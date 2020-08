(P) Teatru în aer liber pe timp de pandemie: #UNDERCLOUD13 începe mâine la Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Național Grigore Antipa între 11 și 18 august

Cea de-a 13-a ediție a UNDERCLOUD – Festival de Teatru Independent de Orice, primul festival de teatru independent din România, începe mâine, 11 august, în curtea Muzeului Național al Țăranului Român și în grădina Muzeului Grigore Antipa. Timp de 8 zile, spectatorii vor avea șansa de a vedea o selecție a spectacolelor premiate în cei 12 ani de UNDERCLOUD, vor putea participa la spectacole și ateliere pentru copii, lecturi-performance, spectacole online și filme în aer liber.

”Ediția de anul acesta este o provocare din foarte multe puncte de vedere, de la măsuri de siguranță la adaptarea la spații, însă, anul acesta, mai mult ca oricând, n-am uitat gândul cu care am pornit la drum – artiștii independenți au nevoie de sprijin și de public. Diferit, dar, mai important – împreună – ne vedem anul acesta la #UNDERCLOUD13. Cu grijă pentru celălalt, respectând măsurile care ne protejează sănătatea și duc mai departe speranța să ne revedem mai des.”, a declarant Chris Simion – Mercurian, inițiator Undercloud.

Deoarece siguranța spectatorilor este prioritară, organizatorii vor avea grijă ca festivalul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

Vă invităm cu mască (medicală/ non medicală). Aceasta trebuie să acopere corect gura și nasul. Conform regulilor în vigoare purtarea măștii este obligatorie pe toată durata evenimentului.

La intrare se vor scana biletele, se va efectua un triaj observațional și se va verifica temperatura (non-contact). Astfel, atât persoanele care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree), cât și cele care refuză să le fie verificată temperatura, nu vor avea acces în locație.

În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se va repeta măsurarea temperaturii după o perioadă de 2-5 minute de repaus. Este interzis accesul persoanelor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C.

Vă rugăm să folosiți dezinfectantele avizate puse la dispoziție de organizatori.

Vă rugăm să respectați fluxurile de intrare/ieșire conform marcajelor, și să mențineți distanța fizică pe toată durata evenimentului. În toate spațiile acestei locații, trebuie respectată distanțarea de minimum 1,5 m față de alți participanți, conform indicațiilor marcajelor. Menținerea distanței fizice între persoane nu se aplică pentru membrii aceleiași familii și/sau grupuri de până la 3 persoane.

ACCESUL SPECTATORILOR

La porțile Muzeelor vor fi câte doi membri ai echipei de organizare, care se vor asigura că spectatorii vor forma un șir corect, păstrându-se regula de distanțare de 1,5 m. Pe pavaj vor fi semne de distanțare poziționate la distanță de 1,5m.

Vă rugăm să vă prezentați la locație cu minim 30 de minute înainte de ora anunțată de începere a evenimentului.

SPAȚII SPECTACOLE

Scaunele vor fi poziționate câte două, trei (pentru persoane care vin împreună) sau câte unul, păstrându-se distanța de 2 m între grupurile de scaune.

Pe toată durata desfășurării evenimentului spectatorii își vor păstra locul arondat. Avem rugămintea ca publicul spectator să NU mute scaunele iar dacă există vreo nelămurire sau solicitare, să se adreseze echipei festivalului.

TERASA FESTIVALULUI – în curtea Muzeului Național al Țăranului Român va exista un punct de comercializare a băuturilor cu capac și alimentelor ambalate, iar plata se va face doar contactless, cu cardul sau telefonul.

Fiecare masă va avea maxim 4 scaune. Mobilierul de pe terasă va fi dezinfectat după fiecare client/grup de clienți de la fiecare masă.

DEPLASAREA ÎN LOCAȚIE

După acces, vă rugăm vă ocupați locul și să evitați, în măsura în care e posibil acest lucru, părăsirea lui până la finalul evenimentului. Ieșirea din zona în care sunt amplasate scaunele se poate face doar pentru a merge la terasă, pentru deplasarea la toaletă sau alte urgențe (pentru a evita deplasările parazitare din timpul spectacolului, care ar deranja atât spectatorii, cât și artiștii).

PROTOCOLUL PRIVIND ARTIȘTII INVITAȚI ÎN PROGRAM

Artiștii/echipele artistice din program se vor supune acelorași reguli precum publicul – triaj observațional, verificarea temperaturii, purtarea măștii.

Toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate și în timpul probelor, excepție de la purtarea măștii va fi momentul în care se vor desfășura repetițiile și când se vor juca spectacolele pe scenă.

Cabinele/vestiarele/spațiile de schimb vor fi dezinfectate înainte și după fiecare spectacol și ori de câte ori e nevoie.

EVACUAREA

Înainte de fiecare spectacol se va difuza un spot audio în care se explică modul de acces și de evacuare. Ieșirea se va face tot prin locul de acces, vor fi semne marcate cu EXIT atât acolo cât și la ieșirea secundară, de urgență.

