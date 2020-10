Nu e la îndemâna oricui, dar sunt destule persoane care se pricep la asta. În plus, chiar dacă ești printre cele care încă nu se pricepe, internetul din ziua de azi oferă tutoriale și lecții video care te vor ajuta să dezvolți un nou hobby sau, de ce nu, o nouă meserie. Are dublu rol, pentru că are și un rol practic: vei învăța să-ți croiești singur(ă) hainele, astfel că vei cheltui mai puțin pe obiecte vestimentare. Da, vorbim despre mașina de cusut.

De multe ori, nici măcar nu găsești în comerț articole vestimentare exact pe gustul tău și trebuie să te adaptezi la cea ce îți oferă piața. Cumpărarea unei mașini de cusut pentru începători este o decizie interesantă care îți va modela viitorul în mod plăcut, dar numai dacă alegi o mașină de cusut bună.

Există diferențe mari între o mașină de cusut grozavă și o mașină de cusut doar decentă. Diferența pe care o face o mașină de cusut bine concepută în călătoria unui începător în ale croitoriei este că îți va economisi o cantitate enormă de frustrare. Cu o mașină de cusut bună, te vei bucura de proces și vei învăța să coși fără probleme. Dacă vei începe să înveți cu o mașină de cusut prost concepută, progresul nu va mai fi la fel de rapid și s-ar putea să te saturi destul de repede. Mulți începători au renunțat să învețe să coasă și să croiască datorită unei mașini de cusut prea complicate sau de o calitate proastă.

Primul sfat? Începe cu o mașină de cusut cu model mecanic!

Prima recomandare este să începi cu un model de mașină de cusut exclusiv mecanic. Există mașini de cusut electrice și cu tehnologii grozave, iar în curând îți vei dori cu siguranță să adaugi și una dintre acestea la colecția ta. Dar îți recomandăm să începi cu un model mecanic, clasic, din două motive.

În primul rând, nu vei vrea să te pierzi în prea multe opțiuni și funcții atunci când începi să coși. Cel mai bine este să te concentrezi asupra învățării elementelor de bază ale cusutului pe o mașină bună, clasică, așa cum au făcut bunicile și mamele noastre.

Și, poate mai important, trebuie să ai o mașină de cusut de rezervă mecanică în colecția ta înainte de a cumpăra o mașină de cusut electrică sau electronică. Acest lucru se datorează faptului că mașinile moderne necesită o întreținere regulată pe care nu o poți face fără ajutor. Cel puțin la început. De asemenea, nu poți repara acasă nicio problemă care ar putea apărea pe o mașină computerizată. Astfel, când mașina ta este în service, uneori timp de câteva săptămâni, nu poți coase decât dacă ai o mașină de cusut de rezervă. Iar cel mai bine este ca ea să fie mecanică. Așadar, iată încă un motiv pentru care aceasta trebuie să fie prima mașină de cusut cumpărată.

Nu cumpăra o mașină de cusut pentru începători fără următoarele două caracteristici de bază:

1. Sistem încorporat de filet de ac

Va trebui să bagi ața în ac de fiecare dată când coși. Cu o mașină de cusut bună, vei iubi cusutul și vei vrea să faci o mulțime de lucruri, așa că va trebui să bagi ața în ac de mii sau chiar de zeci de mii de ori.

Vei economisi mult timp și probleme dacă vei cumpăra o mașină de cusut cu un sistem încorporat de filet de ac. Chiar dacă ești tânăr, cu o vedere excelentă și mâini care nu tremură, această funcție îți va scurta enorm timpul de lucru. Nu aș cumpăra o mașină de cusut fără această caracteristică.

2. Încărcare frontală a bobinei

Sistemul de bobine prost proiectat poate fi cel care îți va provoca cele mai mari frustrări. Asta pentru că bobina poate fi ascunsă și trebuie să urmezi o grămadă de pași pentru a o schimba. De asemenea, este posibil să nu îți dai seama când rămâi fără ață.

Un sistem de bobine cu încărcare frontală este cel mai bun. Cu acest sistem, nu va fi nevoie să demontezi ceva pentru a ajunge la bobină. Și mai bine, acest tip de sistem este însoțit de o placă transparentă, așa că vei putea vedea când firul bobinei este pe terminate.

Pasi pentru pregatirea unei masini de cusut:

1. Scoate maşina de cusut din ambalaj şi familiarizează-te cu toate piesele şi elementele de comandă care sunt menţionate în aceste instrucţiuni.

2. Pregătește maşina de cusut pentru utilizare.

3. Bobinarea – este posibil ca maşina de cusut să fie livrată cu o bobină plin ă, dar să vrei să înfășori pe o altă bobină un fir ales de tine.

4. Înfilarea firului inferior – este posibil ca maşina de cusut să fie livrată cu o bobină înfilată, dar poți să utilizezi o altă bobină cu un fir ales de tine.

5. Înfilarea firului superior.

6. Înfilarea acului.

7. Ridicarea firului de la bobină.

8. Începerea coaserii.