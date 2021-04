Povești emoționante de viață la întâlnirea Grup Renault România

Numeroșii invitați care au luat cuvântul pe parcursul evenimentului online au împărtășit audienței poveștile lor emoționante de viață, perspectiva lor asupra diversității și opinia lor despre cum să obții o atitudine de succes. Cele câteva sute de doamne din compania Grup Renault Romania care au rămas logate în cadrul evenimentului desfășurat online au avut șansa să se inspire din experiențele tuturor celor care ne-au vorbit în timpul celor trei ore de live.

Pentru toată lumea anul 2020 a fost dificil, cu multe provocări, schimbări, fiind totodată o perioadă care ne-a obligat pe mulți dintre noi să ieșim din zona de confort. Pandemia care ne-a luat prin surprindere ne-a pus la încercare încrederea în noi și ne-a testat răbdarea, însă tocmai despre aceste emoții și schimbări ne-au împărtășit gândurile lor cele zece invitate din cadrul unui panel puternic de speakeri.

Iată invitații speciali care ne-au fost alături în timpul evenimentului Success is an attitude:

• Simona Popovici, HR General Manager Romania, care alături de Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe si Country Head Romania au fost sponsorii Diversității și Incluziunii în Grup Renault Romania și sponsorii evenimentului

• Aurelia Leoveanu (Finance&Administrative GM Romania) a vorbit despre principalele provocări pe care le-a întâmpinat în 2020 și lecțiile de viață pe care le-a învățat

• Livia Dumitrescu (Legal General Manager) a dezvăluit cum a depășit cu succes un 2020 dificil și despre schimbările majore de care a avut parte în ultimul an

• Cecilia Tudor (Managing Director Renault Brand South Eastern Europe) și-a deschis sufletul și ne-a spus povestea ei de succes, dar totodată am aflat și cum definește Cecilia succesul

• Valérie Bara (Deputy General Manager Product Engineering Renault Tehnologie Roumanie & Vehicle Engineering General Manager) a explicat ce înseamnă diversitatea din punctul ei de vedere, dar și ce diferențe culturale a remarcat între femeile franțuzoaice și cele românce

• Dana Oprișan (Global Business Services Romania General Manager) are un job dur în cadrul companiei, însă nu a ținut secretă rețeta ei de succes

• Dilek Batmaz (Senior Manager, Renault Business Academy & Business Trannsfer) a împărtășit cu noi experiența ei de peste 14 ani în cadrul companiei Grup Renault Romania și despre cum s-a acomodat în România, în cei șase ani de când locuiește aici

• Diana Bocșaru (Senior Manager Resurse Umane) a spus ce consideră ea însăși o atitudine de succes potrivită în anul 2021

• Geanina Radu (Senior Manager Servicii Generale) are un job care implică multă muncă de teren, așa că ne-a povestit despre asta! În plus, a admis că în ciuda unui an dificil care s-a încheiat, se simte puternică și știe cum să facă față provocărilor vieții

• Somayeh Davoodabadi Farahani (Director Tehnologie Roumanie Engineering Management) a destins complet atmosfera și și-a deschis sufletul despre familia ei, dar și jobul pe care îl iubește