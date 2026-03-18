Home > Advertorial > Povara emoțională a greutății și presiunea socială de a slăbi

Povara emoțională a greutății și presiunea socială de a slăbi

Obezitatea este una dintre puținele afecțiuni cronice care se văd cu ochiul liber. Ceea ce deschide calea pentru a fi observată, comentată și judecată de absolut oricine.  Și da, obezitatea este o afecțiune cronică, oricât de mult blamăm persoanele cu obezitate. Obezitatea nu este o chestiune de voință, chiar dacă adesea persoanele cu obezitate nu au un comportament alimentar perfect sănătos sau obiceiul de a face sport regulat. Dar câți dintre noi avem? 

Un sondaj realizat de Novo Nordisk online a fost publicat recent, cu ocazia Zilei Internaționale a Obezității. Realizat pe un eșantion reprezentativ de 1100 de femei din România, studiul a scos la iveală presiunea pe care o resimt femeile din România când vine vorba de greutatea lor. 55% dintre femei spun că se simt judecate pentru greutatea lor și modul în care arată, 42% simt o presiune socială de a reveni la greutatea de dinainte de naștere atunci când devin mame. Studiul a mai relevat și alte aspecte interesante, însă m-aș opri la această presiune pe care o resimt femeile din România și v-aș invita să ne întrebăm cu toții: de ce această presiune și la ce ajută ea? 

Povara emoțională a greutății și presiunea socială de a slăbi

Sigur, obezitatea este o problemă de sănătate care, netratată, în timp se asociază cu alte complicații pe care specialiștii din mai multe ramuri ale medicinei le cunosc bine. În plan emoțional, obezitatea se asociază în special cu depresia și dificultățile relaționale. Obezitatea, stima scăzută de sine, imaginea corporală negativă și obezitatea se însoțesc și ajung adesea în cabinetul de psihoterapie.. Iar aici un factor important îl aduce și presiunea socială, în special dacă ia forma agresivă a hărțuirii (caracteristică mai ales grupei de vârstă pre-adolescentine și adolescentine). 

Persoanele cu obezitate au și dificultăți relaționale, pentru că tind să se izoleze social, sunt contexte în care nu se simt confortabil să participe (ex. mersul la piscină) și ajung adesea în poziții marginale în grupul de prieteni. Iar stima de sine scăzută, depresia și tendința de izolare duc adesea la o distanțare în relația de cuplu care sporește toate suferințele persoanei în cauză. 

Ca-n filme Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Are așadar mult sens să le spunem persoanelor afectate de obezitate să încerce să facă tot ce pot pentru a avea o greutate sănătoasă care să le permită evitarea tuturor acestor probleme. Însă problema nu e că spunem asta, ci cum spunem.  Marea majoritate dintre noi fie punctează evidentul (”vai, te-ai îngrășat”), fie exprimă un mesaj izvorât nu din grijă și preocupare pentru persoana afectată, ci din prejudecata că greutatea în exces este rezultatul unei lipse de interes din partea celui afectat (”Dar ai încercat să faci ceva?”). Ambele ipostaze sunt inutile pentru cauza nobilă a sănătății fizice și păguboase pentru sănătatea mintală. 

Poate înainte de a ne uita spre persoanele cu greutate și a le judeca sau a încerca să le dăm sfaturi, ar fi util să privim spre noi înșine. De ce facem noi asta? Dacă îmi vine să spun ”Vai, ce te-ai îngrășat!” de ce o fac? Cel mai probabil este capabilă și persoana în cauză să constate asta. Ce plus informațional îi aduce această replică? Ce ajutor îi aduce această replică? De ce spun eu asta? 

Traian Băsescu, avertisment de ultimă oră pentru români, în contextul amenințărilor Iranului: „Populația trebuie...” Fostul președinte a spus clar!
Apoi poate e util să ne gândim dacă știm și înțelegem cu adevărat obezitatea. Știm cu adevărat ce presupune aceasta afecțiune? Majoritatea oamenilor consideră că e ușor să pierzi în greutate. E nevoie să mănânci mai puțin și să consumi mai multă energie. Simplu, nu? De fapt nu chiar atât de simplu. Sunt mai bine de 30 de ani de când obezitatea a fost declarată o problemă de sănătate publică în Europa și America de Nord. 30 de ani de fonduri investite în cercetare. Cercetare care a relevat cât de complicat este să slăbim și să ne menținem greutatea. 

