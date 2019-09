(P) Noua colecție de bijuterii Pandora s-a lansat printr-o petrecere pink manifest

Am încercat să ne imaginăm o viață lipsită de culoarea roz. Lipsită de veselia, îndrăzneala, tinerețea și exuberanța acestei nuanțe. Așa am realizat cât de mult iubim, de fapt, să visăm și să trăim în culori. Cât de mult ne regăsim într-o nuanță puternică și mai ales cum ne lăsăm inspirați de fiecare culoare și de unicitatea acesteia. Totul depinde de cum simțim noi pentru noi.

Lansarea noii colecții de toamnă 2019 Pandora a fost marcată de un astfel de manifest – o petrecere cufundată în cele mai aprinse și curajose nuanțe de roz, ce au „contaminat” toți invitații serii, iar The Ark s-a transformat într-un spațiu spectaculos, unde atmosfera urbană și decorurile stradale au amintit tuturor de metropolele glamour ale lumii și de arta contemporană.

De ce am ales o petrecere manifest? Sezonul acesta este despre individualitatea, sensibilitatea, aparenta fragilitate, puterea nemărginită și ambiția femeilor de pretutindeni. O culoare ce în trecut era asociată cu delicatețea feminină, astăzi este văzută ca un simbol al curajului și al ambiției de neclintit. Pandora iubește aceste contraste și scoate în evidență versatilitatea și ipostazele diferite ale femeilor.

Sub semnul culorii roz, i-am întrebat pe invitații noștri „What do you love?” („Ce iubiți?”), i-am invitat să își scrie pasiunile pe panoul personalizat Pandora al evenimentului și ne-am lăsat încântați de poveștile personale ale celor cinci Muze Pandora din România: Luana Codreanu, Ioana Puiu, Renata Bota, Deea Codrea și Ioana Vișănescu. Jurnaliști, stiliști, celebrități și influențatori au probat modelele colecției de toamnă 2019 și s-au lăsat inspirați să se exprime liber și să își scoată în evidență stilul unic. Petrecerea a creat o întreagă experiență interactivă pentru oaspeți prin spațiile foto dedicate, corner-ul slow motion Stan Miles, bijuteriile vizualizate printr-o aplicație inedită 3D, catering-ul rafinat, urban oferit de Gargantua și Prosecco Van, totul pe cele mai upbeat melodii mixate de DJ-ul petrecerii.

„Pandora a surprins din nou în această toamnă. Am fost onorați să organizăm o nouă lansare a colecției de bijuterii Pandora după zile pline și agitate, în care am lucrat alături de colegi și furnizori ca o trupă de balet, sincronizându-ne într-o armonie perfectă. Am încântat invitații prin concept și detalii atent gândite, care să pună în lumină noile valori Pandora. Ne-am dorit să încercăm ceva nou și am reușit. Ingredientul secret a fost că nu ne-am temut să riscăm” – Anca Marcu Iana, Deputy Managing Partner, RAN Events Communication.

Noua colecție de bijuterii Pandora reprezintă o nouă modalitate de purtare a talismanelor preferate, finisate manual din metale prețioase precum argintul 925, Pandora Shine și Pandora Rose, și de a arăta lumii întregi ce iubim prin reînnoirea stilului.

„Colecția este o expresie a lucrurilor care ne asigură unicitatea, iar simbolurile pot fi interpretate într-o multitudine de moduri: purtătoarea alocă propria semnificație fiecărei bijuterii care o însoțește și decide dacă dorește să comunice și celor din jurul său semnificația bijuteriilor”– Francesco Terzo și A. Filippo Ficarelli, vicepreședinți și directori de creație ai Pandora.

Printre vedetele care au susținut reinventarea Pandora și s-au bucurat de minunatele piese ale colecției de toamnă 2019 s-au numărat: Diana Bulimar, Larisa Iordache, Ana Maria Brânza, Loredana Dinu, Monica Roșu, Irina Baianț, Ioana Ginghină, Diana Enciu, Andra Gogan, Tily Niculae, Andreea Perju, Andreea Remețan, Laura Gruia, Livia Graur, Cristina Șișcanu, Diana Pârvu, Gianina Corodan, Jazzy Jo, Maria Radu, Adelina Cătinaș, Ana Barbu, Anca Dumitrescu, Simona Țăranu, Kinga Varga, Teodora Antonescu, Laura Hîncu, Aleha Toncea, Alin Gălățescu și mulți alții.

