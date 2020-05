Există numeroși oameni care spun că arderea bețișoarelor de salvie este ceva ce ne poate ajuta în multe privințe. Prin aromaterapia cu salvie putem îmbunătăți calitatea aerului în casă, putem îmbunătăți sănătatea sau putem reduce depresia sau anxietatea.

Salvia a fost folosită că condiment și, de asemenea, că o modalitate de a îmbunătăți starea de sănătate a oamenilor în medicină tradițională. În ceea ce privește bețișoarele de salvie, salvia uscată este arsă cu scopul de a vindeca, proteja, de a stimula înțelepciunea și pentru a întări apărarea împotriva bolilor. Salvia este o plantă care apreciată pentru aroma sa puternică. Este folosită și în rețete savuroase. Planta este disponibilă atât proaspătă, cât și uscată și este disponibilă tot anul. Pe lângă utilizarea culinară sau în scop medicinal, salvia poate fi folosită și că plantă ornamentală.

Cum arată salvia?

Salvia este o plantă perenă din familia mentelor. Are frunze ovale, culoare gri-verzuie, o textură prafuita si tulpini lemnoase. Datorită proeminențelor fine, asemănătoare cu puful catifelat, frunzele de salvie au un aspect ușor pufos și textura asemănătoare cu bumbacul. Există multe soiuri de salvie, dar speciile folosite în scopuri culinare sunt cunoscute sub numele de salvie comună, salvie de grădină sau Salvia officinalis. Salvia are o aromă unică. Funcționează bine atunci când este combinată cu alte ierburi și completează o varietate de alimente, de la carne și fructe de mare până la lămâie și unt.

Originile salviei

Salvia are o istorie foarte lungă și a fost folosită din cele mai vechi timpuri în mai multe scopuri, de la protejare până la stimularea fertilității feminine. Este originară din Mediterana și a fost remarcată că fiind una dintre cele mai importante plante medicinale din acea perioadă. A fost utilizată în Egipt, Roma și Grecia. Salvia a fost folosită de români pentru a ajută la digestie și a fost folosită și pentru tratarea ulcerelor, rănilor și durerilor de gât.

La începutul anilor 800 d.Hr., salvia a fost considerată o cultură importantă datorită proprietăților sale medicinale, precum și a activității comerciale care aducea profit.

Beneficiile utilizării salviei

Salvia este folosită și astăzi în numeroase scopuri. Salvia folosită intern poate fi luată pentru mai multe afecțiuni. Arderea salviei, cunoscută și sub denumirea de fumigație, implică arderea literalmente a frunzelor de salvie și lăsarea fumului să purifice aerul din casa ta. Salvia poate fi, de asemenea, consumată intern sub formă de lichid, spray, pastilă, capsulă sau tabletă.

Deși există câteva dovezi de cercetare care sugerează beneficiile salviei pentru fiecare dintre aceste utilizări, este totuși nevoie de mai multe cercetări pentru a defini avantajele salviei pentru fiecare dintre aceste scopuri. În general, se consideră că compușii fenolici prezenți în salvie sunt utili în ceea ce privește existența unui efect antioxidant și reducerea radicalilor liberi. Acidul rosmarinic și acidul carnosic sunt doi compuși din salvie care sunt asociați în special cu un efect antioxidant.

Iată câteva dintre avantajele folosirii salviei pe plan intern: calmarea durerilor de cap; reducerea stresului oxidativ asupra organismului; protejarea împotriva daunelor radicalilor liberi; reducerea inflamației; protejarea împotriva infecțiilor bacteriene și virale; ca supliment alimentar pentru digestie; alinarea durerilor la nivelul gâtului; protejarea împotriva pierderilor de memorie; reducerea depresiei sau îmbunătățirea stării de spirit.

Beneficiile arderii bețișoarelor de salvie

Scopul arderii salviei diferă ușor de motivele expuse pentru consumul intern. Arderea salviei este un ritual spiritual. Calitatea slabă a aerului poate fi legată de diferite condiții de sănătate. În acest fel, arderea salviei este văzută ca un mod rentabil de a purifica aerul. Acest lucru se datorează faptului că se crede că salvia are proprietăți antimicrobiene, care ajută la uciderea bacteriilor, virusurilor și ciupercilor. Acestea fiind spuse, este important să reții că arderea salviei va crea fum, ceea ce poate provoca probleme de sănătate pentru persoanele predispuse la astm și alte afecțiuni respiratorii. Unii practicanți ai medicinei alternative consideră că arderea salviei poate ajuta la eliberarea energiilor negative. În afară de arderea salviei, unele persoane folosesc un spray cu salvie în casele lor.

Unele dintre avantajele arderii salviei includ: eliminarea bacteriilor din aer; respingerea insectelor; îmbunătățirea intuiției; purificarea obiectelor specifice; îmbunătățirea stării de spirit și reducerea stresului și a anxietății.

Cercetări privind utilizarea salviei pentru sănătatea mintală

În general, nu s-au efectuat suficiente cercetări privind utilizarea salviei și beneficiile aduse sănătății mintale. Din această cauză, nu există dovezi clare pentru utilizarea sa pentru orice afecțiune de sănătate mintală. Cu toate acestea, pe baza unor cercetări preliminare, se pare că sunt unele beneficii legate de sănătatea mintală. Un studiu din 2005 a arătat că salvia îmbunătățea memoria și cogniția (capacitatea de gândire). În plus, dozele crescute au fost legate de îmbunătățirea stării de spirit și de sentimentul de calm și relaxare. S-a sugerat că salvia are un efect protector împotriva bolilor neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer, datorită compușilor activi pe care îi conține.

Siguranța folosirii salviei

În general, utilizarea salviei este considerată sigură. Cu toate acestea, unele specii de salvie conțin thjonon, un produs chimic care este toxic pentru sistemul nervos. Douăsprezece sau mai multe picături de ulei de salvie sunt considerate a fi o doză toxică. Unele reacții adverse potențiale ale utilizării îndelungate a salviei includ neliniște, ritm cardiac crescut, vertij, vărsături, leziuni renale, convulsii și tremurat. Dacă dorești să utilizezi salvie intern, pe lângă fumigație, este important să te informezi.

În ceea ce privește fumigația, în general este sigur să faci asta în jurul copiilor și animalelor de companie, atât timp cât ești conștient de orice afecțiuni respiratorii posibile. Pentru a achiziționa bețișoare de salvie, îți recomandăm e-palosanto.com.