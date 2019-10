(P) Tendinte si must haves incaltaminte 2019-2020

Toamna rece a venit deja si acum ai oportunitatea sa iti construiesti outfiturile WOW pentru sezonul 2019 – 2020.

Pentru a arata elegant si asemanator anotimpului plin de culori armonioase, cu frunzele care cad si paveaza fiecare straduta oferindu-i splendoare, ar trebui ca outfiturile tale sa fie in pas cu trendurile.

In sezonul acesta, centrul atentiei sunt modelele de fat-sneakers si urban-boots (ghete) inspirate din estetica stilului urban street style.

Cei de la BIGIOTTOS au vanat cele mai fierbinti trenduri urbane si au inceput sa le prezinte pe site-ul lor, BIGIOTTOS.com. Ne promit cele mai in tendinte modele de sneakers si ghete, in colectia numita Urban Vibes. Mai mult decat atat, ne-au garantat ca in colectiile lor de toamna-iarna 2019-2020 va fi plin de piese must-have.

BIGIOTTOS este un brand care se adreseaza pasionatilor de fashion, atat femei, cat si barbati, si in special celor addicted to shoes (cum suntem si noi, deci big like). Modelele care fac parte din colectiile lor, de cele mai multe ori inspira trendurile din Romania si sunt mereu la moda, fie ca sunt confectionate din piele naturala, piele ecologica sau material textil, fiecare fashionista isi va gasi o pereche de incaltari pe gustul sau. Pe langa sneakers si ghete de calitate, in magazinul lor online mai poti gasi si articole complementare, de la cele vestimentare pana la accesorii, asa ca merita sa le faci o vizita.

Colectia Urban Vibes

Pentru sezonul toamna-iarna 2019/2020, scoatem pantofii cu toc ingust pe mezanin si punem un pariu pe sneakers si ghete, cu un design arhitectural caracteristic. Incaltamintea sport cu talpa plata, nu numai ca este confortabila si practica, dar ocupa si o pozitie de frunte pe podiumurile de moda in acest sezon. Asadar, BIGIOTTOS si-au extins vizual produsele intr-o nuanta monocroma (black on black sau white on white), atat pentru femei, cat si pentru barbati.

Este timpul sa te gandesti la incaltamintea calda de toamna si una de iarna si la cum sa arati elegant intr-o noua pereche de ghete la moda. Magazinul online BIGIOTTOS.com a luat in considerare mai multe tendinte din moda globala si a conturat pentru tine conceptul “Enjoy the active lifestyle”, pentru a te ajuta sa alegi cea potrivita incaltaminte pentru sezonul curent.

Alegerea optiunii perfecte pe baza abundentei de culori, texturi, materiale si tipuri de talpa, nu este o sarcina usoara, de aceea, poti sa alegi cu incredere o pereche de incaltaminte din noua

colectie “Urban Vibes”, unde fiecare model a fost selectat cu atentie de catre trend hunterii BIGIOTTOS.

Ce va fi relevant in acest sezon ?

Poate ca alegerea ta va fi o pereche de ghete din piele naturala sau o pereche de sneakers din piele ecologica sau material textil. In orice caz, nu uita sa acorzi atentie imaginii complete, iar aici ne referim la compatibilitatea cu garderoba de iarna. De aceea, in magazinul online BIGIOTTOS.com poti gasi accesorii si articole vestimentare pentru toate ocaziile.

O caracteristica distinctiva a incaltamintei este stabilitatea. Aceste tipuri de incaltaminte de toamna si de iarna te vor ajuta sa nu fii luat prin surprindere in cazul vremii nefavorabile. Talpa plata si putin ortopedica se combina frumos atat cu articole clasice de strada, cat si cu vestimentatia in stilul casual sau cu o fusta midi. A te bucura de stilul de viata activ inseamna si o tinuta adecvata si confortabila, dar in acelasi timp, neaparat la moda. Incaltamintea de toamna si de iarna in stilul urban street style nu contine doar simpli adidasi, ci si ghete cu talpa groasa si vizibil zimtata, aceasta fiind ultima tendinta must haves 2019-2020. Un astfel de element in garderoba este potrivit pentru fiecare zi, precum si pentru cazurile in care doresti sa experimentezi elemente de noutate pentru imaginea ta.