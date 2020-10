New York este un oraș care trezește imaginația a milioane de oameni din întreaga lume. Este chintesența visului american. Toată lumea va găsi ceva pentru sine aici – clădiri uimitoare care ajung până la nori, monumente din epoca colonială și o mulțime de parcuri care vă vor permite să vă odihniți după ore lungi de vizitare a obiectivelor turistice. Se pare că vizitele la New York care combină vizitarea obiectivelor turistice cu shoppingul devin din ce în ce mai populare. Unde merită să mergeți să vânați ceva cu adevărat interesant?

Unde este cel mai bine să mergeți la shopping în New York?

Shoppingul în New York vă poate absorbi complet. Așadar, merită să mergeți acolo, rezervând un zbor în ambele direcții. Atunci veți fi sigur că nu veți cheltui banii necesari pentru a vă întoarce acasă. O opțiune bună este să rezervați un zbor ieftin, de ex. pe site-ul: https://www.vola.ro/bilete-avion/din-Statele+Unite-US/catre-Romania-RO/.

Deci unde veți colinda prin New York depinde în mare măsură de bugetul dvs. și de ceea ce doriți să vedeți în magazine. Celebrul Fifth Avenue a devenit un loc iconic pentru shoppingul exclusiv. Aici fac cumpără oameni de afaceri din toată lumea. Magazinele de aici apar și în multe filme. Este suficient să menționăm, de ex., Tiffany, al cărui interior este vizitat, printre altele, de Audrey Hepburn în „Micul dejun la Tiffany”. În plus, veți găsi magazine precum Saks Fifth Avenue și magazinul universal Henri Bendel. Dar dacă sunteți în căutarea unor buticuri ai celebrilor designeri, mergeți pe Madison Avenue, unde veți găsi magazine ca Chanel, Jimmy Choo sau Gucci.

Dacă sunteți un iubitor de magazine universale, neapărat îndreptați-vă către Macy’s, de la colțul strazilor 34 și 7. Este cel mai mare magazin universal din Statele Unite. Cu toate acestea, dacă vă place să negociați prețul oricărui produs care vă atrage atenția, mergeți în Chinatown și căutați diverse suveniruri și gadgeturi cu inscripția caracteristică I love NYC. Cine știe, poate la unul dintre aceste târguri veți putea vâna adevărate exclusivități?

Pauză în timpul shoppingului? Locuri care merită să fie vizitate în New York

Când cumpărați ceva cu adevărat special și nebunia cumpărăturilor scade un pic, puteți face o pauză și descoperiți cele mai interesante locuri din New York. Acestea includ Empire State Building, care a fost cea mai mare clădire din lume până în anii 70 ai secolului trecut. Oferă o vedere uimitoare asupra întregului oraș. De asemenea, puteți simți atmosfera unică din New York vizitând unul dintre parcurile locale. Central Park este unul dintre cele mai faimoase și mai mari. Situat în Manhattan, este o destinație populară atât pentru turiști, cât și pentru localnici. O atracție suplimentară poate fi vizitarea grădinii zoologice situate în parc.