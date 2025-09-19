Păr care răspunde la perie din prima: Notino îți propune formule care știu ce fac

Oricât de frumoasă ar fi tunsoarea pe care o porți sau nuanța vopselei pe care ai aplicat-o, părul nu va arăta cu adevărat sănătos și atrăgător dacă este aspru, uscat și dificil de descurcat. Fiecare femeie știe cât de frustrant poate fi momentul de după spălare, când peria se blochează în fire încâlcite și, odată cu fiecare mișcare, mai pierzi câteva șuvițe. Secretul pentru a transforma această experiență într-un ritual plăcut stă în hidratare, protecție și alegerea unor produse profesionale, iar Wella are soluții pentru fiecare tip de păr.

De ce părul devine aspru și greu de pieptănat? Spălarea frecventă cu șampoane agresive, lipsa balsamului, folosirea excesivă a plăcii sau foehnului, expunerea la soare sau apă sărată, chiar și stresul. Toate acestea duc la ridicarea cuticulei firului de păr, ceea ce face ca suprafața să fie aspră, lipsită de strălucire și predispusă la încurcare. Soluția este să netezești cuticula, să hrănești părul și să îi oferi protecția de care are nevoie. Produsele Wella online pe Notino.ro te vor ajuta să-ți construiești imediat o rutină completă:

Începe cu un șampon hidratant, precum Wella Professionals Invigo Nutri-Enrich Shampoo, care conține acid oleic și pantenol pentru hidratare intensă, dar și vitamina E pentru protecție antioxidantă. Părul devine mai suplu chiar de la spălare, iar scalpul nu este agresat.

După șampon, folosește un balsam care îmblânzește instant șuvițele rebele (de exemplu Wella Professionals Invigo Nutri-Enrich), le face ușor de descurcat și le lasă mătăsoase. Este pasul pe care nu ar trebui să-l sari niciodată, dacă vrei să eviți nodurile formate de părul încâlcit și aspectul tern.

O dată sau de două ori pe săptămână, aplică Wella Professionals Ultimate Smooth Mask, care reface structura firului de păr deteriorat și îl lasă vizibil mai neted. Este un tratament intensiv care completează rutina zilnică.

Nu uita de leave-in pentru pieptănare ușoară! Dacă părul tău se încurcă imediat după spălare, încearcă o cremă leave-in pentru catifelarea și hrănirea părului uscat și indisciplinat. Wella Professionals Invigo Nutri-Enrich este un astfel de produs care nu îngrașă și îți permite să descurci părul în câteva secunde, protejându-l în același timp de factorii externi.

Pentru finisaj, folosește câteva picături de Wella Professionals Oil Reflections, un ulei pentru netezire, ce oferă o textură mătăsoasă, un luciu natural și un parfum discret. Acest produs previne electrizarea și face ca peria să alunece cu ușurință prin păr.

Pe lângă produse, câteva obiceiuri mici îți pot transforma complet părul

Folosește un pieptăn cu dinți rari pe părul ud, pentru a evita ruperea. În momentul în care ieși din duș și îl prinzi cu prosopul sau începi să îl piepteni cu peria obișnuită, e foarte posibil să-i provoci daune. Pentru că, atunci când este ud, firul de păr se umflă ușor, cuticula este deschisă, iar elasticitatea lui crește temporar. Asta îl face mult mai predispus la rupere și despicare. Unul dintre cele mai simple trucuri pentru a evita aceste probleme este să folosești un pieptăn cu dinți rari, ideal dintr-un material antistatic, cum ar fi lemnul sau plasticul de calitate. Dinții mai rari separă șuvițele fără să tragă sau să forțeze firele, iar riscul de smulgere se reduce considerabil. Începe întotdeauna de la vârfuri și urcă treptat spre rădăcină, ținând părul ușor cu mâna pentru a evita tensiunea pe scalp. Dacă ai părul foarte încâlcit, poți aplica înainte un spray leave-in sau puțin balsam fără clătire pentru a-l face mai ușor de pieptănat.

Nu freca părul cu prosopul, ci tamponează-l delicat. Atunci când este ud, părul este mult mai vulnerabil – cuticula este deschisă, iar frecarea intensă poate duce la rupere, electrizare și deteriorarea vârfurilor. În plus, pe termen lung, părul poate deveni mai casant și mai greu de coafat. Ce să faci în schimb: alege un prosop moale, preferabil din microfibră sau bumbac fin, și tamponează ușor părul pentru a absorbi excesul de apă. Poți să-l ții apoi într-un turban moale timp de câteva minute, fără să îl strângi prea tare, pentru a-l lăsa să se usuce natural în ritmul lui.Aplică balsamul sau masca mai ales pe lungimi și vârfuri, nu la rădăcină. Rădăcina părului este deja hidratată natural de sebumul produs de scalp, în timp ce lungimile și vârfurile sunt cele mai expuse la deshidratare, rupere și agresiuni externe. Așa că ele sunt cele care au cea mai mare nevoie de îngrijire. După șamponare, stoarce ușor părul de excesul de apă și aplică balsamul sau masca de la ureche în jos, distribuind uniform cu degetele sau un pieptăn cu dinți rari. Lasă produsul să acționeze câteva minute, apoi clătește cu apă călduță spre rece, pentru a sigila cuticula firului de păr.

