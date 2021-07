Am intrat într-o seară pe Notino.ro și, după câteva ore, aveam un coș de cumpărături generos. Au trecut câteva săptămâni de atunci și vreau să povestesc mai multe despre 4 produse care mi-au plăcut în mod deosebit și de ce.

Pe lângă faptul că livrarea a fost gratuită, pentru că am comandat de peste 250 de lei, dar și foarte rapidă (coletul a ajuns la mine în 24 de ore), am descoperit că Notino asigură ambalaje ecologice, așa că a fost musai să încerc acest serviciu! |n vre-muri când din ce în ce mai multe branduri de renume fac progrese mari în a se alinia tendințelor ecologice glo-bale, e de apreciat orice inițiativă în aceas-tă direcție și chiar sunt atentă la aceste detalii. După câteva săptămâni de folosire a produselor, iată ce impresii mi-au lăsat: CREMĂ DE OCHI REGENERATOARE ÎMPOTRIVA RIDURILOR ȘI A PUNCTELOR NEGRE, 15 ML, ESTÉE LAUDER

Produsele de îngrijire pentru zona sensi-bi-lă din jurul ochilor sunt, cu siguranță, cele mai vizate și testate de mine în ultimii 10-12 ani! Am cumpărat și folosit zeci de branduri – de la cele low-market până la cele high-end – și știu ce vreau de la un produs de acest fel. |mi doresc să îmi mențină de-a lungul zilei pielea hidratată, să se împace bine cu orice produs de machiaj pe care îl aplic după (corector, fond de ten) și să nu îmi dea reacții alergice, evident.

La ce să te aștepți: această cremă de ochi are o textură fină de gel, este ușor vâscoasă, dar intră foarte ușor în piele. Tapoteaz-o cu buricele degetului inelar, pentru o aplicare optimă! Nu o freca de piele, această tehnică poate agresa inutil pielea sensibilă de sub ochi. Am verificat, ca de obicei, lista de ingrediente a produsului și este îmbogățită cu antioxidanți și un tip de acid hialuronic, care au rolul de a hidrata pielea și de a-i ajuta din exterior procesul de regenerare. După ce o aplici ar fi grozav să ai timp câteva minute să o lași să penetreze bine pielea înainte să aplici make-up sau un produs cu FPS! De fapt, între fiecare pas de skincare este indicat să lași 5 mi-nute, pentru a acorda fiecărui produs timp să se „aștearnă” pe față.

Cui i se potrivește: datorită texturii pline și a ingredientelor potente, este ideală pentru per-soa-nele de peste 30 de ani, pentru când pielea de sub ochi începe să își piar-dă ușor din fermitate și pot exista chiar cearcăne sau piele decolorată. CREMĂ FERMITATE GÂT ȘI DECOLTEU, 40 ML, EMMA HARDIE

La una dintre conferințele despre îngrijirea corectă a pielii la care am participat, experta invitată să ne trainuiască a subliniat un lucru: pielea de pe gât și decolteu (dar și cea de pe mâini, avertiza ea) sunt frecvent neglijate de femei, comparativ cu atenția pe care o acordăm tenului. De aceea se spune că aceste zone vulnerabile trădează vârsta reală a femeii. Mi-a rămas asta în cap și, deși vreau să privesc îmbătrânirea ca pe un proces firesc, care să mă facă mai înțe-leaptă, nu mai com-plexată, am hotărât să fiu mai grijulie și cu aceste zone. Concret, folosesc zilnic FPS 50 și pe gât și piept, aplic serumuri anti-aging și tratamente cu efect de lifting în timp. Este important să fim conștiente că nimic nu are efect pe loc (poate doar o intervenție invazivă?), ci contează consecvența.

De ce mi-a plăcut: prin presarea reci-pientului se elibera o cantitate mică de cre-mă, dar pe care o întindeai simplu cu aplicatorul de la capul produsului. Am folosit mișcări circulare, de jos în sus, și nu făceam exces de produs. La aplicare aveam o senzație minimă de pișcături, probabil de la complexul de incha inchi și ulei de zmeură, bogate în Omega-3-6-9, care ajută la revitalizarea pielii. Textura cremei creează o peliculă ușoară la suprafața pielii și dă într-adevăr senzația de protecție. SET 7 PENSULE MACHIAJ, NOTINO WOODEN COLLECTION

Recunosc că m-a convins designul elegant al pensulelor, iar din descrierea lor am aflat că sunt complet vegane, mânerele sunt fabricate 100% din lemn de nuc, iar perii sunt sintetici. Imită însă foarte bine părul de capră, mai ales cele trei pensule cu peri scurți și albi!

Ce surpriză am avut: toate cele șapte pensule se comportă foarte bine la machiaj! Cel mai mult cred că îmi place cea tăiată drept și plată, cu care zilnic îmi întind și tapotez fondul de ten, dar și corectorul, mai puțin în colțul intern al ochilor, unde intervin cu una dintre cele mici cu păr alb. Apreciez foarte mult faptul că nu lasă dâre de fond de ten pe față, ci îl blenduiește impecabil și nu „înghite” produs inutil. De asemenea, la fel de important pentru mine este că NU pierde pe fața mea fire din perii aceștia + „preia” foarte bine texturile lichide și cremoase (nu am testat-o pe pudre libere sau compacte). Ce mi-a mai plăcut la pensulele mici, cu păr sintetic alb, este că, până acum, nu s-au pătat deloc din cauza fardurilor cu pigmenți saturați, precum roșu, oranj, indigo etc. Mai mult, sunt foarte ușor de ținut în mână, nu sunt incomode, în ciuda mânerului din lemn de fag.

PARFUM UNISEX CLÉMENTINE CALIFORNIA, 30 ML, ATELIER COLOGNE

Marii parfumieri ai caselor de nișă creează parfumuri unisex, pentru că, îmi spuneau ei în câteva interviuri pe care le-am rea-lizat de-a lungul vremii pentru revistă, un parfum se asortează mai degrabă la ano-timp, decât la sexul persoanei care îl poartă. În ziua de azi, nu cred că mai am în colecția mea vreun parfum marketat pentru femei, însă pe Notino mi-am căutat unul proaspăt, senzual chiar, cu note citrice, ideal în lunile calde și am ales bine. Clémentine California de la Atelier Cologne conține note de clementină, ienupăr și vetiver din Haiti și are 92% ingrediente de origine naturală. Parfumul a fost creat într-un mod care respectă mediul, folo-sind doar ingrediente de cea mai înaltă calitate, din surse regenerabile.