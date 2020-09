Rochii de ocazie lungi sau scurte? Nu-i așa că de multe ori nu știi ce să alegi pentru evenimentele la care ești invitată, mai ales dacă nu este un dress-code impus? Uneori, îți dorești un look complet modern și optezi pentru o rochie scurtă, iar alteori vrei un look clasic, romantic și alegi o rochie lungă, ca de prințesă. Dacă nu te poți hotărî prea ușor, avem câteva recomandări de rochii de ocazie de pe inpuff.ro, care te vor impresiona!

Rochiile albastre sunt speciale datorită culorii puternice și faptului ca au fost și încă sunt purtate foarte des de către persoane importante, cum ar fi prințesele. O nuanță de albastru se diferențiază de restul datorită eleganței pe care o conferă: albastru-regal. Dacă vrei să impresionezi la un eveniment special, îți recomandăm această Rochie de seară albastră lungă din voal cu spatele gol. Are o croială deosebită, cu un bust creț, decolteu în V atât în față, dar și în spate și plasă pe lateral. Rochia va crea impresia unei siluete perfecte și te va face să arăți ca o adevărată prințesă modernă.

Tulle-ul este unul dintre materialele utilizate pentru rochii cu adevărat deosebite, cum sunt cele de mireasă, de nașă sau pentru o gală. Dacă ești în căutarea unei rochii memorabile, avem sugestia ideală pentru tine: Rochia de ocazie lungă din tul cu bust paietat. După cum poți observa și din imagine, cromatica este deosebită și se potrivește perfect începutului de toamnă: fusta are culoarea șampaniei, iar bustul este argintiu, cu paiete. Această rochie are un croi de prințesă, spatele decupat și se închide cu fermoar la spate. În plus, este fabricată în România, așa că ai un motiv în plus să o cumperi!

Nu ai purtat prea multe rochii scurte deoaree nu ai gasit unele care să îmbine perfect eleganța și o lungime care să nu dezvăluie prea mult? Din fericire, avem soluțiile ideale pentru tine, iar în continuare îți vom prezenta două rochii scurte superbe, pe care le poți purta la evenimentele importante din viața ta.

Prima este această Rochie tip sacou cu umeri supradimensionați. Rochiile tip sacou au început să devină din ce în ce mai populare în ultimii ani și trebuie să recunoaștem că sunt interesante. Sunt perfecte chiar și pentru evenimentele în care îți dorești să arăți senzual, dar totuși să acorzi o notă ușor formală ținutei. Această rochie are o textura de stofa, umeri supradimensionați și un decolteu în V petrecut. Datorită manecilor lungi, este perfectă pentru toamna aceasta!

Din garderoba ta nu ar trebui să lipsească rochiile tip baby-doll: deși au fost inițial realizate pentru femeile însărcinate, acestea au avut un succes atât de mare, încât pot fi purtate de către oricine. Sugestia noastră este o Rochie de ocazie baby doll verde smarald. Nu-i așa că te impresionează culoarea ei? Iar de croială și materiale avem numai lucruri bune de spus: flori 3D cu perle și paiete drept accesorii și trei straturi diferite de material în partea de jos: milanez, organza și dantelă. Pare o rochie de vis!

În încheiere, sperăm că te-am convins să alegi măcar una dintre aceste rochii superbe, indiferent de lungimea ei!