După terminarea spectacolului se va aprinde lumina de public, iar voluntarii vă vor ghida spre ieșire prin pancarte care vor avea inscripționat “Stați jos, vă rugăm” spre spectatorii care rămân pe locuri și “Poftiți spre iesire” spre cei care vor părăsi spațiul primii, pentru a se putea evacua zonele pe rând și pentru a evita aglomerația.

ACHIZIȚIA ȘI VERIFICAREA BILETELOR

Biletele vor putea fi achiziționate prin 2 metode:

De la Librăriile Humanitas Crețulescu și Humanitas Cișmigiu și de la Muzeul Antipa contactless, cu cardul sau telefonul.

De pe site-urile EventBook și Mystage prin achiziție on-line. Biletele vor fi livrate pe mail și pot fi printate sau accesate din telefon.

Verificarea biletelor se face fără a exista un contact direct între public și asistenții de acces la spectacol prin echipament de scanare a codului de bare aflat pe bilet. Platformele care gestionează vânzarea de bilete vor înregistra datele de contact (nume, prenume, telefon) pentru fiecare persoană care achiziționează bilete pentru acces la spectacolele din cadrul festivalului.

Toate persoanele din echipa UNDERCLOUD care intră în contact cu publicul vor purta, pe lângă mască, și vizieră.

DEZINFECTAREA SCAUNELOR

Înainte de fiecare spectacol și imediat după ieșirea publicului din locație, scaunele vor fi dezinfectate cu substanțe avizate.

DEZINFECTAREA TOALETELOR

Acestea vor fi dezinfectate la fiecare 30 de minute. Va exista în fiecare locație o persoană responsabilă cu acest lucru. Accesul la toalete va fi permis pe întreaga durată a evenimentului, însă se va limita la 3 persoane simultan.

Măsurile vor fi luate în comun cu spațiile gazdă, ambele părți vor respecta dispozițiile din Ordinul nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

Anul acesta, #UNDERCLOUD13 a invitat în rândul spectatorilor cadrele mediacale din linia întâi, ca semn de mulțumire pentru efortul depus de aceștia în această perioadă.

Mai multe detalii despre spectacolele #UNDERCLOUD13 și programul festivalului se găsesc pe www.undercloud.ro , pe facebook.com/undercloudfestival și instagram.com/undercloudfestival.

PROGRAM UNDERCLOUD 2020

Marți, 11 August

Ora 10:00: MINICLOUD – Atelier de teatru pentru copii (Atelier Role Playing cu Alma Costin) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h

Ora 11:00: MINICLOUD – Cetatea Poveștilor (cu Marian Râlea) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată:1h

Ora 19:00: Mai drăguț decât Dostoievski / lectură-performance (regia: Chris Simion-Mercurian, distribuție: Maia Morgenstern, Carla-Maria Teaha) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină

Ora 20:00: Babel / Best Of (concept și coregrafie: Arcadie Rusu, distribuție: Ioana Marchidan, Teodora Velescu, Diana Spiridon, Anda Stoian, Alin State, Alex Călin, Bogdan Iacob, Arcadie Rusu, producție: LINOTIP, Premiul Undercloud 2017) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h

Ora: 20:30: Instrucțional Pentru Singurătate : Cum să dormi cât îți propui / online (regia: Tamilla Woodard, distribuție: Katia Pascariu, producție: Teatrul Luni de la Green Hours & PopUp Theatrics) – online, Durată: 1h

Ora 22:00: Babel / Best Of (concept și coregrafie: Arcadie Rusu, distribuție: Ioana Marchidan, Teodora Velescu, Diana Spiridon, Anda Stoian, Alin State, Alex Călin, Bogdan Iacob, Arcadie Rusu, producție: LINOTIP, Premiul Undercloud 2017) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h

Miercuri, 12 august

Ora 10:00: MINICLOUD – Atelier de teatru pentru copii (Atelier de Dicție cu Alma Costin) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h

Ora 11:00: MINICLOUD – Cetatea Poveștilor (cu Marian Râlea) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată: 1h

Ora 20:30: Instrucțional pentru singurătate: Cum să te întâlnești cu tine însuți / online (regia: France-Elena Damian, distribuție: Marius Manole, Teatrul Luni de la Green Hours & PopUp Theatrics) – online, Durată: 1h

Ora 21:00: Cu ce vă servesc? (regia:Chris Simion-Mercurian, distribuție: Maia Morgenstern, Rodica Mandache, Chris Simion-Mercurian, producție: Grivița53), Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h 20min

Ora 23:00: Balanța / Cinema Under Any Cloud (Dramă/ România/ 1992, regia: Lucian Pintilie, distribuție: Maia Morgenstern, Răzvan Vasilescu, Victor Rebengiuc, Dorel Vișan, Mariana Mihuț), Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h 45min

Joi, 13 August

Ora 10:00: MINICLOUD – Atelier de teatru pentru copii (Atelier de dezvoltare emoțională cu Alma Costin) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h

