștiut al comediantului, care azi trece printr-o mare cumpănă
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cardiolog: Acestea sunt primele semne ale bolilor cardiovasculare
Cardiolog: Acestea sunt primele semne ale bolilor cardiovasculare
Vaccinul anti-COVID, legătură uluitoare cu cancerul. Ce au descoperit cercetătorii americani
Vaccinul anti-COVID, legătură uluitoare cu cancerul. Ce au descoperit cercetătorii americani
Lacrimi în Casa Regală Britanică: starea Regelui Charles se degradează. Ce decizie a luat prințul William
Lacrimi în Casa Regală Britanică: starea Regelui Charles se degradează. Ce decizie a luat prințul William
Ce efect au statinele asupra creierului: un studiu pe un milion de oameni schimbă tot ce știam
Ce efect au statinele asupra creierului: un studiu pe un milion de oameni schimbă tot ce știam
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton