De la staycation la modă en plein air: Vara a sosit direct cu dor de vacanță și designerii se conformează la unison tendinței momentului – acest sezon se petrece exclusiv afară. Este momentul să lăsăm în stand by previziunile stilistice de la fashion week și să ne reinventăm în jurul dragostei de libertate cu ținute romantice, comode și ultra-feminine. Garderoba de vacanță se poartă inclusiv la birou și Deichmann a pregătit o colecție de sandale ultra-fashion la prețuri senzaționale care să o pună în valoare. Ne vedem la shopping!

Dulci ca sorbetul. Tonurile pastelate trec de la desert la picioarele noastre, asortate unei pedichiuri în culori gurmande. Color is the new black- alege sandalele cu toc pătrat și poartă-le cu fuste 3/4 din in de inspirație retro.

Summer to go. Armonia culorilor și materialelor face ca vara să fie mai frumoasă- sandalele cu platformă și gențile cu inserții de pai sunt noii sneakers din acest sezon fierbinte, așa că asigură-te că ai măcar o pereche de platforme pe care să o porți cu rochii mini vaporoase și accesorii hand-made boho.

La apusul soarelului. Doar spectacolul de culoare al unui apus de soare se poate compara cu nuanțele trendy ale sandalelor în culori metalice. Asortează-le cu un rucsac în aceeași paletă cromatică și o piele bronzată și poartă-le AM și PM cu rochii-cămașă și shorts.

Împletituri chic. O vară fierbinte și frumoasă ne-am dorit, iar acum ne bucurăm de ea în ţinute de top, cu sandale și genţi din rafie împletită, de culoarea nisipului fin. Vara este anotimpul perfect pentru combinaţiile dintre albul cel curat și bejul nisipiu cel cuminte, însă de această dată sandalele sunt piesa centrală a unui outfit relaxat și feminin.

Saint Tropez. Espadrile cu panglică și gențile de pai- un duo formidabil pentru a avea chiar și pe asfaltul fierbinte impresia că suntem pe plajă. Poartă-le cu rochii sau salopete fluide din materiale naturale precum inul și bumbacul.

Și totuși…sneakers. O mare dragoste nu se uită ușor, așa că îți poți alina dorul de mult-iubitele încălțări sportive cu versiunile lor feminine cu talpă din sfoară, măcar până în septembrie.

