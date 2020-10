Operațiunea de a achiziționa o bicicletă pare dificilă? Nici gând! Specialiștii îți vin în ajutor cu sfaturi,dar și cu recomandări concrete de modele. Nu numai că vei face o investiție bună, dar te vei și menține în trenduri, printr-un model care să te facă să te simți frumoasă, chiar și atunci când ești în mișcare.

Cum trebuie să arate bicicletă perfectă? Un lucru este cert: trebuie adaptată stilului tău! Îndrăzneață sau vintage, clasică sau excentrică, tu alegi modelul care să te pună în valoare. Alege, însă, un model din lista celor mai căutate biciclete de dama, care bifează toate criteriile de calitate, rezistență și performanță.

Dacă preferi stilul clasic, alege bicicletă Sprint Elise

Stilul clasic a fost, este și va rămâne o declarație de stil. Dacă te înscrii în acest curent, îți place să te asortezi cu accesorii clasice și ți-ai decorat și locuința în același stil, nimic nu e mai clar: ai nevoie de o bicicletă în stil clasic. Ai profilul perfect pentru bicicleta Sprint Elise, pe care o apreciază cumpărători din întreagă lume. Se spune că acest model înnobilează mersul pe bicicletă, pentru că este o piesă cu foarte mult bun gust, de culoare albă, care nu trece neobservată. În plus, înscrie puncte și la capitolul dotări. Vorbim despre o bicicletă cu cadru fabricat din hardtail oțel, care integrează 3 viteze. Este ideală pentru plimbări în oraș, pentru relaxare și petrecerea timpului liber. Coșul frontal este un accesoriu cheie, ce îi conferă un aer aparte.

Dacă ești sportivă, alege bicicleta Sprint Sintero Plus Lady

Modelul lansat în 2018 se află și astăzi în trenduri. Sprint Sintero Plus Lady este o bicicletă foarte ușoară. Cadrul cu Aluminium Superlight Trekking Confort îi conferă dinamism, iar cauciucurile Schwalbe Silento sunt ideale pentru viteză. Cu acest model de bicicletă, ce are doar 15.8 kg, te poți deplasa în voie, oriunde îți dorești, bucurându-te de viteză și mobilitate. Bicicleta are, bineînțeles, un aspect sport. Combinația dintre gri și verde îi conferă un aer aparte, și este un model care iese în evidență. Te pune în valoare, mai ales dacă ești o fire sportivă ,care adoră dinamismul și puterea de mișcare. Liberă, independentă, dar și puternică: așa este femeia care se află la ghidonul bicicletei Sprint Sintero Plus Lady. Ce-ar fi să o încerci?

Dacă vrei să ieși în evidență, alege bicicletă Sprint Tour

Știi genul acela de bicicletă pe care îl vezi în filme, în scenele cu personajul principal? Ei bine, în această categorie se înscrie acest model. Sprint Tour este o bicicletă de origine clasică, dar care se îmbină într-un mod armonios cu modernismul. Fără îndoială, iese în evidență, chiar dacă nu are o greutate mai mare de 14.5 kg. Sprint a conceput acest model pliabil pentru femeile moderne ,care știu să își pună în valoare feminitatea, și atunci când merg la birou, și atunci când se bucură de petrecerea timpului liber. Este o piesă care îmbină dinamismul și stilul de viață activ cu frumusețea reprezentantelor sexului frumos și cu elementele boeme. Merită să faci această investiție, dacă te consideri o femeie puternică și romantică.

Renumitul magazin de biciclete Mos Ion Roata iti ofera livrare rapida

Operațiunea de a cumpără o bicicletă este extrem de simplă, dacă alegi inspirat. În renumitul magazin de biciclete Mos Ion Roata ai garanții extinse, livrare rapidă și o gamă variată de modele, printre care și cele 3 biciclete expuse mai sus.

Prețurile sunt avantajoase, iar beneficiile se țin lanț. Nu rata super ofertele!

Date de contact:

Tel: 0720 043 001 / 021 210 40 32

E-mail: info@mosionroata.ro