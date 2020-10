Există, oare, un loc în care să găsiți toate ofertele magazinelor online de modă? Să puteți compara prețuri, produse, reduceri? Există! Și numele lui este GLAMI România. De mai bine de trei ani, pe www.glami.ro aveți acces la o destinație unică pentru shopping și posibilitatea de a accesa sute de mii de produse, dar și de a găsi rapid reducerile online potrivite nevoilor, gusturilor și bugetului dvs. – inclusiv pentru articole de modă specifice, precum pantofi la reducere, de exemplu. Pe GLAMI.ro ofertele de modă sunt clasificate în mod corespunzător, astfel încât să găsiți întotdeauna brandurile preferate, rapid și ușor.

Anul acesta, echipa motorului de căutare de modă vă invită la cel de-al patrulea eveniment GLAMIDAYS, o sărbătoare anuală în care vizitatorii se pot delecta cu unele dintre cele mai valoroase cumpărături și reduceri online pentru haine, încălțăminte, accesorii.

GLAMIDAYS aduce coduri de reducere de la mai mult de 30 de magazine online, pentru colecțiile noi de îmbrăcăminte și încălțăminte – cu prețuri începând de la 1 RON! Da, ați citit bine – trebuie doar să revendicați cuponul de reducere pentru fiecare achiziție, pentru a accesa aceste prețuri preferențiale. Vorbim de +60.000 de produse cu reduceri online!

4 zile de reduceri… și nu vă spunem povești!

Reducerile online la noile colecții ale magazinelor participante vor fi live în următoarele patru zile (în perioada 16-19 octombrie), cu până la -70% la promoțiile de la unele branduri și magazine-cult, precum Spartoo, Answear, Astratex, Bibloo, Bonprix și multe altele. Nu ne-a venit să credem câte promoții unice am reușit să înscriem și, dacă le-am putea enumera pe toate, am face – și chiar am făcut-o! Lista completă a ofertelor e doar la un click distanță. Și ce găsiți în pagina dedicată GLAMIDAYS? Reduceri la haine de damă, bărbați, copii, pantofi la reducere, accesorii și bijuterii cu discounturi generoase.

De ce ar trebui să profitați din plin de GLAMIDAYS

Mai ales anul acesta, știm că oricine caută un echilibru între calitate și accesibilitate la shopping.

Am pornit de la această premisă pentru ediția din acest an a GLAMIDAYS, un eveniment în care ne-am gândit să reunim promoții speciale de la brandurile de modă preferate de români. Mai mult: am organizat toate aceste oferte pentru a le putea accesa cu ușurință printr-o pagină specială dedicată, unde regăsiți ofertele și cupoanele de reduceri. Căci am spus-o și o vom mai spune: ce este mai bun decât reducerile? Mai multe reduceri, evident!

Cireașa de pe tort… la shopping? Căutarea prin imagini GLAMI! Cum funcționeazã? Să zicem că vă doriți o pereche nouă de pantofi la reducere. Dacă ar fi să încărcați o imagine cu modelul dorit pe www.glami.ro, în câteva secunde veți putea accesa toate produsele din catalogul GLAMI similare. Pe de altă parte, dacă doriți să țineți pasul cu cele mai noi tendințe, GLAMI.ro vă oferă câteva opțiuni predefinite de căutare prin imagini, pe baza celor mai populare căutări ale altor utilizatori. Și apoi, voilaaa… aveți șansa să vizualizați produse similare și să le și sortați cu ușurință – de la cele mai ieftine la cele mai scumpe, preferatele altor clienți și cele mai noi intrări în catalogul de produse.

Acestea fiind spuse, vă vom lăsa să vă bucurați din plin de GLAMIDAYS, cumpărăturile în care cupoanele de reducere chiar contează!

Cumpărături de modă personalizate

Primul motor de căutare e-fashion din România are peste 300 de magazine partenere înregistrate pe www.glami.ro și peste 700.000 de produse de la +12.000 de mărci.