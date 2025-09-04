Pfanner și Capri-Sun – partenerii de joacă și de învățat ai celor mici

Începutul de an școlar vine cu emoție, energie și dorința de a descoperi lucruri noi. Pentru a le oferi copiilor un start plin de gust și hidratare, Pfanner și Capri-Sun devin partenerii lor de încredere – atât în pauzele de joacă, cât și în momentele de învățare.

Pfanner– sucul natural de fructe, ușor de savurat oriunde datorită formatului practic, cu pai, perfect pentru pachețelul de școală.

Fie că vorbim de măr, portocale sau combinații delicioase de fructe si legume, Pfanner este alegerea părinților care își doresc hidratare de calitate pentru cei mici, fără compromisuri.

Pfanner va ofera doua variante delicioase Pfanner Multigold si Pfanner Multirosso – Fructe și legume BIO – portocale și lămâi coapte la soare, mere zemoase, fructe de pădure și sfeclă roșie sau morcovi– provin din zone atent alese, fiind recoltate și prelucrate în țara de origine. Îmbuteliate cu grijă în Austria, respectă standardele BIO: fără organisme modificate genetic, pesticide chimice sau îngrășăminte minerale. Gust pur, respect pentru natură.

Capri-Sun – băutura răcoritoare iconică în pouch, cu gust natural de fructe și format prietenos pentru copii, ușor de luat în ghiozdan. Cu design colorat și arome îndrăgite, Capri-Sun transformă fiecare pauză într-un moment de bucurie și socializare pentru fiecare sortiment oferit:

Capri Sun Multivitamin – Un mix delicios de fructe, bogat în vitamine, care oferă energie și prospețime pe tot parcursul zilei. Fără coloranți artificiali, conservanți sau îndulcitori, este alegerea sănătoasă și gustoasă pentru micile pauze de răsfăț.

Capri Sun Mystic Dragon – O combinație exotică de fructe, cu un gust surprinzător de bun – fructul dragonului, struguri și mere. O băutură care aduce magie în rutina zilnică și te poartă cu gândul la aventuri pline de culoare.

Capri Sun Fairy Dream – Dulce și diafan, cu note de fructe de pădure și măr, Fairy Dream este băutura care transformă fiecare înghițitură într-un moment de poveste. Ideală pentru cei mici… dar și pentru cei mari care nu au uitat să viseze.

Capri Sun Fun Alarm – O explozie de prospețime și bună dispoziție, cu aromă intensă de citrice și fructe tropicale. Fun Alarm este invitația perfectă la joacă și distracție, oriunde și oricând.

Împreună, Pfanner cu pai și Capri-Sun aduc copiilor:

Hidratare gustoasă – arome pline de prospețime și savoare

– arome pline de prospețime și savoare Formate practice – perfecte pentru pachețel sau activități în aer liber

– perfecte pentru pachețel sau activități în aer liber Un strop de energie – pentru pauzele dintre ore și aventurile din curtea școlii

Pentru părinți, alegerea este simplă: produse sigure, gustoase și ușor de integrat în rutina zilnică a celor mici. Pentru copii, este combinația perfectă între distracție și energie, în fiecare zi de școală. Pfanner și Capri-Sun – partenerii de joacă și de învățat ai copiilor, pentru un an școlar plin de zâmbete și descoperiri.