Un domeniu interesant de studiu este cel al psihologie evoluționiste care se uită la comportamentele noastre de azi și le pune în lumina evoluției de-a lungul timpului. În general este foarte greu să pierdem în greutate pentru că evoluția ne-a înzestrat cu un mecanism genial de protecție. Un mecanism care ne-a ajutat să supraviețuim în condiții grele.  Specia umană s-a confruntat mult timp cu foametea. Pericolul, dpdv evoluționist, este în foamete și prea puțină hrană. Astăzi trăim, în multe societăți (dar nu în toate), o situație excepțională pentru care mama natură nu ne-a înzestrat cu mecanisme de răspuns: surplusul constant de resurse. În viața naturală a diverselor societăți umane, existau unele momente de surplus de resurse, dar ele nu erau constante. De exemplu atunci când se sacrifica un animal mare sau în perioade în care se coceau anumite fructe. Mama natură ne-a înzestrat cu capacitatea de a mânca mai mult decât avem nevoie, și ne-a oferit pofta de dulce și plăcerea de consuma alimente hipercalorice și hiperproteice. Nimeni nu are poftă de varză crudă, nu? Asta ne ajuta să putem mânca cantități mai mari atunci când exista surplus de hrană, să le transformăm în depozite de grăsime care apoi erau folosite de organism  în perioadele dificile,  în care exista prea puțină hrană. Apoi evoluția socială și a cunoașterii ne-a permis să găsim soluții inventive și oamenii au găsit modalități de a conserva hrana mai mult timp, la început prin uscare sau diverse tipuri de conservare. Evoluțiile tehnologice mai recente au dus la capacitatea de a ne stoca alimentele pentru mult timp. Ceea ce ne permite să avem frigidere, congelatoare și cămări pline de alimente. În fiecare zi. Tot timpul anului. Nu prea mai trăim zile în care nu găsim hrană. 

Mecanismele biologice care ne-au ajutat mii de ani să supraviețuim și să nu murim de foame, ne ”ajută” acum să acumulăm depozite de grăsime din ce în ce mai mari. Iar stilul de viață nu ne ajută să le consumăm. Dacă bunicii noștri mergeau pe jos și desfășurau mare parte din activități folosindu-și musculatura întregului corp, noi ne deplasăm în medie, pe zi, câțiva metri , până la mijloace de transport, încălzite, astfel că nu mai consumăm energie nici pentru a ne încălzi. Mare parte dintre noi desfășoară activități sedentare și ne folosim cel mai mult câteva degete cu care tastăm. 

Dacă ne uităm doar la acest tablou, are mult sens de ce e atât de greu să pierdem greutate – practic ne luptăm cu propria noastră biologie și cu un mediu confortabil care nu ne solicită consum de energie. Simpla decizie ”Vreau să slăbesc„ nu ajunge să putem lupta cu toate acestea. De aceea, experiența multor persoane cu obezitate este că reușesc, cu mult efort să piardă niște kilograme, după care kilogramele se întorc. Și încearcă iar. Și iar. Din nou. Și din nou. Iar noi, restul, îi judecăm adesea ca fiind lipsiți de voință. Doar pentru că le vedem kilogramele și tragem, pripit, concluzia că nu au voință. 38% dintre femeile chestionate în studiul pe care l-am menționat anterior spun că au trecut de mai multe ori prin asta. Și e ceva firesc. E absolut firesc atunci când ”înoți împotriva curentului” (a.k.a. te lupți împotriva propriei biologii și a mediului) să obosești la un moment dat și să nu mai poți continua, decât după ce iei o pauză. Iar în acea pauză, kilogramele se întorc. 

