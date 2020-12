(P) Shopping online sau editare foto-video? Experiențe fără precedent de pe ecranul noului HUAWEI Mate 40 Pro

Material realizat cu sprijinul Huawei România.

HUAWEI Mate 40 Pro, cel mai nou smartphone Huawei, nu încetează să ne surprindă. Cea mai bună cameră, cel mai performant procesor și… cele mai utile aplicații! Acesta vine cu noul magazin HUAWEI AppGallery preinstalat și este gata să devină cel mai bun amic inteligent pe care îl poți avea.

Un mini studio foto-video, la îndemâna ta oricând

Niciodată nu a fost mai simplu să surprinzi fotografia sau videoclipul perfect din prima încercare. Camera cinematică dublă are un raport de filmare 3:2. Filmarea de înaltă calitate este mai ușoară ca niciodată cu Steady Shot, în timp ce motorul HDR XD Fusion asigură o expunere echilibrată, chiar și atunci când contrastul iluminării este extrem. O altă funcție inovatoare este Tracking Shot, iar Story Creator permite efecte cinematice adevărate. Muzica de fundal, filtrele și efectele pot fi adăugate cu ușurință.

Cum cele mai bune amintiri sunt cele în mișcare, HUAWEI Mate 40 Pro te ajută să surprinzi cele mai frumoase momente video alături de cei dragi. Camera Selfie Ultra Vision de pe HUAWEI Mate 40 Pro duce vlogging-ul și selfie-urile pe noi culmi, cu suport pentru captură video 4K și opțiune de fotografiere într-unul din cele trei câmpuri vizuale disponibile, de la aproape și personal la ultra-wide. Funcția Slow-Motion Selfie adaugă și mai multă versatilitate camerei frontale, permițând utilizatorilor să surprindă acțiunile rapide cu un aer dramatic.

Înainte să ajungă în feed-ul de Instagram, selfie-ul tău poate fi editat cu cele mai utile aplicații din HUAWEI AppGallery! Fie că vrei să faci editări mai complexe în PicsArt sau să ai story-uri creative cu StoryArt sau StoryLab, HUAWEI AppGallery este acolo pentru tine.

Shopping online de pe cel mai performant smartphone

Potrivit pentru cei cu un stil de viață on the go, care au nevoie de un device ultraperformant mereu la îndemână, seria Kirin 9000 este complet echipată pentru 5G și capabilă să gestioneze cu ușurință calcule complexe și operațiuni multi-tasking. Integrat în HUAWEI Mate 40 Pro, Kirin 9000 este cel mai sofisticat SoC 5G pe 5 nm disponibil, oferind performanțe și eficiență energetică mult îmbunătățite față de predecesorul său.

Mai mult decât atât, seria HUAWEI Mate 40 este echipată și cu o tehnologie a bateriei necesară pentru a ține pasul cu cerințele 5G, suportând cea mai rapidă iterație a HUAWEI SuperCharge. Astfel, nu trebuie să îți faci grijă niciodată că vei rămâne fără baterie. Telefonul tău își va reîncrăca bateriile în doar 30 de minute, iar tu îți poți continua activitățile la viteză maximă.

Sesiuni de shopping online din fața telefonului tău Huawei? Iată ce aplicații poți accesa pentru a vedea care sunt ultimele tendințe în materie de fashion și care sunt item-urile pe care le poți adăuga în coșul de cumpărături. HUAWEI AppGallery îți propune câteva nume populare. Cu ABOUT YOU Fashion Online Shop sau ASOS, îți poți achiziționa outfit-ul perfect, în timp ce Joom și Aliexpress Shopping App sunt acolo pentru a-ți oferi o gamă variată de produse.

Fie că ești pasionat de shopping sau de fotografie, HUAWEI Mate 40 Pro și HUAWEI AppGallery sunt duo-ul care îți vor face viața mai ușoară și mai conectată.