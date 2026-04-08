Paștele 2026 vine cu surprize în buzunarele românilor: 8 din 10 spun că masa este mai scumpă

73,6% spun că timpul cu familia este cel mai important
Pentru mulți, masa de Paște nu este un moft, ci o tradiție de neînlocuit (66,8%).
Ce nu lipsește de pe masa românilor
Indiferent de buget, meniul rămâne aproape neschimbat:
Ouă roșii — 84,7%
Cozonac — 68,6%
Pasca — 54,3%
Miel — 45,5%
Sarmale — 43,6%
Românii reduc din buget, dar nu din tradiție.
Bugete sub presiune: jumătate cheltuie sub 900 lei
Realitatea din coșul de cumpărături:
Aproape 50% dintre români au un buget sub 900 lei
Doar 1 din 10 depășește 1600 lei
În același timp:
58,2% spun că cea mai mare cheltuială este carnea
Cum cumpără românii: mai calculați ca niciodată
83,5% merg în supermarketuri
47% aleg piețele și producătorii locali
Criterii de alegere:
Calitatea produselor (65,2%)
Prețul (61%)
Promoțiile (39,6%)
Consumatorul român devine mai atent și mai strategic.
Restaurantul – lux sau experiență?
Deși doar un procent mic aleg restaurantul:
Cei care o fac caută
experiență specială (30,8%)
evitarea stresului gătitului (12,1%)
Un semnal important pentru industrie:
1 din 3 români ar lua în calcul restaurantul dacă prețul este cu maximum 10–20% mai mare decât acasă
Percepția generală: restaurantul este încă mai scump
70,6% consideră că masa la restaurant costă mai mult decât gătitul acasă
Despre RESTOGRAF
Restograf.ro este principala platformă de recomandări de restaurante din România, activă din 2008. Cu un focus editorial pe scena restaurantelor și experiențe culinare, recenzii și ghiduri practice, Restograf s-a impus ca sursă de referință pentru pasionații de ieșiri în oraș.
Pe lângă conținutul editorial și serviciile de rezervări online, platforma oferă și cercetare de piață: sondaje și studii recurente pe teme de interes pentru industria HoReCa, care pun în evidență comportamente de consum, tendințe și provocări din sectorul ospitalității.
Metodologie
Studiul a fost realizat de Restograf, printr-o cercetare cantitativă desfășurată online (CAWI – Computer Assisted Web Interviews), în perioada 1 – 6 aprilie 2026.
Eșantionul a inclus 1000 de respondenți, fiind reprezentativ pentru populația utilizatorilor de internet din mediul urban din România, cu vârsta de 18 ani și peste.
Durata medie de completare a chestionarului a fost de 5 minute, iar rezultatele au o marjă de eroare de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.