Persoanele afectate de obezitate au nevoie de susținere și încurajare, nu de presiune, nu de judecată. Obezitatea este o povară. Kilogramele în exces sunt deja destul de greu de dus. Dar oricât de grele sunt kilogramele, în special pentru femei, dar nu numai, judecata cântărește mult mai mult. Dacă vrem să ajutăm, e util să ne uităm dacă putem ușura povara, nu să adăugăm la ea. O vorbă bună poate ușura povara emoțională a greutății.  O normalizare a cât de greu e să slăbim ajută enorm. O împărtășire a unui moment în care ne e greu să ne abținem din a consuma prea multe dulciuri înseamnă mult. 

Persoanele cu obezitate duc o povară grea și o luptă grea. Au nevoie de o echipă de sprijin și suport, formată din medici, psihologi și prieteni. Prieteni care să ușureze povara emoțională a kilogramelor. Nu ne putem ajuta direct oamenii dragi afectați de obezitate, doar ei înșiși, cu ajutor specializat, mai pot să scadă din povara kilogramelor. Noi, restul, îi putem ajuta însă să mai scadă din povara emoțională a kilogramelor. Cu blândețe, o vorbă bună și o privire îngăduitoare. 

Familia lui Horia Brenciu a reușit să se întoarcă în România din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul acasă
Misterele scufundării navei Astana, dezvăluite. Ofițer de marină, despre tragedia din Portul Midia: „Totul s-a întâmplat foarte repede”
„Mi-am zis: «Dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»” » Influencerița devoratoare de jucători: „Mi-am mărit sânii pentru el”
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.

Familia lui Horia Brenciu a revenit din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul la aeroport
Ana Maria Pavel, dezvăluiri rare despre începutul relației cu Daniel Pavel: „Mi s-a părut scorțos”
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a aflat că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei extraconjugală cu Dan Alexa: „Vreau să…”
Nicole Kidman are un nou iubit și este vorba despre un actor celebru. Cine este acesta și ce părere are fostul ei soț, Keith Urban: „Urăște faptul că…”
PSD cere reducerea urgentă a prețului la motorină pentru fermieri și îl presează pe Bolojan să decidă rapid
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Primele declarații ale Oanei Ciocan, după ce ea și Jador s-au despărțit! Artistul a pus punct relației la 9 luni după ce a devenit tată
Cum a slăbit Gina Pistol rapid, fără diete drastice: "M-a ajutat să-mi dau un restart metabolismului, am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi!"
Dan Bursuc, de urgență la spital cu hemoragie. A suferit complicații după o procedură medicală
Octavia Geamănu, supărată pe parenting-ul modern: „Te iubesc orice ar fi, o mare vrăjeală”
Oana Ciocan a răbufnit după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit: „E fascinant câți oameni cred că îmi știu viața”
Cum s-a scufundat remorcherul în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
E bombă în showbiz, la două zile de când și-au anunțat divorțul! Ce s-a aflat despre Andreea Popescu și Rareș Cojoc dă totul peste cap: "Nu este normal..."
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Arsenie Boca, avertisment pentru femei în Postul Paștelui: ce nu au voie să facă sub nicio formă
Elon Musk anunță sfârșitul lumii: pericolul care ar putea distruge omenirea este deja printre noi
Această legumă banală îți scade tensiunea: medicii spun că aproape nimeni nu o consumă suficient
Un tratament ficatul gras care ar putea crește riscul de cancer. Avertismentul specialiștilor
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Imaginile pe care Andreea Esca le-a ținut „la sertar” timp de un deceniu! Vedeta Pro TV s-a afișat exact așa cum e ea, fără niciun pic de editare. „Nici nu ai idee ce bucurie...”
Violeta Bănică se întoarce în țară după Cornell? Motivul neașteptat pentru care fiica Andreei Marin nu vrea să rămână definitiv în SUA
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Te trezești noaptea pentru a merge la toaletă? Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, nu îl ignora. Ce afecțiune poate ascunde
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a spus dacă și-a micșorat sau nu stomacul
