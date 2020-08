Este întotdeauna minunat să mergi la cumpărături și să găsești articole vestimentare și accesorii, care îți plac sau care chiar au fost pe lista ta de dorințe de ceva vreme, la prețuri grozave! Cu toții adorăm reducerile și să găsim chilipiruri, indiferent dacă cumpărăm online sau într-un magazin. În plus, există multe motive pentru care merită să faci cumpărături în timpul reducerilor: de la beneficiile personale și economisirea de timp până la ajutorarea economiei. Unul din articolele cele mai vânate de femei în timpul reducerilor este rochia. La Modfino.ro poți alege un număr impresionant de rochii la reducere, casual și elegante, deosebite și potrivite pentru multiple ocazii.

Să vedem care sunt cele mai purtate rochii la reducere din acest sezon. Ți-am pregătit un top 5 al acestor rochii la reducere, pe care nu trebuie să le ratezi

1.Rochia cu umerii goi

Este elegantă și originală, senzuală, dar nu vulgară, rochia care lasă umerii dezgoliți oferă look-ului de seară ceva în plus. Este o rochie esențială, dar diferită de cele obișnuite, și este adesea văzută pe pasarelele marilor case de modă din lume. Această rochie poate fi all black sau în culori vii, în variante mai scurte și mai aderente sau modele mai fluide și mai lungi. Alege varianta care se potrivește cel mai bine corpului tău, important fiind că umerii tăi să se vadă cât se poate de frumos.

Rochia plisată

Rochia plisată, realizată dintr-o țesătură suficient de capabilă pentru a ține pliurile, este fără îndoială o piesă pe care să o achiziționezi în timpul reducerilor de sfârșit de sezon. Este purtată vara, dar poate fi încorporată și în orice alt anotimp, cu condiția de a purta un blazer sau o capă, dacă vorbim despre o rochie elegantă, și o jachetă groasă, dacă este vorba despre o rochie casual. O rochie cu baza plisată poate fi asortată și cu o jachete biker din piele și ghete, pentru un aspect actual și cool. În plus, rochia plisată are marele avantaj de a putea fi purtată de oricine, datorită părții de jos care are tendința de a masca șoldurile prea înguste sau prea proeminente și a oferi purtătoarei o silueta frumoasă.

Roșul este culoarea ideală pentru femeile care doresc să îndrăznească și să-și scoată în evidență feminitatea, alegând un aspect cochet și sofisticat. Roșu, culoare senzuală prin excelență, este sinonim cu pasiunea, regalitatea, cu farmec și stil. În toate nuanțele sale este considerată cea mai strălucitoare culoare din lumea modei și este iubită de toate femeile, deoarece, știi, cu o rochie roșie, cu siguranță nu treci neobservată. Are o încărcătură emoțională puternică, este o culoare caldă care atrage, este elegantă și îndrăzneață, oferă o imagine fermecătoare și senzuală celor care intenționează să o poarte. Din acestea și alte o mie de motive, orice femeie ar trebui să aibă o rochie roșie în garderoba ei! Poate fi purtată la o petrecere de cocktail sau o petrecere cu prietenii, pentru a te simți super glamour și specială. Poate fi purtată dacă trebuie să participi la un eveniment formal, în care vrei să te simți originală, sofisticată și, de ce nu, super senzuală. Rochia roșie este ideală pentru a evidenția formele și pentru a emana un sentiment de determinare și siguranță.

Rochia neagră cu dantelă

O rochie neagră cu dantelă bogată și bijoux strălucitoare reprezintă o combinație care amintește de stilurile baroce, sofisticate și atemporale. Bogăția dantelei decorează pielea goală, iar zonele transparente echilibrează zonele opace. Finețea dantelei inspiră fanteziile observatorilor curioși care vor fi vrăjiți de eleganța întregii compoziții. Rochia neagră cu dantelă este unul din cele mai chic articole vestimentare pe care le poți avea în garderobă și orice fashionistă îți va spune asta. Desigur, rochia aceasta va fi purtată în special la ocazii și evenimente formale, nefiind potrivită pentru job sau o plimbare în parc.

Rochia de catifea

Multe femei cred că catifeaua poate fi purtată doar seară. În realitate, nu este deloc așa. Catifeaua este extrem de versatilă,. Este suficientă pentru a combina perfect o rochie de catifea, o geacă de blugi și o pereche de balerini. Un aspect perfect pentru zi, nu crezi? Schimbă balerinii cu o pereche de sandale fine cu toc și aspectul devine potrivit pentru o noapte la club. O rochie de catifea pare a fi mai provocatoare. Poate fi potrivită și pentru a merge la birou? Desigur că da! Trebuie doar să știi să o accesorizezi cu o pereche de pantofi cu toc nu prea înalt și o jachetă. Și dacă nu dorești să pierzi timpul trecând pe acasă înainte de a ieși la cină, schimbă doar accesoriile, pune-ți un colier și pantofi stiletto și ești gata!

Modfino.ro îți poate oferi toate modele de rochii amintite mai sus, la reducere. De ce să alegi mereu perioada reducerilor pentru a-ți reînnoi garderoba?

Unul dintre principalele avantaje ale cumpărăturilor în timpul reducerilor este, desigur, economisirea de bani. Toată lumea știe acest lucru, dar multe persoane nu își dau seama ce înseamnă asta de fapt. Gândește-te la suma de bani pe care ai cheltui-o pe haine într-un an și imaginează-ți că ai posibilitatea de a achiziționa totul cu cel puțin 10%-20% reducere. Vei putea economisi mai mulți bani decât te vei aștepta.

Vorbind despre bugete, este foarte important să stabilești un buget pentru haine. Este întotdeauna crucial să știi cât din venitul tău dorești de fapt să cheltuiești pentru haine. Reducerile sunt o perioadă excelentă pentru a face cumpărături cu prudență, deoarece îți permit să cumperi mai multe rochii la un buget mult mai convenabil.

În plus, în timpul reducerilor, vei găsi rochii elegante, de clasa, precum cele de la Modfino.ro, la prețuri accesibile. Acesta este cu adevărat un motiv special dacă ești o tipă care este interesată să adauge câteva articole de de top în garderoba sa.