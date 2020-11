(P) Vlad Iliescu, directorul general Atelierele ILBAH, obtine premiul pentru „Tanarul antreprenor al anului”, iar Atelierele ILBAH sunt numarul 1 in Bucuresti

Rezultatul a venit in urma unui an plin de schimbari si provocari, un an consolidat de 8 ani de multa munca si perseverenta. Atelierele ILBAH – Centru de Formare Profesionala, a sustinut inca de la inceputul activitatii sale educatia, oferind experiente unice printr-o paleta complexa de cursuri de cea mai buna calitate. Serviciile oferite de Atelierele ILBAH au fost la mare cautare anul acesta, venind in ajutorul celor ce s-au aflat in imposibilitatea de a-si pastra locurile de munca. Cursurile de reconversie profesionala au reprezentat pentru sute de de oameni o alternativa favorabila pentru a-si continua activitatea dar si pentru a-si descoperi noi pasiuni.

Tot saptamana trecuta, Atelierele ILBAH a primit locul 1, in educatie, in Bucuresti, in Topul National al Firmelor din Romania. (cod CAEN 8559- alte forme de invatamant).

“A fost si este un an greu pentru toti antreprenorii din Romania, a fost un an plin de incertitudine si nesiguranta. La Atelierele ILBAH am continuat sa facem performanta in conditii speciale si ma bucur ca foarte multi au „Dat sansei o sansa” si nu au incetat sa viseze si sa investeasca in pasiunile lor. Tuturor le #multumesc.

Astazi am primit premiul pentru „Tanarul antreprenor al anului” in cadrul unui eveniment restrans, organizat de catre Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Premiul mi-a fost inmanat de catre domnul Ludovic Orban, prim-ministru al Romaniei, ceea ce este o mare onoare. Multumesc unei echipe extraordinare! Echipa Atelierele ILBAH”. Vlad Iliescu, Director General Atelierele ILBAH

La eveniment au mai fost prezenti: domnul Florin Jianu (presedinte al CNIPMMR), domnul Cosmin Marinescu (consilier prezidential), domnul Adrian Zuckerman (Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania), doamna Violeta Alexandru (Ministrul Muncii si Protectiei Sociale), domnul Virgil Popescu (Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri) dar si reprezentanti ai mediului de afaceri.