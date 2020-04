V-ați putea întreba care sunt tipologiile de clienți care cumpără de la o florărie care are ca serviciu livrare flori online, pentru că da, există tipologii de oameni, tipuri de indivizi care cumpără flori dintr-un motiv sau altul. Așadar, ce-i mână pe unii să cumpere flori și ce îi motivează pe alții? Care sunt categoriile de oameni care sunt dispuse să recurgă la un serviciu de livrare flori și ce îi motivează pe acești oameni să cumpere flori pentru cei dragi lor? Ii vom împărți în câteva categorii care să-i descrie perfect.

Businessman-ul, omul tot timpul ocupat

Acest tip de bărbat este cel care lucrează într-o corporație, ori conduce chiar propria sa afacere. După cum spune și titlul, acest tip de domn este unul deosebit de ocupat toată ziua, așadar nu are timp de prea multe lucruri, în afara conducerii afacerii sale, ori în afara timpului dedicat muncii de birou. Acesta va apela mereu la o florarie online care se ocupa cu servicii de livrare flori, astfel încât acest gest îl va scuti de pierderea timpului pretios pe care și așa nu-l are.

Cu toate că businessman-ul nu are timp, se poate întâmpla ca el să aibă, totuși, o familie. Așadar, el va căuta mereu metode să împace pe toată lumea și să reușească să-și ducă la un bun sfârșit și afacerile, însă nici să nu piardă legatura cu familia și cu cei dragi. Tocmai din acest motiv, un serviciu de livrare flori il poate scoate din încurcătură pe acesta și va reprezenta soluția ideală a problemelor sale… sentimentale.

Timoratul sau timidul

Deși se spune că bărbații ar trebui să fie mereu curajoși și luptători, lucrurile astea nu se întamplă întotdeauna, intrucat oamenii sunt diferiți, și haideti să fim serioși, societatea noastră nu se mai bazează pe aceleași constructe sociale și morale ca cele de dinaintea acesteia. In zilele noastre, bărbatul are voie să fie timid, fără să fie acuzat pentru asta. Însă, asta nu schimbă faptul că un timid rămâne un timid. Dar, este bine de știut că și timizii se indrăgostesc, așa că ei trebuie să găsească o metodă pentru a arăta acest lucru, fără să renunțe la timiditatea lor, lucru de altfel, imposibil.

Cum procedează timidul în demersul său de a cuceri, totuși, o femeie? Ii trimite flori printr-un serviciu de livrare flori, bineînteles. Astfel că, el se asigură că aceasta va întelege sentimentele pe care acesta le are pentru ea, totodată își va pava drumul către ea cu flori, fiind convins că aceasta îi va răspunde sentimentelor, ori nu.

Mystery boy, o categorie de bărbat extrem de placută de către doamne

După cum menționam, atunci când vine vorba despre mister, doamnele au o oarecare inclinare spre aceasta trăsătură. Astfel că, veșnic indrăgostitele doamne și domnișoare de cavalerii misterioși ai cărților citite in adolescență, acestea vor aprecia mereu un domn care să prezinte această calitate. Această tipologie de bărbat va fi aceeași de care doamnele se vor îndrăgosti la prima vedere. Cui nu-i place să primească flori de la un necunoscut, să știe că sunt apreciate și îndrăgite?

Exact din acest motiv, cel mai iubit personaj de carte de către femei se numește Don Juan de Marco, un june prim galant si mereu atent cu cele pe care le va alege să le cucerească. Asta își doresc, în principiu, femeile, un Don Juan care să le facă să se simtă, chiar dacă pentru puțin timp, fericite. Pentru că știm că relația cu un misterios nu va fi una de durată, de cele mai multe ori. Cu toate astea, cu toții avem nevoie de un pic de fericire în viața noastră, fie ea chiar si de scurtă durată. In zilele noastre, un astfel de bărbat va apela si el tot la un serviciu de livrare flori și va avea grijă să le trimită celei pe care dorește să o bucure, in mod anonim, pentru a nu se da de gol si pentru a menține sentimentul de mister, pe care doamnele si domnisoarele il iubesc atât de mult.

Iată că astfel am trecut în revistă cele trei tipuri de bărbați dispuși să cumpere flori de la o florărie online, folosind un serviciu de livrare flori. Noi am analizat aceste tipuri de bărbați, întrecat noi, cei de la florărie suntem fini psihologi atunci când vine vorba despre clienții nostri. Cumva, orice detinator al unei afaceri ce se bazează pe lucrul direct cu oamenii ar trebui să fie in acest fel, întrucat, cu cât iți cunoști mai bine clienții, cu atât reușești să-i mulțumești atunci când aceștia vin la tine. Fiind un fin psiholog, pe langă faptul că ești florist și vânzător, te va ajuta să oferi clienților tăi produsele si serviciile de care ei au atâta nevoie, astfel că nu vei da greș niciodată cu această atitudine de a avea predispoziție spre analiză tipologiei de client.