Pasiune transmisă de la mamă la fiică, transformată în business de succes. Povestea salonului Skin & Body by Alexa

Există momente în viață când ne dăm seama că, fără sprijinul celor dragi, nu am fi ajuns acolo unde suntem astăzi. Pentru Alexandra Ion, fondatoarea salonului Skin & Body by Alexa, acest sprijin a fost reprezentat de mama sa, care i-a fost alături necondiționat, i-a insuflat pasiunea pentru domeniul frumuseții, a învățat-o ce este munca adevărată și i-a devenit cea mai devotată colegă.

Deschiderea unui salon de înfrumusețare este un vis pentru multe persoane pasionate de beauty. Pentru Alexandra Ion însă, drumul până la propriul salon a fost unul plin de provocări, determinare și muncă susținută. Astăzi, salonul Skin & Body by Alexa este mai mult decât un business – este a doua sa casă pentru ea și mama sa, locul unde pasiunea și profesionalismul se împletesc pentru a oferi servicii de remodelare corporală de înaltă calitate, la prețuri avantajoase și realizate de către personal calificat: de la epilare definitivă la Lemon Bottle Lipoliză, criolipoliză, vacuum, cavitație, radiofrecvență, ultrasunete și până la tratamente faciale, efectuate cu aparatură de ultimă generație.

Salonul Skin & Body by Alexa, de la vis la a doua casă

Prima încercare a Alexandrei de a-și deschide un salon a avut loc acum 7 ani, dar lipsa de experiență și orgoliul au împiedicat succesul acestuia. „Mama a vrut să mă ajute de atunci, dar eram prea încăpățânată să accept sprijinul ei. În mai puțin de un an, am fost nevoită să închid salonul”, își amintește Alexandra. Deși părea un eșec, această situație avea să devină o lecție prețioasă pentru viitor. “Viața are un mod unic de a-ți oferi o a doua șansă. În urmă cu patru ani, mama lucra într-un salon specializat de epilare definitivă și remodelare corporală. Eu urma să deschid un salon în colaborare cu o asociată, însă, în ultimul moment, aceasta s-a răzgândit. M-am trezit singură, cu aparatura cumpărată, chiria plătită și toți banii investiți, fără nicio garanție că voi reuși. Norocul meu a fost că am avut alături un soț, care a crezut în mine și și-a lăsat economiile în joc, și o mamă care nu m-a abandonat niciodată. Am luat-o de la zero, împreună. Și dacă la început era doar un vis, astăzi salonul nostru este a doua casă. Este locul în care ne-am pus sufletul, unde fiecare detaliu are povestea lui, unde fiecare clientă se simte ca acasă. Pentru noi, nu este doar o afacere. Este pasiunea noastră, munca noastră, respectul nostru pentru frumusețe și pentru femeile care ne trec pragul”, adaugă Alexandra.

Activitatea doamnei Anca, văzută prin ochii fiicei sale, la Skin & Body by Alexa

Pasiunea care reiese din mărturisirile Alexandrei i-a fost insuflată de mama sa, “doamna Anca” – așa cum îi spun clientele – care activează în domeniu de peste trei decenii. “Când eram mică, nu credeam că voi lucra în acest domeniu, deși am crescut practic în saloane. Provin dintr-o familie cu tradiție în beauty – bunica, mătușa, mama– toate erau implicate în saloane de coafură și cosmetică. Dar eu am ales un alt drum ințial. Am studiat Jurnalismul, apoi am urmat Facultatea de Asistentă Medicală. Însă, viața m-a adus înapoi în domeniul frumuseții. Și nu regret nicio clipă. Mama m-a învățat tot ce știu, iar studiile medicale m-au ajutat să înțeleg corpul uman într-un mod profund, să ofer servicii de calitate și să mă asigur că fiecare clientă pleacă mulțumită din salonul nostru. Astăzi, la 35 de ani, cu două facultăţi absolvite şi numeroase cursuri de specializare în cosmetică, epilare definitivă şi remodelare corporală, lucrez pentru mine şi pentru clientele mele. Dar cel mai important este că lucrez alături de mama mea, cea care mi-a oferit nu doar dragoste, ci şi un exemplu de profesionalism, muncă asiduă şi dedicare. Ea este stâlpul acestui salon și un mentor de excepție. Împreună am reușit să creăm ceva diferit pe piață. Salonul nostru nu este doar un loc unde femeile vin pentru servicii de beauty. Este un loc unde ele se simt respectate, unde primesc atenție și de unde pleacă încrezătoare și cu zâmbetul pe buze”, spune Alexandra.

Tânăra are doar cuvinte de laudă la adresa activității desfășurate de mama sa în cadrul salonului Skin & Body by Alexa și o descrie pe doamna Anca drept o profesionistă desăvârșită, care îmbină experiența vastă, etică profesională impecabilă cu atitudinea puternică și echilibrată.

“Mama are o experiență de 35 de ani în domeniul beauty. Aceasta nu doar că îi oferă un nivel de expertiză greu de egalat, dar îi permite și să înțeleagă în profunzime nevoile și așteptările fiecărui client. Este o adevărată enciclopedie a frumuseții, cunoscând toate tehnicile, tendințele și evoluția aparaturii de epilare definitivă și remodelare corporală. De asemenea, mama a dat mereu dovadă de profesionalism absolut, făcând distincție clară între viața personală și cea profesională. Faptul că își lasă problemele personale la intrarea în salon arată un nivel de dedicare și respect pentru meserie pe care puțini îl au. Clienții nu simt nicio urmă de tensiune sau oboseală, ci primesc mereu cea mai bună versiune a ei. În plus, mama este o femeie care impune respect prin felul în care tratează fiecare aspect al muncii sale. Chiar dacă este mama mea, în cadrul salonului, pe mine mă tratează ca pe o colegă. Aceasta este o calitate rară, care demonstrează că are disciplină, maturitate și leadership autentic. În concluzie, mama este mai mult decât un simplu specialist în beauty – este un model de perseverență și echilibru”, spune Alexandra Ion despre mama sa (foto).

Povestea salonului Skin & Body by Alexa nu este așadar doar despre frumusețe, ci despre familie și pasiune. „Fără muncă, ambiție, încredere în tine și sprijinul celor dragi, nu poți reuși. Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru mama mea și pentru soțul meu, care m-au susținut necondiționat, dar și pentru prietenele mele, Dana Negru si Alina Marin, care au fost și sunt mereu alături de mine”.

Mesaj emoționant de la Alexandra pentru mama sa în Luna Femeii În Luna Femeii, Alexandra îi trimite un mesaj emoționant celei care i-a dat viață și care o ghidează zi de zi: “Mamă, îți mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ești și pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine! Nu mi-ai impus niciodată ce drum să urmez, ci m-ai lăsat să aleg singură, oferindu-mi mereu susținerea ta necondiționată. Ai fost în spatele meu la fiecare pas, indiferent de alegerile mele profesionale, iar atunci când am greșit, nu m-ai menajat, ci mi-ai spus adevărul – și asta m-a ajutat să cresc. Îți mulțumesc că îmi ești alături, că ești cea mai tare colegă și că, dincolo de profesionalismul tău impecabil, ești o prezență plăcută, o femeie serioasă, puternică, și o adevărată doamnă. Sunt mândră de tine și recunoscătoare că te am în viața mea, atât ca mamă, cât și ca parteneră de afaceri. Te iubesc și te admir enorm! La mulți ani, Mama! La mulți ani femeilor puternice din viața mea! La mulți ani vouă, doamnelor și domnișoarelor!”.

