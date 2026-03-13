Pregătește-te de Paște cu dulciurile Favorina de la Lidl

Paștele este despre momente petrecute împreună, tradiții și mici gesturi care aduc zâmbete celor dragi. De la coșurile cu bunătăți pregătite pentru cei mici până la deserturile împărțite în familie, dulciurile tematice fac parte din farmecul sărbătorii și transformă fiecare moment într-unul special.

În această perioadă, gama Favorina din magazinele Lidl are dulciuri inspirate de simbolurile Paștelui, ideale atât pentru a completa masa festivă, cât și pentru a fi oferite cadou sau ascunse în tradiționala vânătoare de ouă pentru copii. Cu forme jucăușe și gusturi îndrăgite, aceste produse se potrivesc perfect în momentele dulci ale sărbătorii.

Printre produsele disponibile se regăsesc dulciuri clasice precum bomboanele și iepurașii din ciocolată sau acadelele tematice, dar și opțiuni precum figurinele din spumă de zahăr sau drajeurile de ciocolată în figurină. Pentru masa festivă sau pentru momentele dulci petrecute în familie, gama include și biscuiți de Paște și ouă din ciocolată cu surpriză.

În același timp, unele produse combină dulciurile cu mici obiecte tematice, transformându-le în cadouri simpatice de sărbătoare – de la căni cu bomboane de ciocolată și figurine de pluș cu ciocolată, până la figurine din lemn care includ ouă de ciocolată. Astfel, te poți bucura de cadoul primit și după ce ciocolata este savurată.

Dulciurile Favorina sunt realizate cu cacao certificată Fairtrade, ceea ce înseamnă că aceasta provine din lanțuri de aprovizionare care susțin condiții de muncă mai echitabile pentru fermieri și practici agricole mai responsabile.

Fie că sunt alese pentru a completa coșurile de Paște sau pentru a aduce un moment dulce celor dragi, aceste produse transformă sărbătoarea într-o ocazie perfectă pentru mici răsfățuri.Vezi oferta completă de dulciuri Favorina pentru Paște în catalogul Lidl.

