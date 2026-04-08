Home > Advertorial > Paștele 2026 vine cu surprize în buzunarele românilor: 8 din 10 spun că masa este mai scumpă

Paștele 2026 vine cu surprize în buzunarele românilor: 8 din 10 spun că masa este mai scumpă

Românii intră în Săptămâna Mare cu aceeași dorință de a păstra tradiția, dar cu un cost tot mai greu de suportat.

Potrivit celui mai recent studiu Restograf:

  • 77,7% dintre români spun că masa de Paște este mai scumpă decât anul trecut
  • Majoritatea estimează creșteri între 10% și 30%

Tradiția nu se negociază: Paștele rămâne acasă

În contextul scumpirilor:

  • 66% dintre români petrec Paștele acasă
  • 73,6% spun că timpul cu familia este cel mai important

Pentru mulți, masa de Paște nu este un moft, ci o tradiție de neînlocuit (66,8%).

Ce nu lipsește de pe masa românilor

Indiferent de buget, meniul rămâne aproape neschimbat:

  • Ouă roșii — 84,7%
  • Cozonac — 68,6%
  • Pasca — 54,3%
  • Miel — 45,5%
  • Sarmale — 43,6%

Românii reduc din buget, dar nu din tradiție.

Bugete sub presiune: jumătate cheltuie sub 900 lei

Realitatea din coșul de cumpărături:

  • Aproape 50% dintre români au un buget sub 900 lei
  • Doar 1 din 10 depășește 1600 lei

În același timp:

  • 58,2% spun că cea mai mare cheltuială este carnea

Cum cumpără românii: mai calculați ca niciodată

  • 83,5% merg în supermarketuri
  • 47% aleg piețele și producătorii locali

Criterii de alegere:

  • Calitatea produselor (65,2%)
  • Prețul (61%)
  • Promoțiile (39,6%)

Consumatorul român devine mai atent și mai strategic.

Restaurantul – lux sau experiență?

Deși doar un procent mic aleg restaurantul:

Cei care o fac caută

  • experiență specială (30,8%)
  • evitarea stresului gătitului (12,1%)

Un semnal important pentru industrie:

  • 1 din 3 români ar lua în calcul restaurantul dacă prețul este cu maximum 10–20% mai mare decât acasă

Percepția generală: restaurantul este încă mai scump

  • 70,6% consideră că masa la restaurant costă mai mult decât gătitul acasă

Rezultatele complete ale studiului sunt disponibile pe Restograf.ro.

Despre RESTOGRAF

Restograf.ro este principala platformă de recomandări de restaurante din România, activă din 2008. Cu un focus editorial pe scena restaurantelor și experiențe culinare, recenzii și ghiduri practice, Restograf s-a impus ca sursă de referință pentru pasionații de ieșiri în oraș.

Pe lângă conținutul editorial și serviciile de rezervări online, platforma oferă și cercetare de piață: sondaje și studii recurente pe teme de interes pentru industria HoReCa, care pun în evidență comportamente de consum, tendințe și provocări din sectorul ospitalității.

Metodologie

Studiul a fost realizat de Restograf, printr-o cercetare cantitativă desfășurată online (CAWI – Computer Assisted Web Interviews), în perioada 1 – 6 aprilie 2026.

Eșantionul a inclus 1000 de respondenți, fiind reprezentativ pentru populația utilizatorilor de internet din mediul urban din România, cu vârsta de 18 ani și peste.

Durata medie de completare a chestionarului a fost de 5 minute, iar rezultatele au o marjă de eroare de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Foto: Restograf

