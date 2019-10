(P) Trei tinute trendy pentru noul sezon de toamna

Zilele fierbinti de vara s-au indepartat cu repeziciune, iar toamna a venit sa isi ceara drepturile. Ca sa intampinam cum trebuie noul sezon, trebuie sa deținem in garderoba piese adecvate vremii capricioase. Paltonul, jacheta, sacoul, cizmele sau ghetele sunt doar o parte din articolele specifice sezonului rece.

Trendurile variaza de la piese precum sacouri in carouri, sacouri din materiale pretioase, jachete din piele, pana la paltoane oversize sau cu multe buzunare. Insa, cel mai popular articol vestimentar este sacoul. Un mic ghid al tendintelor il putem vedea in noua colectie de toamna/iarna Dames.

Jacheta din imitatie de piele

Jachetele din piele sunt o piesa statement in orice tinuta. Daca esti adepta unui stil nonconformist si vrei sa iti exprimi atitudinea puternica, poti purta la tinuta ta de birou o jacheta din imitatie din piele cu o pereche de pantaloni din bumbac si niste botine.

In acest fel, vei sparge tiparele si vei iesi in evidenta prin stilul tau vestimentar curajos.

Paltonul lung

De obicei, sacoul sau paltonul oversize sunt croite lejer si sunt de inspiratie masculina. Acest tip de sacou sau palton se adreseaza tot unui gen de femeie ce nu tine cont de regulile vestimentare. Poti aborda si tu acest stil, dacă alegi un palton din imitatie de blana cu o rochie cambrata pe talie sau pantaloni mulati. In acest fel, proportiile tinutei tale vor fi armonioase.

Sacouri office – piesele vestimentare cele mai cautate

Sacoul este o piesa clasica si versatila, ce poate fi purtata indiferent de sezon si la orice ocazie: la birou, la tinutele de zi, la tinutele sport sau la serile elegante. Sacoul office este cea mai sigura si eleganta alegere pentru serviciu.

O alta inovatie in materie de vestimentatie de dama sezonul acesta: sacoul office cu multe buzunare sau pardesiul cu rever, Cambrat în talie. Pardesiul poate fi purtat pe deasupra oricarei tinute, iar tu te vei simti foarte confortabil cand zilele de toamna sunt friguroase. Acest gen de styling este foarte feminin, dar si practic.

Stilul vestimentar al femeii de astazi este alcatuit din elemente vestimentare ce pot pune in valoare silueta si din materiale de calitate superioara. Orice femeie in cautare de colecții vestimentare din materiale Premium, va gasi in catalogul online Dames elementele ideale pentru o tinuta eleganta si rafinata.