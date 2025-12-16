Piața balsamurilor de buze, creștere anuală de aproape 30%: care sunt factorii care influențează tendința

Piața balsamurilor de buze înregistrează creșteri anuale constante de până la 30%, potrivit datelor Nielsen raportate în perioada iulie 2024-iunie 2025 – temperaturile scăzute din sezonul rece favorizează această tendință.

Utilizatorii își îmbunătățesc rutina de îngrijire a buzelor în lunile reci prin aplicarea regulată a balsamului, reducând uscăciunea și disconfortul asociat sezonului rece, rezultă dintr-un studiu publicat în International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (2023). „Buzele tale nu se pot hidrata singure. Vremea s-a schimbat și imaginează-ți că buzele tale nu au glande sebacee, deci nu se pot hidrata singure, iar protecția lor este mult mai mică față de piele. Atunci când le umezim cu salivă, le deshidratăm mai tare din cauza unei enzime numite amilază, care începe digestia în cavitatea bucală.” spune Dr. Georgiana Gheba, medic dermatolog.

Factorii care contribuie la uscarea și iritarea buzelor, precum temperaturile scăzute, vântul, aerul uscat din spațiile încălzite și obiceiurilor precum umezirea buzelor, favorizează deshidratarea și fac ca utilizarea regulată a unui balsam să devină esențială.

Româncele, tot mai atente la ingredientele balsamurilor de buze

Cumpărătorii sunt din ce în ce mai atenți la ingredientele și eficiența produselor, căutând formule care să ofere beneficii reale pe termen lung. Ei aleg balsamuri de buze care combină hidratarea intensă cu protecția împotriva factorilor externi și ingrediente cu rol regenerant, cum sunt unturile naturale, uleiurile vegetale și antioxidanții. În plus, confortul și textura produsului devin criterii tot mai importante în decizia de cumpărare: balsamurile care se aplică ușor, nu lasă senzații lipicioase și rămân pe buze o perioadă mai lungă sunt preferatele publicului.

Pe piața românească, gama Vaseline Lip Therapy răspunde acestor nevoi prin variante adaptate preferințelor tuturor consumatorilor: Original, Rosy Lips și Aloe Vera, disponibile sub formă de cutiuță sau tub. Vaselina cosmetică triplu purificată, recunoscută pentru capacitatea de a menține hidratarea naturală a pielii și de a repara bariera cutanată, a fost introdusă și în categoria produselor pentru buze, oferind o îngrijire adaptată nevoilor din fiecare sezon. De asemenea, extractul de aloe vera are proprietăți binecunoscute de hidiratare, în timp ce utiilizatoarele care prefer o colorare subtilă a buzelor pot obține acest efect simultan cu cel de îngrijire. Astfel, produsele oferă o textură lejeră, nelipicioasă și un punct de topire ridicat, care previne scurgerea balsamului și asigură protecție și confort pe tot parcursul zilei.

Pentru că cerințele utlizatorilor sunt din ce în ce mai crescute, balsamurile de buze care combină hidratarea, protecția și refacerea barierei naturale a pielii devin soluțiile preferate, cu atât mai mult în perioada sezonului rece.