Ora 11:00: MINICLOUD – Cetatea Poveștilor (cu Marian Râlea) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată:1h

Ora 20:30: Instrucțional pentru singurătate: Cum să rezolvi camerele singurătății / online (regia: Ana Mărgineanu, distribuție: Matei Chioariu, producție: Teatrul Luni de la Green Hours & PopUp Theatrics) – online, Durată: 1h

Ora 21:00: Artă / Best Of (regia: Cristi Juncu, distribuție: Vlad Zamfirescu, Șervan Pavlu, Gheorghe Ifrim, producție: Teatrul Bulandra, Premiul Under Any Cloud 2016) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h 40min

Ora 23:00: Ivana Cea Groaznică / Cinema Under Any Cloud (Dramă/România-Serbia/ 2019, regia: Ivana Mladenović, distribuție: Ivana Mladenović, Luka Gramić, Gordana Mladenović, Miodrag Mladenović) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h 26min

Vineri, 14 August

Ora 10:00: MINICLOUD – Atelier de teatru pentru copii (Atelier de coordonare motrică cu Alma Costin) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h

Ora 11:00: MINICLOUD – Cetatea Poveștilor (cu Marian Râlea) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată:1h

Ora 21:00: Carpathian Garden / Best Of (regia: Radu Iacoban, distribuție: Radu Iacoban, Tudor Aaron Istodor, Premiul pentru cel mai bun spectacol Undercloud 2014), Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h 20min

Ora 22:30: Noaptea de foc / lectură-performance (regia: Chris Simion-Mercurian, distribuție: Marius Manole) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h

Sâmbătă, 15 August

Ora 10:00: MINICLOUD – Atelier de teatru pentru copii (Atelier de improvizație cu Alma Costin) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h

Ora 11:00: MINICLOUD – Cetatea Poveștilor (cu Marian Râlea) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată:1h

Ora 21:00: Omul Pernă / Best Of (regia: Eugen Gyemant, distribuție: Ionuț Grama, Lucian Iftime, Cătălin Babliuc/ Andrei Seșan, Dan Rădulescu, Teodora Iancu, producție: Teatrul Act și Eugen Gyemant, Undercloud 2016: Premiul pentru cel mai bun spectacol, Premiul pentru cel mai bun actor, Premiul pentru cea mai bună regie, Premiul Dada pentru scenografie) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 2h

Ora 23:30: Totul nu va fi bine/ Cinema Under Any Cloud (Documentar/ România-Ucraina/ 2020, regia: Adrian Pîrvu, Helena Maksyom, distribuția: Helena Maksyom, Adrian Pîrvu, Viorica Pîrvu, Alexandr și Lichidatorii de la Cernobîl, Iulya Gerasymova) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h 22min

Duminică, 16 August

Ora 11:00: MINICLOUD – Cetatea Poveștilor (cu Marian Râlea) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată:1h

Ora 20:00: Proof / Best Of (regia: Andrei și Andreea Grosu, distribuție: Marian Râlea, Dana Rogoz, Ionuț Vișan, Florentina Țilea, producție: UNTEATRU, Premiul pentru cel mai bun actor Undercloud 2019) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h 30min

Luni, 17 August

Ora 11:00: MINICLOUD – Cetatea Poveștilor (cu Marian Râlea) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată:1h

Ora 21:00: Efectul razelor gamma asupra crăițelor lunatice / Best Of (regia: Mariana Cămărășan, distribuție: Oana Pellea, Alexandrina Halic, Florina Gleznea, Cristina Casian, producție: Teatrul Metropolis, Premiul Under Any Cloud 2017) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 2h 10min

Ora 22:00: Work. No travel / online (regia: Bobi Pricop, distribuție: Alex Călin, Nicoleta Lefter, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Dan Basu, Eduard Gabia, producție: Asociația Ado & Centrul Replika), online

Ora 22:30: Cum am dresat un melc pe sânii tăi / lectură-performance (regia: Mariana Cămărășan, distribuție: Carla-Maria Teaha) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată: 1h

Marți, 18 August

Ora 11:00: MINICLOUD – Cetatea Poveștilor (cu Marian Râlea) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată:1h

Ora 21:00: Basma Curată / Best Of (concept și coregrafie: Arcadie Rusu, distribuție: Ioana Marchidan, Teodora Velescu, Oana Zara, Anda Stoian, Simona Dabija, George Pleșca, Filip Stoica, Răzvan Rotaru, Bogdan Iacob, Arcadie Rusu, producție: LINOTIP, Premiul Juriului Undercloud 2019) – Muzeul Național al Țăranului Român – curte, Durată: 1h

Ora 22:00: Nebunul / lectură-performance (regia: Chris Simion-Mercurian, distribuție: Antoaneta Cojocaru, Ioana Marchidan, producție: Teatrelli) – Muzeul Național Grigore Antipa – grădină, Durată: 1h