(P) Rochii de seara JojoFashion scriu povestea celor 1001 de nopti

Va mai amintiti povestile Sheherezadei? Favorita a creat in fata sultanului lumi magice in povesti despre iubire si feminitate. In fiecare seara, alta povestire, diafana, plina de magie, eleganta si opulenta se contura in vorbele mestesugite ale femeii.

De ce asemenarea cu hainele Jojo Fashion? Purtand rochii de seara de la JojoFashion iti poti scrie propria poveste in care culoarea, atmosfera si sentimentul este real, este cel creat de tine si e magic prin simplul fapt ca te simti frumoasa. Iar povestea o poti recontura in fiecare seara in care alegi o tinuta care iti descrie stilul. Cu fiecare eveniment in care vei purta o rochie JojoFashion, vei mai scrie o seara de poveste.

Rochii de seara lungi JojoFashion pentru nopti asa cum ai imaginat

Pentru ca am vorbit despre povesti, ne intoarcem la ele. Orice fetita isi doreste sa fie printesa in copilarie, iar imaginatia ei contureaza rochii lungi, pline de farmec si culori pale. Evenimentele speciale din viata noastra, de femei adulte, ne ajuta sa ne implinim visul si sa alegem rochii de seara lungi, elegante si sofisticate, asa cum odinioara doar visam.

In colectia JojoFashion, gasesti rochii lungi, elegante, cu croiuri care nu doar raspund viselor copilariei, dar indeplinesc exigentele femeii moderne. Cu forme de sirena, printesa sau cambrate si cu taieturi adanci, rochiile de ocazie JojoFashion sunt concepute pentru rafinament si confort.

Decolteurile de adancimi diferitei, materialele tactile care te magaie la fiecare miscare, accesoriile fine si paleta de culori variata sunt alte ”ingredinte” ale unei tinute de feminine care menite sa atraga ”printul” la vals sau tango.

Rochiile de seara scurte JojoFashion – poveste de rafinament contemporan

Rochiile de seara scurte JojoFashion sunt adaptate 100% femeilor contemporane si modului in care aceastea isi traiesc propria poveste.

Femeia contemporana e activa, dinamica, iar tinuta o reprezinta. Croiul rochiei este sofisticat, profund feminin, dar care ii lasa libertate in miscare. Este femeia care danseaza mai degraba rock and roll pana in zori si al carei sarm sta tocmai in aceasta vitalitate debordanta. Culorile si texturile rochiilor de seara pentru femeia contemporana sunt vii, stralucitoare. The little black dress sau taieturile inventive sunt intotdeauna dublate de accesorii creative.



Daca rochia de seara lunga JojoFashion subliniaza feminitatea prin subtilitate, modele scurte si elegante se remarca prin energie, croi inedit si un mesaj al energiei femeii contemporane.

Rochii de seara de club JojoFashion – povestea ”la femme fatale”

Rochiile de club sunt rochii de seara, fara doar si poate. Acestea sunt acele rochii stralucitoare, sexi in care femeia indrazneste. Rochiile de seara care sunt purtate in club sunt mulate, senzuale, cu printuri salbatice sau stralucitoare si cu decolteuri apetisante. Sunt acele rochii de in care frumoasa imblanzeste bestia, purtand texturi ce imita blana fiarei.

Rochiile de club atrag, resping, dar nu te lasa niciodata indiferent. Barbatii adora formele ce se intuiesc dincolo de texturile neimblanzite ale rochiilor, femeile iubesc ceea ce devin purtandu-le: salbaticiune si dresor in animal print.

Rochiile negre se desprind de cumintenia the little black dress, au o personalitate aparte si transparente indraznete. O rochie de seara mica, pentru un efect puternic.

In colectia JojoFashion, pana si rochiile de club scurte, din dantela, sunt indraznete si indeamna spre curaj. Dantela contureaza modele inedite in care completeaza povestea unei… femme fatale!

Interesant sau nu, fiecare femeie se identifica in oricare dintre povesti. O femeie poate fi printesa, sirena, doamna activa si contemporana, femeia fatala. Este timpul sa ne completam garderoba si sa ne bucuram de povestea fiecarei rochii. Este timpul sa ne bucuram de feminitate in toate formele ei.