Peste 80 de voluntari P&G au plantat 1.700 de puieți de frasin și ulm

Procter & Gamble și Asociația Act for Tomorrow continuă parteneriatul printr-o nouă acțiune de plantare desfășurată în satul Pantazi, județul Prahova. Peste 80 de voluntari P&G au contribuit la înființarea unei păduri tinere pe un teren aflat într-un stadiu avansat de degradare. La maturitate, noua pădure poate contribui la refacerea solului, la îmbunătățirea calității aerului și la crearea unui spațiu verde pentru comunitate.

Această inițiativă marchează cea de-a cincea acțiune de plantare realizată împreună de P&G România și Asociația Act for Tomorrow. Continuitatea proiectului arată că atunci când mediul privat și organizațiile neguvernamentale își unesc resursele și energia, rezultatele pot fi vizibile, aducând beneficii comunităților locale.

Fie că sprijinim educația în materie de igienă sau asigurăm o nevoie simplă, cum ar fi produsele de strictă necesitate pentru familiile aflate în nevoie, scopul nostru este să îmbunătățim sănătatea și bunăstarea fiecărei comunități la care ajungem cu programele noastre. Parteneriatul cu Act For Tomorrow a fost lansat în 2018 și a devenit treptat o campanie care a reunit voluntari P&G, ONG-uri și comunități locale, într-un efort de a curăța de deșeuri zone din întreaga țară. Până acum, s-au implicat peste 4000 de voluntari, din mai multe orașe din România, fiind colectate peste 54 tone de deșeuri. În același timp, datorită eforturilor voluntarilor și ONG-urilor partenere, au fost plantați peste 14.000 de puieți.

Despre Procter & Gamble

Prin produsele sale, P&G ajunge la aproximativ cinci miliarde de oameni din întreaga lume. Compania are unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de încredere, de calitate, lideri în categoriile lor, precum: Always®, Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®, Viakal, Swiffer, Aussie. Comunitatea P&G include operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Pentru cele mai recente știri și mai multe informații despre P&G și brandurile sale, vă rugăm să vizitați https://ro.pg.com/.

Despre Act for Tomorrow

Act for Tomorrow este un ONG creat de o echipă de oameni pasionați și dedicați, care și-au propus cu resursele lor să contribuie la dezvoltarea unei lumi mai bune, mai responsabile și curate. AFT își concentrează resursele și know-how-ul pentru realizarea unor proiecte sub umbrela sustenabilității și a creativității, care să aibă impact direct atât asupra cetățenilor, cât și a zonelor defavorizate din România.

Urmărește-ne pe Google News