  MENIU  
Home > Advertorial > Peste 80 de voluntari P&G au plantat 1.700 de puieți de frasin și ulm

Peste 80 de voluntari P&G au plantat 1.700 de puieți de frasin și ulm

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 03.12.2025, 16:49

Procter & Gamble și Asociația Act for Tomorrow continuă parteneriatul printr-o nouă acțiune de plantare desfășurată în satul Pantazi, județul Prahova. Peste 80 de voluntari P&G au contribuit la înființarea unei păduri tinere pe un teren aflat într-un stadiu avansat de degradare. La maturitate, noua pădure poate contribui la refacerea solului, la îmbunătățirea calității aerului și la crearea unui spațiu verde pentru comunitate.

Această inițiativă marchează cea de-a cincea acțiune de plantare realizată împreună de P&G România și Asociația Act for Tomorrow. Continuitatea proiectului arată că atunci când mediul privat și organizațiile neguvernamentale își unesc resursele și energia, rezultatele pot fi vizibile, aducând beneficii comunităților locale.

Peste 80 de voluntari P&G au plantat 1.700 de puieți de frasin și ulm

Fie că sprijinim educația în materie de igienă sau asigurăm o nevoie simplă, cum ar fi produsele de strictă necesitate pentru familiile aflate în nevoie, scopul nostru este să îmbunătățim sănătatea și bunăstarea fiecărei comunități la care ajungem cu programele noastre. Parteneriatul cu Act For Tomorrow a fost lansat în 2018 și a devenit treptat o campanie care a reunit voluntari P&G, ONG-uri și comunități locale, într-un efort de a curăța de deșeuri zone din întreaga țară. Până acum, s-au implicat peste 4000 de voluntari, din mai multe orașe din România, fiind colectate peste 54 tone de deșeuri. În același timp, datorită eforturilor voluntarilor și ONG-urilor partenere, au fost plantați peste 14.000 de puieți.

Despre Procter & Gamble 

Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Recomandarea zilei

Prin produsele sale, P&G ajunge la aproximativ cinci miliarde de oameni din întreaga lume. Compania are unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de încredere, de calitate, lideri în categoriile lor, precum: Always®, Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®, Viakal, Swiffer, Aussie. Comunitatea P&G include operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Pentru cele mai recente știri și mai multe informații despre P&G și  brandurile sale, vă rugăm să vizitați  https://ro.pg.com/

Despre Act for Tomorrow 

Raluca Turcan, apariție surprinzătoare la Ziua Națională. Cum arată, la 49 de ani, fostul Ministru al Culturii, după ce a apelat la mai multe intervenții estetice / FOTO
Raluca Turcan, apariție surprinzătoare la Ziua Națională. Cum arată, la 49 de ani, fostul Ministru al Culturii, după ce a apelat la mai multe intervenții estetice / FOTO
Recomandarea zilei

Act for Tomorrow este un ONG creat de o echipă de oameni pasionați și dedicați, care și-au propus cu resursele lor să contribuie la dezvoltarea unei lumi mai bune, mai responsabile și curate. AFT își concentrează resursele și know-how-ul pentru realizarea unor proiecte sub umbrela sustenabilității și a creativității, care să aibă impact direct atât asupra cetățenilor, cât și a zonelor defavorizate din România. 

Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Fanatik
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
GSP.ro
Incredibil cu ce se ocupă Adrian Diaconu în Canada! » „Rechinul” a renunțat la box și are o meserie inedită: „M-a fascinat! Îmi asigură o viață bună”
Incredibil cu ce se ocupă Adrian Diaconu în Canada! » „Rechinul” a renunțat la box și are o meserie inedită: „M-a fascinat! Îmi asigură o viață bună”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
TV Mania
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Redactia.ro
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova: „Disperată sunt! Suferim toți”
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova: „Disperată sunt! Suferim toți”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW! Cum a apărut Corina Dănilă alături de soțul ei, Dorin Enache. Imagine rară cu cei doi. Zâmbitori, frumoși, nici nu se vede diferența de vârstă
WOW! Cum a apărut Corina Dănilă alături de soțul ei, Dorin Enache. Imagine rară cu cei doi. Zâmbitori, frumoși, nici nu se vede diferența de vârstă
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. A îmbrăcat o rochie mini mulată
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. A îmbrăcat o rochie mini mulată
Elle
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: „Te iubim” Foto
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: „Te iubim” Foto
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
DailyBusiness.ro
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
A1.ro
Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă de Ziua Națională a României. Ce verdict i-au dat stiliștii
Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă de Ziua Națională a României. Ce verdict i-au dat stiliștii
Dieta cu care Ozana Barabancea a reușit să ajungă la 65 de kilograme, de la peste 100. Mănâncă 16 grame de proteină la fiecare masă: „Urmez un program care m-a ajutat”
Dieta cu care Ozana Barabancea a reușit să ajungă la 65 de kilograme, de la peste 100. Mănâncă 16 grame de proteină la fiecare masă: „Urmez un program care m-a ajutat”
Alexandra Stan a fost din nou agresată de un partener. Dezvăluiri șocante: „Mi-a tras două palme și m-a dat afară din casă”
Alexandra Stan a fost din nou agresată de un partener. Dezvăluiri șocante: „Mi-a tras două palme și m-a dat afară din casă”
Cum arată Raluca Turcan, după ce a apelat la intervenții estetice. Fostul ministru al Culturii, apariție de Ziua Națională
Cum arată Raluca Turcan, după ce a apelat la intervenții estetice. Fostul ministru al Culturii, apariție de Ziua Națională
Cum arată rochia purtată de Laura Cosoi la Palatul Cotroceni, pe 1 decembrie. Actrița a fost criticată pentru ținuta aleasă
Cum arată rochia purtată de Laura Cosoi la Palatul Cotroceni, pe 1 decembrie. Actrița a fost criticată pentru ținuta aleasă
Observator News
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Libertatea pentru Femei
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenție! Mucegaiul are efecte negative asupra sănătății. Uite cum poți scăpa de el
Atenție! Mucegaiul are efecte negative asupra sănătății. Uite cum poți scăpa de el
Reacția lui CTP privind intențiile de vot ale românilor pentru Primăria Capitalei
Reacția lui CTP privind intențiile de vot ale românilor pentru Primăria Capitalei
Cutremur politic după decizia fără precedent anunțată de Victor Ponta
Cutremur politic după decizia fără precedent anunțată de Victor Ponta
Cele mai bune 4 suplimente pentru menopauză: reduc bufeurile, transpirațiile nocturne
Cele mai bune 4 suplimente pentru menopauză: reduc bufeurile, transpirațiile nocturne
TV Mania
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Andreea Bălan, 18 ani de la «Dansez pentru tine»: 20 de imagini de colecție alături de Petrișor Ruge și amintiri din Mexic
Andreea Bălan, 18 ani de la «Dansez pentru tine»: 20 de imagini de colecție alături de Petrișor Ruge și amintiri din Mexic
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj emoționant pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Imagini nemaivăzute cu fostul consul general la Cape Town
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj emoționant pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Imagini nemaivăzute cu fostul consul general la Cape Town
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton